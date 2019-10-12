Происшествия

Вести.RuВести.RuВ московском кафе произошла перестрелка

В центре Москвы произошла перестрелка. Инцидент случился около девяти часов вечера в кафе на улице Большая Ордынка.
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с чего всё началось

В центре Москвы в ресторане произошла драка со стрельбой

Конфликт в ресторане в центре Москвы закончился стрельбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
РИА Новости17:01

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В центре Москве в результате стрельбы в кафе ранили человека

РБК17:12

В центре Москвы в ресторане произошла драка со стрельбой

РИА Новости17:01

Фото с места стрельбы в кафе рядом с посольством Киргизии в Москве

РЕН ТВ15:24

В кафе в центре столицы произошел конфликт со стрельбой

Москва 2415:54

В Москве в результате конфликта в кафе ранили одного человека

ТАСС15:46

Мужчину ранили из травматического пистолета в кафе около посольства Киргизии в Москве

Вечерняя Москва15:35

Мужчина ранил оппонента из травматического оружия в ходе конфликта в кафе в центре Москвы

Агентство Москва16:01
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Происшествия

Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России

"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
ТАСС 19:02
Политика

Экс-президент Украины увидел улучшение в отношениях с РФ

Бывший украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в отношениях Украины и России проявляются положительные тенденции.
Газета.Ru 23:35
Армия и оружие

США выделят $50 млн на защиту прав человека и разминирование в Сирии

Президент США Дональд Трамп распорядился выделить $50 млн в качестве стабилизационной помощи Сирии для защиты этнических и религиозных меньшинств, а также защиту прав человека, говорится в заявлении Белого дома.
РБК 22:16
Шоу-бизнес

Николай Басков заработал на свадьбе Дарьи Клюкиной 3 миллиона рублей

На свадьбе молодоженов был и Дима Билан, который рассказал, что публика была очень довольна ведущим.
ГлобалМСК.ру 07:36
Здоровье

СОГАЗ-Мед напомнил о своевременном лечении заболеваний ЖКТ

СОГАЗ-Мед рассказал, как не допустить перехода гастрита в рак, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Страховой компании "СОГАЗ-Мед".
SakhalinMedia.ru вчера в 20:00
Шоу-бизнес

Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости 10 октября в 06:47
Происшествия

Пожар на складе в Ленинградской области потушен

РИА Новости 22:46
Футбол

Функционер «Фиорентины» замотивировал игрока клуба своей племянницей

Sport24.ru 15:37
Политика

В Кремле не обсуждают вопрос возвращения смертной казни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность возвращения смертной казни.
RT на русском 09:07
Единоборства

Непобежденный Усик дебютирует в новой категории

BFM.ru 09:26
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России

Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.
Известия вчера в 21:05
Происшествия

Панамское грузовое судно затонуло в Токийском заливе из-за тайфуна

Грузовое судно под флагом Панамы, пришвартованное в порту в Токийском заливе, затонуло в результате тайфуна "Хагибис", который обрушился на Японию.
ТАСС 21:17
Политика

Зеленский признал отсутствие в Крыму цивилизации в украинский период

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что до 2014 года в Крыму не было «цивилизации и инфраструктуры».
Телеканал 360° вчера в 00:15
Автоспорт

Формула 1. Феттель завоевал поул Гран-при Японии, Квят – 14-й

Вести.Ru 22:36
Происшествия

В Брянске нашли забетонированное тело мужчины

В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РИА Новости 21:43
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина разводится с мужем

В СМИ сегодня появилась информация, что прославившаяся после ряда телешоу Диана Шурыгина разводится с супругом Андреем Шляниным.
Аргументы недели вчера в 12:39
Игры

Выход Payday 3 запланировали на 2022-2023 год

CyberSport.ru 13:02
Армия и оружие

В США назвали цели захода американского эсминца в Черное море

Газета.Ru 22:54
Политика

Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым

РИА Новости 17:08
Гаджеты

Samsung Galaxy A91 получит зарядку, как у Galaxy Note10+

Anonsens 05:18
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
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Общество

В Екатеринбурге выяснят мнение граждан о месте строительства храма

REGNUM 19:00
Общество

Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться

Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru вчера в 05:06
Происшествия

В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек

В результате лобового столкновения машин на трассе в Кашире, Подмосковье, погибли пять человек, в том числе один ребёнок.
RT на русском 21:11
Космос

Физики опять допустили существование кротовых нор

Британские и американские физики провели исследование возможности существования кротовых нор, по которым можно перемещаться по Вселенной за более короткий промежуток времени.
МедиаПоток 04:46
Хоккей

Дубль Наместникова принес «Оттаве» победу над «Тампой»

«Оттава» выиграла у «Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). Российский нападающий «Сенаторз» Владислав Наместников отметился двумя заброшенными шайбами и голевой передачей.
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Кино

Вышел новый трейлер перезапуска «Ангелов Чарли»

В сети опубликован новый трейлер предстоящего перезапуска "Ангелов Чарли" с новым актерским составом.
Piter.tv вчера в 11:51
Здоровье

Больным ВИЧ и гепатитом предложили запретить работать в прокуратуре

Генпрокуратура предложила запретить брать на работу в структуру ВИЧ-инфицированных людей, а также больных гепатитом.
БИЗНЕС Online 04:50
Шоу-бизнес

Звезда клипа «Ленинграда» Алла Михеева сфотографировалась на шпильках в ванной

Телеведущая Алла Михеева, снявшаяся в одном из клипов группировки «Ленинград», сфотографировалась в платье и туфлях на высоких каблуках в ванной.
Пятый канал 12:29
Экономика

Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru 15:59
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