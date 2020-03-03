Происшествия
ИзвестияВ московской школе 25 детей получили ожоги глаз
В классе включали ультрафиолетовую лампу в присутствии детей. Ранее, 26 ноября 2019 года, следователи начали проверку Алданского политехникума техникума в Якутии, где несколько первокурсников также получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы. Пострадавшие обратились в больницу 21 ноября.
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Отец первоклассника, пострадавшего от кварцевой лампы: «Будто из солярия вышел»
Московский Комсомолец05:50
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