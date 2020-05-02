Общество

Москва 24Москва 24В метро Москвы начнут продавать маски

В метро Москвы начнут продавать маски. Пассажиры столичной подземки смогут приобрести средства защиты в ларьках или кассах метрополитена, сообщил руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Читать в источнике
Комментировать405
Максим Ликсутов
В рамках рекомендации Роспотребнадзора и поручения мэра Москвы мы организовываем почти на каждой станции московского метро продажу медицинских масок, цена в метрополитене будет не выше, чем в аптеках. Метрополитен получает эти маски на реализацию от городских структур.
— Максим Ликсутов, российский чиновникРИА Новости 07:38

Подробнее о событии

В метро Москвы со следующей недели начнут продавать маски

Коммерсантъ08:14

В столичной подземке будут продавать медицинские маски

РИАМО08:13

Продажа масок начнется в метро Москвы со следующей недели

Агентство Москва07:35

Маски начнут продавать в московском метро со следующей недели

Вечерняя Москва07:55

В метро Москвы начнут продавать маски

Москва 2407:47

В московском метро будут продавать медицинские маски

РИА Новости07:38

В метро Москвы можно будет купить маску

RT на русском08:06
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:58, Ашберн
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
2,2K
Происшествия

Двое детей выпали из окна и разбились в Москве

Lenta.ru 12:18
23
Происшествия

Нарушитель самоизоляции напал на полицейского в Москве

В Москве нарушитель режима самоизоляции, введенного в связи с коронавирусом, напал на сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
Известия 08:53
457
Игры

Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla

Astera 30 апреля в 15:50
82
Общество

В Вольском районе два села закрыли на карантин из-за коронавируса

В Вольском районе Саратовской области 2 села закрыли на карантин.
Регион 64 10:21
2
Культура

Дублер Умы Турман Зои Белл виртуально подралась

Культуромания 12:02
Политика

В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий

Российская газета вчера в 08:01
288
Общество

Проценко не считает выход на плато победой над коронавирусом

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на инфекциониста, существуют исследования медиков со всего мира, согласно которым за прошедшие сто лет эпидемии гриппа по определённому сценарию, включающему этапы «рост — выход на плато — падение».
Цензуры.Нет 04:08
90
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
9,3K
Культура

Премьера! Новый клип Димаша на саундтрек к фильму «Создатели»

Димаш Кудайберген анонсировал премьеру нового клипа к саундтреку Across Endless Dimensions, который певец записывал для фантастического блокбастера «Создатели: Прошлое».
Popcake 07:28
Автоспорт

Эдди Джордан: Mercedes продаст команду Лоуренсу Строллу

Autosport.com.ru 08:51
Политика

В РПЦ выступили против изображения Сталина в храме Вооружённых сил

Русская Планета вчера в 12:59
119
Шоу-бизнес

«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни

Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
142
Политика

Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
487
Наука

Стало известно о еще одном возможном способе передачи коронавируса

Ученые указали, что у значительной части пациентов с COVID-19 проявляются тошнота и диарея, а в стуле переболевших обнаруживают вирусные частицы.
Вести.Ru 12:02
308
Кино

Приквел «Трансформеров» снимет режиссер «Истории игрушек 4»

Анимационный приквел по вселенной "Трансформеров" снимет оскораносный режиссер Джошем Кули, который ранее работал над мультфильмами "История игрушек 4" и "Головоломка".
Piter.tv вчера в 09:11
3
Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости 30 апреля в 09:02
1K
Политика

Путин обратится к гражданам 9 мая от Вечного огня

Российская газета 09:32
2,2K
Общество

Попова допустила ужесточение ограничительных мер после 11 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что власти могут ужесточить ограничительные меры по коронавирусу после 11 мая, если на майских праздниках граждане начнут массово нарушать режим самоизоляции.
Комсомольская правда вчера в 07:08
2,2K
Здоровье

В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии

Лукьянов призвал "не только государственные, но и частные клиники добровольно отказаться от производства абортов на время пандемии и тем самым снизить риск заражения российских женщин и членов их семей".
РИА Новости 11:14
17
Общество

Власти объяснили рост случаев COVID-19 в Москве

Рост случаев заражения COVID-19 в Москве связан с увеличением количества референс-центров, подтверждающих положительные результаты на коронавирус.
РБК 08:05
39
Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

BFM.ru 03:50
333
Здоровье

Врач объяснил очереди из скорых у московских больниц

Ситуации с вереницами машин скорой помощи у столичных клиник связаны со специальным алгоритмом приема больных, рассказал главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4" на канале "Россия 1".
РИА Новости 08:36
15
Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости 30 апреля в 14:27
654
Шоу-бизнес

На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной

На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:56
22
Здоровье

Проценко рассказал, как переболел коронавирусом

Газета.Ru 12:01
236
Происшествия

Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»

Интерфакс вчера в 22:41
71
Общество

Попова допустила возможность передачи коронавируса с водой и едой

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что коронавирус может попадать в организм человека с едой и водой.
Газета.Ru 09:44
44
Общество

В Северной Осетии сожгли вышку сотовой связи из-за страха «чипизации»

Владикавказ, 2 мая 2020, 18:22 — REGNUM В Северной Осетии жители селения Ногир сожгли вышку сотовой связи из-за страха, что исходящие от нее электромагнитные волны могут привести к обмороку, во время которого им проведут процедуру чипирования.
REGNUM 11:22
166
Общество

Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России

В России развивается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия 06:49
1K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Максим Ликсутов
Российский чиновник
Российский государственный деятель и управленец, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное