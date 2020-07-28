В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима
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Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".В источнике
Подробнее о событии
В московском метро продолжаются проверки наличия масок и перчаток у пассажиров
Газета.Ruвчера в 11:20
«Организатор перевозок»: Наличие масок и перчаток у пассажиров проверяют регулярно на всех станциях метро
Агентство Москвавчера в 10:53