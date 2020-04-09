Происшествия
ТАССВ здании бизнес-центра в Москве произошел взрыв
Взрыв в здании бизнес-центра "Панорама" в центре Москвы произошел в бойлерной, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.
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Энергетика
Россия может согласиться на сокращение добычи нефти
Источник в Минэнерго России сообщил о возможности снизить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+.
Финансы
Курс доллара упал ниже 74 рублей
В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 апреля, курс доллара расчетами на «завтра» впервые с 17 марта опустился ниже 74 рублей.
Политика
В Швеции призвали возобновить санкции против России
Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Здоровье
Проценко: в большинстве случаев пневмония сейчас вызвана коронавирусом
Подавляющее большинство случаев пневмонии вызываны на сегодняшний день коронавирусом, заявил на своей странице в Facebook главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Политика
Украина введет специальную пошлину на импорт угля из России
С 15 апреля Украина вводит специальную пошлину в размере 65% на импорт угля из России.
Политика
Песков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин сам добавил в финал своего выступления на совещании с главами регионов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 слова о печенегах и половцах, набеги которых пережила страна.
Здоровье
Готово ли российское здравоохранение к борьбе с коронавирусом
Что происходит на передовой борьбы с COVID-19 и каков предел прочности у системы здравоохранения, разбирались «Ведомости».
Общество
У бессимптомно болевших коронавирусом нашли поражения легких
Общество
Названы регионы России с лучшими способами борьбы с коронавирусом
Пермский край, Мурманская область и Республика Карелия внедрили лучшие способы борьбы с распространением коронавируса среди регионов России.
Общество
Малышева опубликовала тест «Переживут ли ваши легкие коронавирус»
Тест под названием «Переживут ли ваши легкие коронавирус» она опубликовала в Instagram.
Здоровье
Радий Хабиров попросил медиков Башкирии «не побираться»
Радий Хабиров попросил главных врачей медучреждений «прекратить побираться» и просить помощи у граждан.
Происшествия
В Севастополе предварительно подтвержден новый случай коронавируса
Предварительно – коронавирус обнаружен у одного. Таким образом, 3-я городская больница может стать потенциальным очагом коронавируса.
Общество
Гулявшего с ребенком на площадке в Петербурге оштрафовали на 15 тысяч
Мужчину, который гулял со своим ребенком на детской площадке в Санкт-Петербурге, нарушая режим самоизоляции, оштрафовали на 15 тысяч рублей.
Гаджеты
ASUS тоже выпустила видеокарты GeForce GTX 1650 c памятью GDDR6
Компания ASUS, как и другие производители, представила несколько моделей видеокарты GeForce GTX 1650, которые выделяются наличием видеопамяти GDDR6.
Наука
Безопасная дистанция при ходьбе, беге и езде на велосипеде для Covid-19 оказалась гораздо больше, чем рекомендуемая в большинстве стран
Совместная работа ученых из Левенского католического университета (Бельгия) и Технического университета Эйндховена (Нидерланды) показала, что при определении безопасной дистанции при передаче Covid-19 важно учитывать движение и положение в пространстве друг относительно друга потенциально зараженных и рискующих заразиться людей.
Общество
В России временно упростят регистрацию безработных
Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об упрощённом порядке регистрации безработных в России на бирже труда.
Здоровье
В России начали лечить коронавирус новым способом
В Институте скорой помощи имени Склифосовского и московской городской больнице № 52 провели первые процедуры переливания больным COVID-19 плазмы крови доноров, вылечившихся от коронавирусной инфекции.
Общество
Курский губернатор предложил Путину новые меры борьбы с коронавирусом
В ходе совещания Старовойт предложил Путину временно ограничить движение межрегиональных автобусов за исключением регулярных рейсов или организованных перевозок сотрудников предприятий.
Здоровье
Три новых случая заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае
Три новых случая заболевания COVID-19 подтвердили в Алтайском крае. Все трое заразились после контакта с ранее инфицированными.
Общество
Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
Общество
Выпускников школ не станут призывать в армию в этом году
С учетом переноса сроков ЕГЭ из-за коронавируса родители опасаются, что юноши окажутся в армии раньше, чем получат аттестат и поступят в вузы.
Технологии
В Сети показали, как через 20 лет изменится тело заядлого геймера
Специалисты смоделировали изменения, которые будут с телом заядлого геймера, не следящего за своим здоровьем.
Шоу-бизнес
Малахов ответил на слова Лещенко о принуждении нарушить карантин
Политика
Живущая в Италии украинка создала петицию против вирусологов из России
Автором петиции стала Наталья Гебрич, она требует сообщить о целях российских военных медиков, которые прибыли в Италию для борьбы с новым коронавирусом.
Политика
Отчет правительства в Госдуме перенесли
Отчет правительства в Госдуме, который был запланирован на 15 апреля, решено перенести на более поздний срок, сообщает "Интерфакс".
Здоровье
Более тысячи белорусов заразились коронавирусом
205 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Белоруссии. Общее число инфицированных в стране достигло 1066 человек.
Шоу-бизнес
Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью
Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Общество
В Кремле оценили вероятность передачи Александровского подворья России
Вопрос передачи Александровского подворья в Иерусалиме имеет очень важное значение для России.
Армия и оружие
ВКС России активизировались в Идлибе
Несколько самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России заметили в небе над сирийской провинцией Идлиб в среду, 8 апреля, после того, как боевики попытались сорвать военное патрулирование, сообщает Al-Masdar News.