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Российская газетаРоссийская газета

СК возбудил дело после обнаружения 5 младенцев в квартире в Москве

Столичные следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в одной из квартир на северо-востоке Москвы пяти малышей, самому младшему из которых всего несколько дней от рождения. Ранее на плач малышей пожаловались соседи. Из взрослых в эту квартиру приходили лишь няни-китаянки.В источнике
С чего всё началось
Младенцев без документов в квартире в Останкине нашли случайно: врачи приехали проверить новорожденного, но детей оказалось пятеро — от шести дней дней до полугода.
Телеканал 360°вчера в 12:53
Подробнее о событии

Полиция вывела девушку-китаянку из московской квартиры, где нашли пять «суррогатных» младенцев

Life.ruвчера в 13:45

Полиция увезла на допрос няню из московской квартиры, где нашли пятерых младенцев

Москва 24вчера в 14:39

Адвокат рассказал о «суррогатных младенцах», найденных в квартире в Москве

Пятый каналвчера в 14:02

Задержана гражданка Китая, которая находилась в квартире с брошенными детьми в Москве

ТАССвчера в 14:00

Москвичка рассказала о соседях, у которых нашли детей «на продажу»

РИА Новости22:36

Уголовное дело после обнаружения младенцев в квартире в Москве возбуждено по статье о торговле людьми

Агентство Москвавчера в 10:34

Обнаруженных в Москве новорожденных «на продажу» направили в больницу

РЕН ТВвчера в 08:27
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Бывший продюсер Rockstar пояснил анонс переиздания GTA V на PS5 вместо выпуска GTA VI

Дарион Ловенштейн, ранее работавший на должности продюсера в компании Rockstar (с 2002 по 2006 год), поделился мыслями на тему многочисленных споров, которые породила презентация PlayStation 5. Фанаты Grand Theft Auto удивились, что вместо анонса GTA VI компанией было лишь анонсировано переиздание GTA V на новой платформе.
Бывший продюсер Rockstar пояснил анонс переиздания GTA V на PS5 вместо выпуска GTA VI
Чемпионат22 июня в 09:14
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Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня

Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новостивчера в 13:39
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Пушков ответил на заявление Украины о многомиллионных долгах за флот

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил заявление замглавы МИД Украины Василия Бондара о том, что Москва обязана выплачивать Киеву по 100 миллионов долларов в год размещение Черноморского флота в Крыму.
Российская газета19:54

На параде Победы пройдут 24 парадных расчета в Новосибирске 24 июня

Жители Новосибирской области смогут увидеть трансляцию Парада Победы в режиме реального времени 24 июня все жители Новосибирской области смогут наблюдать в прямом эфире трансляцию Парада Победы, маршем в котором в составе 24 парадных расчетов пройдут более 2 200 военнослужащих и представителей других силовых ведомств.
Курьер. Среда. Бердсквчера в 07:07
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