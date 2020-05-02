В рамках рекомендации Роспотребнадзора и поручения мэра Москвы мы организовываем почти на каждой станции московского метро продажу медицинских масок, цена в метрополитене будет не выше, чем в аптеках. Метрополитен получает эти маски на реализацию от городских структур.

В метро Москвы начнут продавать маски. Пассажиры столичной подземки смогут приобрести средства защиты в ларьках или кассах метрополитена, сообщил руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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