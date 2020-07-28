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Говорит Москва
Говорит Москва

В московском метро начали рейды по проверке масок у пассажиров

Проверки проводятся в вестибюлях и вагонах метро. В течение недели контроль охватывает все станции подземки.В источнике
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РИА Новости

В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима

РИА Новостивчера в 11:40
Газета.Ru

В московском метро продолжаются проверки наличия масок и перчаток у пассажиров

Газета.Ruвчера в 11:20
Москва 24

У пассажиров столичного метро регулярно проверяют наличие масок и перчаток

Москва 24вчера в 11:09
ТАСС

В московском метро проводят рейды по проверке наличия масок у пассажиров

ТАССвчера в 11:03
Подъём

В транспортном комплексе Москвы подтвердили проведение масочных рейдов в метро

Подъёмвчера в 11:01
Агентство Москва

«Организатор перевозок»: Наличие масок и перчаток у пассажиров проверяют регулярно на всех станциях метро

Агентство Москвавчера в 10:53
Мослента

В московском метро начали проводить масочные рейды

Мослентавчера в 07:14

Президент Йемена назначил нового губернатора Адена

Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади рано утром в среду выпустил указ о назначении губернатором Адена одного из лидеров сепаратистского Переходного совета Южного Йемена Ахмеда Хамида Лемлиса, сообщил телеканал "Аль-Джазира".
РИА Новости21:05
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BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов

Учитывая, что часть товаров и услуг пока не включены в ETS ЕС (Emission trading scheme - схема торговли квотами на эмиссии парниковых газов), например транспортные услуги, BCG определяет облагаемую новым сбором базу в 100-160 млн т, что и дает нагрузку для экспортеров из России на уровне от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год.
Российская газетавчера в 17:01
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FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США

Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу.
РИА Новости17:59
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Россия и США обсудили безопасность в космосе и улучшение каналов связи

"Обе делегации выразили заинтересованность в продолжении этих дискуссий и улучшении каналов связи, в частности улучшении коммуникаций между двумя странами по оперативным вопросам, связанным с космосом, с тем чтобы уменьшить риск недопонимания, помочь в предотвращении и реагировании на инциденты в космосе и предотвратить непреднамеренную эскалацию", - говорится в сообщении.
РИА Новости19:56

Навальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал в Twitter свою налоговую декларацию за 2019 год после того, как журналистка телеканала Russia Today Екатерина Винокурова пообещала раскрыть размер своей зарплаты, если оппозиционер назовет свою.
РБКвчера в 11:09
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