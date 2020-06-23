с чего всё началось

Пятерых новорожденных под присмотром одной няни-иностранки обнаружили полицейские в квартире на северо-востоке Москвы. Российских свидетельств о рождении у малышей не было, зато на них были оформлены документы на китайском языке.

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

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Политика Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму. 1,6K

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Армия и оружие В ООН назвали планы Египта вторгнуться в Ливию последним делом Читайте подробнее: Президент Египта назвал вторжение в Ливию легитимным Напомним, ас-Сиси выступает на стороне Ливийской национальной армии, поэтому вторая сторона конфликта в Ливии — Правительство национального согласия — выступила резко против таких планов. 225

Общество Налог на самозанятых распространят на всю Россию Налоговый режим для самозанятых вскоре смогут распространить на всю Россию, заявил президент Владимир Путин во время обращения к гражданам, трансляцию которого ведет «Лента.ру» в своей группе во «ВКонтакте». 1

Шоу-бизнес В семье Пугачевой ожидается пополнение Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку. 44

Экономика После отмены самоизоляции россияне сократили расходы на еду В мае с постепенной отменой ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса расходы россиян на еду сократились как в относительном, так и в абсолютном выражении. 37