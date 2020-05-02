Общество
Lenta.ruВ московском метро начнут продавать маски
С начала следующей недели в московском метро начнут продавать маски. Об этом рассказал заместитель мэра столицы, руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов. Его слова приводит «Интерфакс».
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Армия и оружие
Южнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР
Погранпост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР, сообщает агенство «Рёнхап».
RT на русском 23:37
Политика
Назарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана
Экономика сегодня 05:39
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Общество
Украинский журналист придумал способ борьбы с русским языком
В своем YouTube-канале 2 мая Дроздов отметил, что не переносит, когда украинцы разговаривают на русском языке.
Известия 19:33
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Кино
Сценарист фильмов ужасов про куклу Чаки покончил с собой
Один из сценаристов оригинального фильма ужасов "Детские игры" и режиссер продолжения "Детские игры 2" Джон Лафия покончил с собой на 64-м году жизни, сообщает издание Variety.
РИА Новости 19:19
Политика
МИД Украины: Россия не хочет выяснить причины трагедии в Одессе
Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости 20:41
Общество
В Москве увеличилась скорость подтверждения результатов теста на COVID
Скорость подтверждения результатов тестов на выявление коронавирусной инфекции увеличилась в несколько раз, чем и обосновано увеличение роста заболевших в Москве.
Известия 04:57
Происшествия
Россиян предупредили. В опасности каждый владелец банковского счета
Подставной сотрудник Сбербанка сообщает своей жертве, что его счет находится в опасности из-за попытки хакерской атаки, и карту или счет необходимо заблокировать и предпринять ряд действий, чтобы вернуть денежные средства, якобы списанные хакерами.
Konkurent.ru вчера в 23:54
Авто
Кен Блок показал свой новый дрифт-кар
Отделение Ford Performance опубликовало в твиттере рендеры нового дрифт-кара Кена Блока.
Motor вчера в 02:54
Наука
Создано средство против неизлечимого рака
Evo-rus.com 07:30
Общество
Украинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете
Украинских пользователей Сети возмутил российский лук на прилавках одного из киевских супермаркетов.
РИА Новости 21:56
Экономика
В Эр-Рияде назвали сроки финансовых последствий пандемии
Ощутимые последствия пандемии коронавируса проявятся во второй четверти текущего финансового года.
РИА Новости 16:40
Происшествия
В Курганской области потушили пожар на заброшенных дачах
РИА Новости 07:40
Экономика
Эксперт рассказал о признаках финансового мошенничества
Эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Марат Сафиулин рассказал о признаках финансового мошенничества.
Газета.Ru 20:39
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 13:15
Экономика
В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов
Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 04:42
Политика
Зеленский вспомнил об одесской трагедии
В отличие от своего предшественника Петра Порошенко, который все годы своего правления старательно делал вид, что никакой трагедии в Одессе 2 мая 2014 года не случилось, нынешний глава украинского государства всё таки вспомнил о случившемся.
Новостной фронт 09:39
Общество
В общественный транспорт Подмосковья прекратят пускать без маски
«Для нераспространения коронавируса с 12 мая пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт», — цитирует пресс-служба первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анну Кротову.
РБК 16:35
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина выписалась из больницы
Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
SM News 12:44
Происшествия
Суд отказался арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве
Перовский суд Москвы отказался арестовывать мужчину, напавшего на патрулирующего полицейского при проверке документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 13:32
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировали у берегов Камчатки
Газета.Ru вчера в 21:01
Шоу-бизнес
Ведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»
В одном из последних постов продюсер написал, что однажды на гастролях группы они вызвали в гостиницу девушек с пониженной социальной ответственностью, среди которых была Кудрявцева.
Neva.Today вчера в 05:54
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Общество
Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса
Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 05:38
Политика
Глава российского Минстроя заразился коронавирусом
Глава Министерства строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев заразился коронавирусом.
Суть событий вчера в 14:52