Общество
Lenta.ruВ московском аэропорту задержали пятерых израильтян
Сотрудники пограничной службы задержали пятерых граждан Израиля в московском аэропорту Шереметьево при прохождении паспортного контроля. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на источники. По информации издания, задержанных израильтян депортировали из России без объяснения причин.
Читать в источнике
Оценить46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
Общество
Расширен круг лиц, которым можно позвонить при задержании полицией
Согласно закону, сотрудники полиции обязаны будут сообщать родным о задержании гражданина, о месте его нахождения и о причинении ему телесных повреждений, если при задержании пришлось использовать силу.
Авто
Новый Kia Mohave вызвал недоумение своим появлением на улицах Москвы
Ранее "Российская газета" сообщала, что в 2020 году начнутся продажи модели на нашем рынке, и вот - готовность номер один: в Москве сфотографировали новый Mohave, но в маск-халате.
Футбол
«Рубин» разгромил сербскую «Войводину»
Спорт
Наставник Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки
Тренер четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко сообщила о том, что ее подопечная не предпринимала попыток покончить жизнь самоубийством.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе
МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
Общество
ВОЗ заподозрила международную компанию в распространении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала расследование в отношении международной компании, которая в прошлом месяце устроила деловую встречу своих сотрудников со всего мира в Сингапуре, сообщает Reuters.
Политика
Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС и провел ряд перестановок в системе силовых ведомств.
Экономика
Греф спрогнозировал значительное влияние коронавируса на экономику
Коронавирусная инфекция нового типа 2019-nCoV, вспышка которой была зафиксирована в Китае в конце прошлого года, может оказать существенное влияние на мировую и российскую экономику.
Происшествия
Су-24 в последние секунды избежал катастрофы
В публикации говорится, что экипаж самолета садится, будучи уверенным, что основные стойки шасси выпущены, однако это не так.
Происшествия
В Кисловодске у матери-вегетарианки изъяли истощенную дочку
В Кисловодске органы опеки изъяли у матери дочку полутора лет, которая была истощена.
Кино
В России вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
Политика
Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края
Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
Здоровье
В Китае умер предупредивший о вспышке нового коронавируса врач
Врач из Уханя Ли Вэньлян, который предупреждал коллег о появлении коронавируса и впоследствии заразился им, скончался в Китае.
Политика
Меркель призвала отменить результаты выборов премьера в Тюрингии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель подвергла критике ход и результаты выборов премьер-министра федеральной земли Тюрингия, которые обернулись политическим скандалом из-за правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и призвала отменить результаты голосования.
Общество
Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки
Хоккей
Овечкин оформил четвёртый хет-трик в сезоне
Здоровье
Врачи: коронавирус обходит стороной детей
Китайские исследователи выяснили, что коронавирус обходит стороной детей.
Происшествия
В ДНР перевернулся автобус, следовавший в Севастополь
Автобус, следовавший по маршруту Горловка-Севастополь, перевернулся в районе города Новоазовск на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, два человека погибли, 18 пострадали, сообщил глава города Горловка Иван Приходько.
Футбол
Полузащитника «Рубина» Ташаева прооперировали в Германии
Общество
Министр культуры Татарстана объяснила свадьбу дочери в музее
Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова ответила на возмущения из-за того, что свадьба ее дочери была организована в Галерее современного искусства в Казани.
Происшествия
У жителей многоквартирного дома на юге Индии из кранов потек алкоголь
Жители дома в индийском штате Керала обнаружили, что из их кранов течет коричневая жидкость с характерным запахом алкоголя, сообщает "Би-би-си".
Общество
Путин предложил наказывать наживающиеся на коронавирусе аптеки
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил о необходимости выявления аптек, который завышают цены на медицинские маски и препараты на фоне эпидемии нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Политика
Посольство оценило доклад литовских спецслужб о «российской угрозе»
Доклад литовских спецслужб о "российской угрозе" производит удручающее впечатление, заявили в посольстве России в Вильнюсе.
Кино
В сети появился тизер-трейлер фильма «Пила: Спираль»
Тизер-трейлер художественной картины «Пила: Спираль» появился на YouTube-канале Lionsgate Movies.
Авто
«Запорожец» с пробегом выставили на продажу за миллион рублей
За машину с пробегом 17 тысяч километров просят ровно миллион рублей.
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Авто
Продажи новых автомобилей в России выросли в январе
Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в январе 2020 года выросли на 1,8% до 102 102 единиц, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Здоровье
Троих приехавших из Уханя в Тюмень перевели в инфекционную больницу
Трех человек, приехавших из китайского Уханя в Тюмень и помещенных в карантинный центр, госпитализировали в стационар.
Происшествия
Россиян не вывезут с «зараженного» лайнера до окончания карантина
Японцы не разрешат досрочно вывезти российских граждан с круизного лайнера Diamond Princess, находящегося до 19 февраля на карантине из-за коронавируса нового типа.