Транспорт

Говорит МоскваГоворит МоскваВ московском метро начали рейды по проверке масок у пассажиров

Проверки проводятся в вестибюлях и вагонах метро. В течение недели контроль охватывает все станции подземки.
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В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима

РИА Новостивчера в 11:40

В московском метро продолжаются проверки наличия масок и перчаток у пассажиров

Газета.Ruвчера в 11:20

«Организатор перевозок»: Наличие масок и перчаток у пассажиров проверяют регулярно на всех станциях метро

Агентство Москвавчера в 10:53

В московском метро проводят рейды по проверке наличия масок у пассажиров

ТАССвчера в 11:03

В транспортном комплексе Москвы подтвердили проведение масочных рейдов в метро

Подъёмвчера в 11:01

У пассажиров столичного метро регулярно проверяют наличие масок и перчаток

Москва 24вчера в 11:09

В московском метро начали проводить масочные рейды

Мослентавчера в 07:14
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Армия и оружие

МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»

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В Кремле готовят списки для награждений за голосование по поправкам

В Кремле готовят обширный список награждаемых, сообщает 28 июля РБК со ссылкой на источники.
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
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Завершение острой фазы кризиса и пандемии не улучшило ситуацию с проблемными долгами: в мае и июне, когда в России начали постепенно сниматься санитарные ограничения, произошел заметный рост просроченной задолженности по розничным кредитам.
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Минкульт запретил библиотекам выдавать детям книги Есенина и Довлатова

Министерство культуры России запретило библиотекам выдавать детям книги с маркировкой "18+".
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Сотрудник Росгвардии погиб при обстреле автомобиля в Ингушетии

В региональном управлении Росгвардии уточнили, что погибший был сотрудником вневедомственной охраны (одного из подразделений Росгвардии).
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Авто

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Солистку группы «А’Студио» Кети Топурию, выпускающую собственную линейку одежды, уличили в продаже платьев с Алиэкспресс.
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Что ответить Илону Маску

Все конкретные даты Илона Маска и НАСА относительно высадки человека на Луне - есть безбрежный мобилизующий оптимизм.
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Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
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