Транспорт
Говорит МоскваВ московском метро начали рейды по проверке масок у пассажиров
Проверки проводятся в вестибюлях и вагонах метро. В течение недели контроль охватывает все станции подземки.
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В московском метро продолжаются проверки наличия масок и перчаток у пассажиров
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