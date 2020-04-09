Происшествия

ТАССТАССВ здании бизнес-центра в Москве произошел взрыв

Взрыв в здании бизнес-центра "Панорама" в центре Москвы произошел в бойлерной, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.
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В здании бизнес-центра в Москве произошел взрыв

ТАСС07:12

В московском бизнес-центре произошел взрыв

Интерфакс07:08

МЧС: В здании БЦ «Панорама» в центре Москвы произошел хлопок в бойлерной

Агентство Москва07:25

Возгорание в бизнес-центре в Москве произошло из-за взрыва бойлера

РИА Новости07:22

Опубликовано видео с места взрыва на Брестской в Москве

Телеканал 360°07:09

Названа возможная причина хлопка в столичном бизнес-центре

Вечерняя Москва07:31

Разгерметизация кислородного баллона стала причиной взрыва в бизнес-центре в Москве

Москва 2407:25
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Россия может согласиться на сокращение добычи нефти

Источник в Минэнерго России сообщил о возможности снизить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+.
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Финансы

Курс доллара упал ниже 74 рублей

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 апреля, курс доллара расчетами на «завтра» впервые с 17 марта опустился ниже 74 рублей.
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В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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Проценко: в большинстве случаев пневмония сейчас вызвана коронавирусом

Подавляющее большинство случаев пневмонии вызываны на сегодняшний день коронавирусом, заявил на своей странице в Facebook главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Газета.Ru 06:16
Политика

Украина введет специальную пошлину на импорт угля из России

С 15 апреля Украина вводит специальную пошлину в размере 65% на импорт угля из России.
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Песков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин сам добавил в финал своего выступления на совещании с главами регионов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 слова о печенегах и половцах, набеги которых пережила страна.
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Здоровье

Готово ли российское здравоохранение к борьбе с коронавирусом

Что происходит на передовой борьбы с COVID-19 и каков предел прочности у системы здравоохранения, разбирались «Ведомости».
Ведомости вчера в 23:00
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У бессимптомно болевших коронавирусом нашли поражения легких

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Названы регионы России с лучшими способами борьбы с коронавирусом

Пермский край, Мурманская область и Республика Карелия внедрили лучшие способы борьбы с распространением коронавируса среди регионов России.
Lenta.ru 06:03
Общество

Малышева опубликовала тест «Переживут ли ваши легкие коронавирус»

Тест под названием «Переживут ли ваши легкие коронавирус» она опубликовала в Instagram.
Lenta.ru 00:30
Здоровье

Радий Хабиров попросил медиков Башкирии «не побираться»

Радий Хабиров попросил главных врачей медучреждений «прекратить побираться» и просить помощи у граждан.
Уфа1.ру 04:10
Происшествия

В Севастополе предварительно подтвержден новый случай коронавируса

Предварительно – коронавирус обнаружен у одного. Таким образом, 3-я городская больница может стать потенциальным очагом коронавируса.
Форпост Севастополь 07:12
Общество

Гулявшего с ребенком на площадке в Петербурге оштрафовали на 15 тысяч

Мужчину, который гулял со своим ребенком на детской площадке в Санкт-Петербурге, нарушая режим самоизоляции, оштрафовали на 15 тысяч рублей.
РЕН ТВ вчера в 15:03
Гаджеты

ASUS тоже выпустила видеокарты GeForce GTX 1650 c памятью GDDR6

Компания ASUS, как и другие производители, представила несколько моделей видеокарты GeForce GTX 1650, которые выделяются наличием видеопамяти GDDR6.
3DNews 06 апреля в 08:27
Наука

Безопасная дистанция при ходьбе, беге и езде на велосипеде для Covid-19 оказалась гораздо больше, чем рекомендуемая в большинстве стран

Совместная работа ученых из Левенского католического университета (Бельгия) и Технического университета Эйндховена (Нидерланды) показала, что при определении безопасной дистанции при передаче Covid-19 важно учитывать движение и положение в пространстве друг относительно друга потенциально зараженных и рискующих заразиться людей.
Naked Science 06:57
Общество

В России временно упростят регистрацию безработных

Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об упрощённом порядке регистрации безработных в России на бирже труда.
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В России начали лечить коронавирус новым способом

В Институте скорой помощи имени Склифосовского и московской городской больнице № 52 провели первые процедуры переливания больным COVID-19 плазмы крови доноров, вылечившихся от коронавирусной инфекции.
РИА Новости 06:00
Общество

Курский губернатор предложил Путину новые меры борьбы с коронавирусом

В ходе совещания Старовойт предложил Путину временно ограничить движение межрегиональных автобусов за исключением регулярных рейсов или организованных перевозок сотрудников предприятий.
46ТВ 05:08
Здоровье

Три новых случая заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае

Три новых случая заболевания COVID-19 подтвердили в Алтайском крае. Все трое заразились после контакта с ранее инфицированными.
АМИТЕЛ 03:46
Общество

Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
РБК вчера в 08:00
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Замначальника полиции Орехово-Зуева попался на взятке

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Общество

Выпускников школ не станут призывать в армию в этом году

С учетом переноса сроков ЕГЭ из-за коронавируса родители опасаются, что юноши окажутся в армии раньше, чем получат аттестат и поступят в вузы.
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В Сети показали, как через 20 лет изменится тело заядлого геймера

Специалисты смоделировали изменения, которые будут с телом заядлого геймера, не следящего за своим здоровьем.
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Малахов ответил на слова Лещенко о принуждении нарушить карантин

РИА Новости вчера в 14:14
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Живущая в Италии украинка создала петицию против вирусологов из России

Автором петиции стала Наталья Гебрич, она требует сообщить о целях российских военных медиков, которые прибыли в Италию для борьбы с новым коронавирусом.
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Политика

Отчет правительства в Госдуме перенесли

Отчет правительства в Госдуме, который был запланирован на 15 апреля, решено перенести на более поздний срок, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:19
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Более тысячи белорусов заразились коронавирусом

205 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Белоруссии. Общее число инфицированных в стране достигло 1066 человек.
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Шоу-бизнес

Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью

Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
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Общество

В Кремле оценили вероятность передачи Александровского подворья России

Вопрос передачи Александровского подворья в Иерусалиме имеет очень важное значение для России.
ТК Звезда 06:27
Армия и оружие

ВКС России активизировались в Идлибе

Несколько самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России заметили в небе над сирийской провинцией Идлиб в среду, 8 апреля, после того, как боевики попытались сорвать военное патрулирование, сообщает Al-Masdar News.
Lenta.ru 05:48
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