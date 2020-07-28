На всех станциях Московского метрополитена начались рейды по проверке наличия средств индивидуальной защиты у пассажиров. Об этом 28 июля сообщили в ГКУ «Организатор перевозок».

Экономика В ООН подсчитали потери туризма из-за пандемии коронавируса Потери международного туристического сектора из-за распространения нового типа коронавируса в 2020 году достигли 320 миллиардов долларов, что более чем в три раза превышает убытки в этой области из-за экономического кризиса в 2009 году, сообщила в своём пресс-релизе Всемирная туристская организация при ООН (UNWTO).

Общество Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске Сообщается, что Шнур пообещал местным жителям не только написать об этом деле четверостишье в Instagram, но снять целый фильм документального жанра. 608

Экономика Скорость доставки иностранных онлайн-покупок увеличат Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил доработать правила трансграничной онлайн-торговли: это позволит сократить сроки доставки товаров, а продавцам – снизить издержки. 6

Здоровье В мире обострилась проблема голода, причина в пандемии Ограничения, введенные для борьбы с пандемией нового коронавируса, становятся причиной роста смертности из-за голода.

Общество YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград» Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания. 358

Игры Игроки Red Dead Online уже могут стать натуралистами Игроки, выбравшие роль натуралиста, смогут выучить новые рецепты крафта тоников и амуниции и освоить особые навыки, среди которых добивание смертельно раненых животных или повышение вероятности встретить легендарную особь. 8

Происшествия Две женщины избили сенатора и сдались полиции В Мэдисоне, штат Висконсин (США) арестовали двух женщин, избивших сенатора, который снимал на видео протесты возле здания местного Капитолия.

Экономика Рекламная выручка «Яндекса» впервые упала на 15% Рекламная выручка "Яндекса", которая является основным источником дохода холдинга, во втором квартале сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 24,8 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании. 81

Общество Лимаренко в Охе захотел встречаться только с заготовленными жителями Валерий Лимаренко вместе со своей делегацией прилетел в Оху и проводит встречу с заготовленными жителями района, где обсуждаются возможные депутатские рейды за блуждающими коровами и полеты до Хабаровска. 3

Технологии Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store Дуров пояснил, как по его мнению влияет на пользователей продукции Apple 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений за покупки в App Store. 139

Здоровье Переболевшие коронавирусом пожаловались на непроходящие симптомы болезни Пациенты, у которых еще несколько месяцев назад был диагностирован коронавирус, рассказали, что до сих пор страдают от симптомов инфекции.

Общество Навальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал в Twitter свою налоговую декларацию за 2019 год после того, как журналистка телеканала Russia Today Екатерина Винокурова пообещала раскрыть размер своей зарплаты, если оппозиционер назовет свою. 439