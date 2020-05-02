С начала следующей недели в московском метро начнут продавать маски. Об этом рассказал заместитель мэра столицы, руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов. Его слова приводит «Интерфакс».

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Политика МИД Украины: Россия не хочет выяснить причины трагедии в Одессе Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии. 43

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Общество Украинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете Украинских пользователей Сети возмутил российский лук на прилавках одного из киевских супермаркетов.

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