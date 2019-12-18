Общество
Газета.RuВ московском аэропорту задержали 40 граждан Израиля
В посольстве Израиля в Москве заявили, что около 40 граждан Израиля были задержаны в аэропорту Домодедово, передает "Интерфакс". Отмечается, что причины задержания в настоящее время неизвестны.
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с чего всё началось
Около 40 граждан Израиля задержаны в столичном аэропорту "Домодедово", причины пока неизвестны, сообщили "Интерфаксу" в израильском посольстве в Москве.Интерфакс09:47
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