Общество
Lenta.ruВ московском метро начнут продавать маски
С начала следующей недели в московском метро начнут продавать маски. Об этом рассказал заместитель мэра столицы, руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов. Его слова приводит «Интерфакс».
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В рамках рекомендации Роспотребнадзора и поручения мэра Москвы мы организовываем почти на каждой станции московского метро продажу медицинских масок, цена в метрополитене будет не выше, чем в аптеках. Метрополитен получает эти маски на реализацию от городских структур.
— Максим Ликсутов, российский чиновникРИА Новости 07:38
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