Общество

Lenta.ruLenta.ruВ московском аэропорту задержали пятерых израильтян

Сотрудники пограничной службы задержали пятерых граждан Израиля в московском аэропорту Шереметьево при прохождении паспортного контроля. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на источники. По информации издания, задержанных израильтян депортировали из России без объяснения причин.
Читать в источнике
Комментировать47

Подробнее о событии

СМИ сообщили о задержании в московском аэропорту пяти граждан Израиля

РБК09:34

Из России депортировали пятерых израильтян

Ruposters.ru10:46

СМИ сообщили о задержании в московском аэропорту пяти граждан Израиля

Мой Брянск10:16

В московском аэропорту задержали пятерых израильтян

Lenta.ru09:44

СМИ: в московском аэропорту задержали пятерых граждан Израиля

Московский Комсомолец11:40

СМИ сообщили о новой высылке граждан Израиля из московского аэропорта

Росбалт02:10

В России начали зеркально депортировать израильских туристов

Турпром04 февраля в 03:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
Общество

Расширен круг лиц, которым можно позвонить при задержании полицией

Согласно закону, сотрудники полиции обязаны будут сообщать родным о задержании гражданина, о месте его нахождения и о причинении ему телесных повреждений, если при задержании пришлось использовать силу.
Вести.Ru 09:54
Авто

Новый Kia Mohave вызвал недоумение своим появлением на улицах Москвы

Ранее "Российская газета" сообщала, что в 2020 году начнутся продажи модели на нашем рынке, и вот - готовность номер один: в Москве сфотографировали новый Mohave, но в маск-халате.
Российская газета 09:59
Футбол

«Рубин» разгромил сербскую «Войводину»

Советский спорт 09:27
Спорт

Наставник Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки

Тренер четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко сообщила о том, что ее подопечная не предпринимала попыток покончить жизнь самоубийством.
Вести.Ru 07:44
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе

МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
RT на русском 03:58
Общество

ВОЗ заподозрила международную компанию в распространении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала расследование в отношении международной компании, которая в прошлом месяце устроила деловую встречу своих сотрудников со всего мира в Сингапуре, сообщает Reuters.
Ведомости 05:06
Политика

Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС и провел ряд перестановок в системе силовых ведомств.
DP.RU 09:45
Экономика

Греф спрогнозировал значительное влияние коронавируса на экономику

Коронавирусная инфекция нового типа 2019-nCoV, вспышка которой была зафиксирована в Китае в конце прошлого года, может оказать существенное влияние на мировую и российскую экономику.
РБК 11:27
Происшествия

Су-24 в последние секунды избежал катастрофы

В публикации говорится, что экипаж самолета садится, будучи уверенным, что основные стойки шасси выпущены, однако это не так.
Lenta.ru 08:43
Происшествия

В Кисловодске у матери-вегетарианки изъяли истощенную дочку

В Кисловодске органы опеки изъяли у матери дочку полутора лет, которая была истощена.
Вести.Ru 10:50
Кино

В России вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

Peterburg2.ru 11:33
Политика

Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края

Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
РИА Новости 11:15
Здоровье

В Китае умер предупредивший о вспышке нового коронавируса врач

Врач из Уханя Ли Вэньлян, который предупреждал коллег о появлении коронавируса и впоследствии заразился им, скончался в Китае.
РБК 11:16
Политика

Меркель призвала отменить результаты выборов премьера в Тюрингии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подвергла критике ход и результаты выборов премьер-министра федеральной земли Тюрингия, которые обернулись политическим скандалом из-за правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и призвала отменить результаты голосования.
ТАСС 09:35
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

РБК 05:05
Общество

Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки

Газета.Ru вчера в 12:25
Хоккей

Овечкин оформил четвёртый хет-трик в сезоне

Парламентская газета вчера в 07:14
Здоровье

Врачи: коронавирус обходит стороной детей

Китайские исследователи выяснили, что коронавирус обходит стороной детей.
Pravda.Ru 08:51
Происшествия

В ДНР перевернулся автобус, следовавший в Севастополь

Автобус, следовавший по маршруту Горловка-Севастополь, перевернулся в районе города Новоазовск на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, два человека погибли, 18 пострадали, сообщил глава города Горловка Иван Приходько.
РИА Новости 10:28
Футбол

Полузащитника «Рубина» Ташаева прооперировали в Германии

Советский спорт 11:29
Общество

Министр культуры Татарстана объяснила свадьбу дочери в музее

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова ответила на возмущения из-за того, что свадьба ее дочери была организована в Галерее современного искусства в Казани.
РЕН ТВ 10:02
Происшествия

У жителей многоквартирного дома на юге Индии из кранов потек алкоголь

Жители дома в индийском штате Керала обнаружили, что из их кранов течет коричневая жидкость с характерным запахом алкоголя, сообщает "Би-би-си".
Интерфакс 09:08
Общество

Путин предложил наказывать наживающиеся на коронавирусе аптеки

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил о необходимости выявления аптек, который завышают цены на медицинские маски и препараты на фоне эпидемии нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Газета.Ru вчера в 10:27
Политика

Посольство оценило доклад литовских спецслужб о «российской угрозе»

Доклад литовских спецслужб о "российской угрозе" производит удручающее впечатление, заявили в посольстве России в Вильнюсе.
РИА Новости 09:25
Кино

В сети появился тизер-трейлер фильма «Пила: Спираль»

Тизер-трейлер художественной картины «Пила: Спираль» появился на YouTube-канале Lionsgate Movies.
Пятый канал 10:26
Авто

«Запорожец» с пробегом выставили на продажу за миллион рублей

За машину с пробегом 17 тысяч километров просят ровно миллион рублей.
Журнал Авто.ру вчера в 23:30
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru 04 февраля в 03:21
Авто

Продажи новых автомобилей в России выросли в январе

Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в январе 2020 года выросли на 1,8% до 102 102 единиц, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Автоновости дня 06:56
Здоровье

Троих приехавших из Уханя в Тюмень перевели в инфекционную больницу

Трех человек, приехавших из китайского Уханя в Тюмень и помещенных в карантинный центр, госпитализировали в стационар.
Lenta.ru 09:57
Происшествия

Россиян не вывезут с «зараженного» лайнера до окончания карантина

Японцы не разрешат досрочно вывезти российских граждан с круизного лайнера Diamond Princess, находящегося до 19 февраля на карантине из-за коронавируса нового типа.
Вести.Ru 08:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное