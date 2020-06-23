СК возбудил дело после обнаружения 5 младенцев в квартире в Москве

Столичные следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в одной из квартир на северо-востоке Москвы пяти малышей, самому младшему из которых всего несколько дней от рождения. Ранее на плач малышей пожаловались соседи. Из взрослых в эту квартиру приходили лишь няни-китаянки.