Происшествия

Вести.RuВести.RuВ московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Пятерых новорожденных под присмотром одной няни-иностранки обнаружили полицейские в квартире на северо-востоке Москвы. Российских свидетельств о рождении у малышей не было, зато на них были оформлены документы на китайском языке.
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с чего всё началось
Младенцев без документов в квартире в Останкине нашли случайно: врачи приехали проверить новорожденного, но детей оказалось пятеро — от шести дней дней до полугода
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Телеканал 360°12:53

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Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире

РИА Новости18:05

Полиция увезла на допрос няню из московской квартиры, где нашли пятерых младенцев

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Уголовное дело после обнаружения младенцев в квартире в Москве возбуждено по статье о торговле людьми

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Задержана гражданка Китая, которая находилась в квартире с брошенными детьми в Москве

ТАСС14:00

Полиция вывела девушку-китаянку из московской квартиры, где нашли пять «суррогатных» младенцев

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Адвокат рассказал о «суррогатных младенцах», найденных в квартире в Москве

Пятый канал14:02

Обнаруженных в Москве новорожденных «на продажу» направили в больницу

РЕН ТВ08:27
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Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
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В России могут увеличить пенсии по старости

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Шоу-бизнес

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Юморист Гарик Харламов отреагировал на версию грядущего развода с актрисой Кристиной Асмус, выдвинутую политологом Станиславом Белковским.
РИА Новости 18:42
Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
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Космос

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Политика

Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине

Глава исполнительного комитета украинского Национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил в эфире передачи «В гостях у Дмитрия Гордона» об угрозе голода на Украине из-за экономического кризиса.
RT на русском 19:28
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Здоровье

Онколог рассказала о признаках рака, появляющихся на коже

Врач-онколог Елена Смирнова предупредила об опасности кондилом, которые могут являться предвестниками рака кожи.
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Москва, 23 июня 2020, 13:54 — REGNUM Большинство граждан России (59%) прогнозируют, что на голосование по поправкам к Конституции придет очень много людей.
REGNUM 06:54
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Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
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Политика

Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 05:42
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Футбол

Виллиан продлит контракт с «Челси» до конца сезона

Форвард «Челси» Виллиан продлит контракт с клубом до конца сезона, сообщает Goal.
Спорт-Экспресс 11:24
Общество

Первым в России Парад Победы прошел в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском прошло торжественное прохождение войск в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – первое в России.
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Армия и оружие

Системы ПВО сбили беспилотники боевиков возле российской базы в Сирии

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По данным ведомства, возгорание локалиховано. "В 01:41 (мск) пожар локализован на площади 1 600 кв. метров", - сказали в пресс-службе.
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Армия и оружие

Макрон объяснил инцидент с кораблями Турции «смертью мозга» НАТО

Париж, 23 июня 2020, 01:36 — REGNUM Инцидент в Средиземном море с участием французского и турецкого фрегатов подтвердил старый тезис о «смерти мозга НАТО», заявил 22 июня журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.
REGNUM вчера в 18:36
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Спорт

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Ранее президент России Владимир Путин в рамках видеообращения к гражданам страны сообщил о повышении подоходного налога для физических лиц, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год.
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Шоу-бизнес

Джейми Фокс начал превращаться в Майка Тайсона

О своей подготовке к роли Фокс сообщил на своей странице в Instagram. Сегодня работает над трансформацией своего тела для нового проекта.
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Игры

Для Nintendo Switch выпустят новую версию Need for Speed: Hot Pursuit

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Общество

Путин: семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей

Президент Владимир Путин объявил, что семьям с детьми в июле выплатят еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Дождь 10:31
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Общество

Заразившийся коронавирусом Верховный лама Тувы скончался

Верховный лама Тувы Джампел Лодой, который был ранее госпитализирован с коронавирусом, скончался, заявил глава республики Шолбан Кара-оол.
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Происшествия

«Аэрофлот» прокомментировал травмирование собаки при транспортировке

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Футбол

Реал Мадрид - Мальорка: прогноз Дмитрия Шнякина 23 июня 2020

В последних пяти матчах "Мальорка" была очень аккуратна.
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Общество

ПФР призвал россиян до 30 июня сделать заявления на пенсии и пособия

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Умер бывший сенатор Евгений Тарло

Экс-сенатор родился в Новосибирске, в семье инженеров-строителей в 1958 году, закончил юридический факультет Московского государственного факультета, защитил докторскую диссертацию.
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Экономика

Ювелирные сети сокращают число магазинов

Ювелирные сети сокращают число магазинов Падение спроса на ювелирные изделия на фоне кризиса, ограничений из-за COVID-19 и уменьшения доходов вынуждает игроков сокращать присутствие в рознице.
Коммерсантъ 21 июня в 17:59
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Политика

Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения

Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
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Появился тизер сериала «Текст. Реальность» по фильму Клима Шипенко

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Федор Бондарчук возобновил съемки своего первого сериала «Псих»

Режиссер «9 роты», «Сталинграда» и «Вторжения» Федор Бондарчук приступил к основному блоку съемок своего первого сериала «Псих».
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В Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали при землетрясении

Пять человек погибли, еще 30 пострадали в результате сильного землетрясения в Мексике, сообщают власти.
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Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
Дни24 вчера в 10:58
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