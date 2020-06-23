СК возбудил дело после обнаружения 5 младенцев в квартире в Москве
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Столичные следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в одной из квартир на северо-востоке Москвы пяти малышей, самому младшему из которых всего несколько дней от рождения. Ранее на плач малышей пожаловались соседи. Из взрослых в эту квартиру приходили лишь няни-китаянки.В источнике
С чего всё началось
Младенцев без документов в квартире в Останкине нашли случайно: врачи приехали проверить новорожденного, но детей оказалось пятеро — от шести дней дней до полугода.
Подробнее о событии
Полиция увезла на допрос няню из московской квартиры, где нашли пятерых младенцев
Москва 24вчера в 14:39
Уголовное дело после обнаружения младенцев в квартире в Москве возбуждено по статье о торговле людьми
Агентство Москвавчера в 10:34