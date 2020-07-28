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РИА Новости
РИА Новости

В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима

Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".В источнике
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Подъём

В транспортном комплексе Москвы подтвердили проведение масочных рейдов в метро

Подъёмвчера в 11:01
Газета.Ru

В московском метро продолжаются проверки наличия масок и перчаток у пассажиров

Газета.Ruвчера в 11:20
Москва 24

У пассажиров столичного метро регулярно проверяют наличие масок и перчаток

Москва 24вчера в 11:09
ТАСС

В московском метро проводят рейды по проверке наличия масок у пассажиров

ТАССвчера в 11:03
РИА Новости

В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима

РИА Новостивчера в 11:40
Агентство Москва

«Организатор перевозок»: Наличие масок и перчаток у пассажиров проверяют регулярно на всех станциях метро

Агентство Москвавчера в 10:53
Мослента

В московском метро начали проводить масочные рейды

Мослентавчера в 07:14
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Навальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал в Twitter свою налоговую декларацию за 2019 год после того, как журналистка телеканала Russia Today Екатерина Винокурова пообещала раскрыть размер своей зарплаты, если оппозиционер назовет свою.
РБКвчера в 11:09
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Глава Росатома назвал главную задачу участников проекта ИТЭР

Обеспечение своевременного монтажа и сборки международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, которые позволят начать его работу к концу 2025 года, являются главной текущей задачей участников этого проекта, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
РИА Новостивчера в 07:32
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Дегтярев заявил Шнурову об идентичности мнений Путина и хабаровчан

Мнения Владимира Путина, лидера ЛДПР Владимира Жириновского и жителей Хабаровска не отличаются ни по одному вопросу, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Дегтярев в интервью певцу, а ныне генеральному продюсеру телеканала RTVI Сергею Шнурову.
Forbesвчера в 02:37
18

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новостивчера в 18:46
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Грызлов оценил вклад Кучмы в переговорный процесс по Донбассу

Экс-президент Украины Леонид Кучма внес важный вклад в развитие минских договоренностей, его участие в переговорах помогало избежать обострения напряженности в Донбассе и сдержать сторонников боевых действий в Киеве.
РБКвчера в 10:35
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Россия и США обсудили безопасность в космосе и улучшение каналов связи

"Обе делегации выразили заинтересованность в продолжении этих дискуссий и улучшении каналов связи, в частности улучшении коммуникаций между двумя странами по оперативным вопросам, связанным с космосом, с тем чтобы уменьшить риск недопонимания, помочь в предотвращении и реагировании на инциденты в космосе и предотвратить непреднамеренную эскалацию", - говорится в сообщении.
РИА Новости19:56
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Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости20:36
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