Происшествия

ИзвестияИзвестияВ московской школе 25 детей получили ожоги глаз

В классе включали ультрафиолетовую лампу в присутствии детей. Ранее, 26 ноября 2019 года, следователи начали проверку Алданского политехникума техникума в Якутии, где несколько первокурсников также получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы. Пострадавшие обратились в больницу 21 ноября.
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 06:58, Ашберн
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