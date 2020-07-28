Транспорт

ИзвестияИзвестияВ московском метро начались рейды по проверке масочного режима

На всех станциях Московского метрополитена начались рейды по проверке наличия средств индивидуальной защиты у пассажиров. Об этом 28 июля сообщили в ГКУ «Организатор перевозок».
Читать в источнике
Комментировать485

Подробнее о событии

В московском метро начали проводить масочные рейды

Мослента07:14

В московском метро продолжаются проверки наличия масок и перчаток у пассажиров

Газета.Ru11:20

У пассажиров столичного метро регулярно проверяют наличие масок и перчаток

Москва 2411:09

В московском метро проводят рейды по проверке наличия масок у пассажиров

ТАСС11:03

В транспортном комплексе Москвы подтвердили проведение масочных рейдов в метро

Подъём11:01

«Организатор перевозок»: Наличие масок и перчаток у пассажиров проверяют регулярно на всех станциях метро

Агентство Москва10:53

В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима

РИА Новости11:40
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:41, Ашберн
Политика

США допускают передачу своей вакцины от коронавируса другим странам

Власти Соединенных Штатов допускают, что будут снабжать своей вакциной от COVID-19 другие страны.
Газета.Ru 17:51
2
Экономика

В ООН подсчитали потери туризма из-за пандемии коронавируса

Потери международного туристического сектора из-за распространения нового типа коронавируса в 2020 году достигли 320 миллиардов долларов, что более чем в три раза превышает убытки в этой области из-за экономического кризиса в 2009 году, сообщила в своём пресс-релизе Всемирная туристская организация при ООН (UNWTO).
РИА Новости 08:30
Общество

«Левада-Центр»: 45% россиян поддерживают протесты в Хабаровском крае

Из всех опрошенных, 45% россиян положительно относятся к тем, кто выходит на акции, и только 17% — отрицательно.
FreeNews-Volga 12:38
284
Армия и оружие

МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»

Газета.Ru 06:36
94
Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Сообщается, что Шнур пообещал местным жителям не только написать об этом деле четверостишье в Instagram, но снять целый фильм документального жанра.
Городовой вчера в 11:15
608
Экономика

Скорость доставки иностранных онлайн-покупок увеличат

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил доработать правила трансграничной онлайн-торговли: это позволит сократить сроки доставки товаров, а продавцам – снизить издержки.
Вести.Ru 06:50
6
Здоровье

В мире обострилась проблема голода, причина в пандемии

Ограничения, введенные для борьбы с пандемией нового коронавируса, становятся причиной роста смертности из-за голода.
ИА Красная Весна 17:12
Общество

YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»

Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
358
Игры

Игроки Red Dead Online уже могут стать натуралистами

Игроки, выбравшие роль натуралиста, смогут выучить новые рецепты крафта тоников и амуниции и освоить особые навыки, среди которых добивание смертельно раненых животных или повышение вероятности встретить легендарную особь.
Игромания.ру 11:27
8
Происшествия

Две женщины избили сенатора и сдались полиции

В Мэдисоне, штат Висконсин (США) арестовали двух женщин, избивших сенатора, который снимал на видео протесты возле здания местного Капитолия.
Lenta.ru 17:30
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest

Отечественный автопроизводитель официально начал поставки новой специальной версии универсала LADA Largus под названием Cross Quest.
SpeedMe 03:40
166
Экономика

Рекламная выручка «Яндекса» впервые упала на 15%

Рекламная выручка "Яндекса", которая является основным источником дохода холдинга, во втором квартале сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 24,8 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
РБК 06:30
81
Наука

Ученые занимаются изготовлением таблетки, которая заменяет спортзал

Rusargument 12:40
3
Политика

Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

RT на русском 12:46
989
Кино

Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»

Piter.tv 02:43
41
Общество

Лимаренко в Охе захотел встречаться только с заготовленными жителями

Валерий Лимаренко вместе со своей делегацией прилетел в Оху и проводит встречу с заготовленными жителями района, где обсуждаются возможные депутатские рейды за блуждающими коровами и полеты до Хабаровска.
Сахалин.Инфо 01:31
3
Армия и оружие

Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининграда

Вечерний курьер 13:57
31
Общество

Hokkaido Shimbun (Япония): Японии нельзя соглашаться на то, чтобы переговоры с Россией по территориальному вопросу были отложены в долгий ящик (Hokkaido Shimbun)

Следует признать, что внутри японского правительства какое-то время существовало мнение о том, что вопросы о демаркации границ между государствами исключены из пункта о недопустимости отчуждения Россией своих территорий.
ИноСМИ 18:50
Технологии

Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store

Дуров пояснил, как по его мнению влияет на пользователей продукции Apple 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений за покупки в App Store.
REGNUM 18:04
139
Футбол

Игорь Осинькин: «Крылья Советов» находятся в тяжёлой ситуации

Чемпионат 12:13
Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 18:51
38
Шоу-бизнес

Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи

Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com 04:29
42
Здоровье

Переболевшие коронавирусом пожаловались на непроходящие симптомы болезни

Пациенты, у которых еще несколько месяцев назад был диагностирован коронавирус, рассказали, что до сих пор страдают от симптомов инфекции.
Lenta.ru 15:03
Общество

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
11
Политика

Соперница Лукашенко попросила не мучать ее вопросом о Крыме

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ответила на вопрос о принадлежности Крыма в эфире «Еврорадио».
РБК 18:18
144
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
839
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян расплакалась при встрече с Канье Уэстом

Журналисты заметили, что при встрече с рэпером, Кардашьян расплакалась.
ИнфоСМИ 08:46
4
Общество

Навальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал в Twitter свою налоговую декларацию за 2019 год после того, как журналистка телеканала Russia Today Екатерина Винокурова пообещала раскрыть размер своей зарплаты, если оппозиционер назовет свою.
РБК 11:09
439
Кино

Universal заключила беспрецедентный контракт с AMC Theatres

Киностудия Universal и крупнейшая сеть кинотеатров Северной Америки AMC Theatres заключили беспрецедентное соглашение, суть которого сводится к сокращению прокатного окна до 17 дней.
Kinonews.ru 17:37
Общество

Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе

В некоторых странах Европы появились признаки второй волны COVID-19.
Российская газета 17:52
40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное