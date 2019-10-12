Конфликт в ресторане в центре Москвы закончился стрельбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.

с чего всё началось

В центре Москвы произошла перестрелка. Инцидент случился около девяти часов вечера в кафе на улице Большая Ордынка.

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