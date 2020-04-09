Взрыв в здании бизнес-центра "Панорама" в центре Москвы произошел в бойлерной, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.

В здании бизнес-центра в Москве произошел взрыв

Энергетика Россия может согласиться на сокращение добычи нефти Источник в Минэнерго России сообщил о возможности снизить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+.

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