В московском метро начали рейды по проверке масок у пассажиров
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Проверки проводятся в вестибюлях и вагонах метро. В течение недели контроль охватывает все станции подземки.В источнике
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В московском метро продолжаются проверки наличия масок и перчаток у пассажиров
Газета.Ruвчера в 11:20
«Организатор перевозок»: Наличие масок и перчаток у пассажиров проверяют регулярно на всех станциях метро
Агентство Москвавчера в 10:53