Происшествия
Вести.RuВ московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей
Пятерых новорожденных под присмотром одной няни-иностранки обнаружили полицейские в квартире на северо-востоке Москвы. Российских свидетельств о рождении у малышей не было, зато на них были оформлены документы на китайском языке.
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с чего всё началось
Младенцев без документов в квартире в Останкине нашли случайно: врачи приехали проверить новорожденного, но детей оказалось пятеро — от шести дней дней до полугода.Телеканал 360°12:53
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Общество
В Москве начинается новый этап снятия ограничений
В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:04
Политика
СМИ сообщили о возможном сохранении запрета на въезд в ЕС для России
Евросоюз может сохранить запрет на въезд для жителей стран, где уровень распространения коронавируса не соответствуют требуемому, в том числе России, Бразилии и США, сообщает издание New York Times со ссылкой на проект документа и официальных лиц.
РИА Новости 15:19
Происшествия
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
Газета.Ru вчера в 12:36
Общество
Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в июле десяти тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
РИА Новости 15:24
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Футбол
Агент Вагнера Лава объяснил, почему бразилец перешёл в «Кайрат»
Футбольный агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы форварда Вагнера Лава, объяснил причину, по которой бразилец предпочёл «Кайрат» возвращению в московский ЦСКА.
RT на русском 13:20
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
Общество
Путин предложил расширить условия льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин предложил расширить условия льготной ипотеки.
Газета.Ru 10:46
Общество
Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
РИА Новости 10:19
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Экономика
В России планируют увеличить размер пенсии по старости
ГТРК Вятка 04:59
Политика
Совфед начнет работу над законодательной поддержкой предложений Путина
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью журналистам назвала «точечными и адресными» предложения президента Владимира Путина, которые он озвучил в телевизионном обращении к гражданам.
РБК 15:23
Общество
Ургант иронично отреагировал на идею переименовать эскимо в США
Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала иронично прокомментировал намерение американской компании переименовать эскимо, предложив «новое название» для мороженого.
ФАН вчера в 22:59
Общество
Путин предложил выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в июле
Президент России Владимир Путин во время своего обращения к россиянам 23 июня предложил вновь выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
Петербургский дневник 10:34
Экономика
«Газпром» разместил евробонды на $1 млрд
«Газпром» разметил еврооблигации на сумму $1 млрд со сроком обращения 7 лет, сообщил журналистам первый вице-президент Газпромбанка, одного из организаторов размещения, Денис Шулаков.
Rambler News Service 13:11
Энергетика
США назвали срок «энергетической независимости» Польши от России
По прогнозам администрации США, Польша избавится от «энергетической зависимости» от России в 2022 году, общий объем контрактов страны на американский СПГ уже достиг 50 млрд долларов.
Взгляд.ру 14:08
Происшествия
Актеру Михаилу Ефремову диагностировали «хронический алкоголизм»
Обследование подтвердило ранее поставленный диагноз актеру Михаилу Ефремову – «хронический алкоголизм», теперь его могут пожизненно лишить водительских прав, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 04:54
Армия и оружие
В ООН назвали планы Египта вторгнуться в Ливию последним делом
Читайте подробнее: Президент Египта назвал вторжение в Ливию легитимным Напомним, ас-Сиси выступает на стороне Ливийской национальной армии, поэтому вторая сторона конфликта в Ливии — Правительство национального согласия — выступила резко против таких планов.
REGNUM вчера в 15:24
Общество
Налог на самозанятых распространят на всю Россию
Налоговый режим для самозанятых вскоре смогут распространить на всю Россию, заявил президент Владимир Путин во время обращения к гражданам, трансляцию которого ведет «Лента.ру» в своей группе во «ВКонтакте».
Lenta.ru 10:42
Шоу-бизнес
В семье Пугачевой ожидается пополнение
Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку.
ТВ Центр вчера в 05:50
Экономика
После отмены самоизоляции россияне сократили расходы на еду
В мае с постепенной отменой ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса расходы россиян на еду сократились как в относительном, так и в абсолютном выражении.
РБК 08:46
Политика
«Слуги народа» оконфузились, обсуждая Зеленского и женские достоинства коллеги при включенном микрофоне
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия вместе со своим однопартийцем Александром Корниенко неформально обсудили свою коллегу по парламентской фракции Ирину Аллахвердиеву.
Свободная Пресса 14:10
Футбол
«Лестер» теряет очки в матче с «Брайтоном»
0:0 — «Лестер» теряет очки в матче с аутсайдером чемпионата.
ИА Красная Весна 14:57