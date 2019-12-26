Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ московском метро пассажирка напала с ножом на женщину

На станции "Новокузнецкая" в московском метрополитене пассажирка нанесла удар ножом женщине, после совершенного она попыталась убежать. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя МВД Ирина Волк.
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Опубликовано видео задержания женщины с ножом в метро

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Курсант полиции задержал вооруженную ножом женщину в московском метро

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МВД опубликовало видео с задержанием вооруженной женщины в метро Москвы

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ТАССвчера в 23:03
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Путин предложил вывести бизнес из-под статьи о преступных сообществах

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предполагающий вывод бизнес-структур из-под действия статьи 210 УК РФ о преступных сообществах.
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Журналист с Украины предложил отстать от Крыма и Донбасса

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон призвал Незалежную отстать от Крыма и Донбасса. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
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Под Воронежем взорвали машину главы района

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В Симферополь прибыл первый двухэтажный поезд из Москвы

Первый поезд из Москвы в Крым, прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл в Симферополь.
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Китайцы ввели в футболе жесткий потолок зарплат для легионеров

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В России утвердили новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
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Происшествия

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В Кемерове ищут трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине

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Суд огласил приговор уфимским экс-полицейским по делу об изнасиловании

Кировский районный суд Уфы назначил от шести до семи лет колонии трем бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании коллеги, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:14
Общество

Опубликован текст разговора о «сакральной жертве» по делу Шеремета

На Украине адвокат обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко опубликовал полный текст разговора своей подзащитной о поиске новой «сакральной жертвы» для дестабилизации ситуации в стране.
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Общество

«Новая газета» сообщила о похищении своего спецкора после обысков

«Ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли корреспондента в неизвестном направлении», — отмечается в заявлении.
BFM.ru 03:37
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В МИД назвали ответные меры на санкции против «Северного потока-2»

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал о том, какими могут быть ответные меры против санкций, введенных США в отношении газопровода "Северный поток — 2". По его словам, Москва, в частности, может расширить список американских граждан, которым запрещён въезд в РФ.
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Следком Карелии проводит проверку по факту избиения девушки-инвалида

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Авто

Отечественный электрокар «Монарх» не приехал на презентацию

Презентация машины состоялась без самого автомобиля, который не смогли привезти из-за проблем с логистикой.
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Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов пояснил рост реальных доходов граждан в 2019 году.
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Политика

Эрдоган готовится отправить турецкие войска в Ливию

На фото: президент Турции Эрдоган Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он готовится к развертыванию турецких войск в Ливии для поддержки признанного международным сообществом правительства страны в Триполи.
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В Москве напали на подполковника Росгвардии

Сотрудники московской полиции проводят доследственную проверку по факту нападения на замначальника отдела управления информационного сопровождения департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии подполковника полиции 38-летнего Александра Кудрявцева.
Коммерсантъ 04:29
Кино

Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице

Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
Мойка78 24 декабря в 07:33
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Решения об освобождении малоимущих от части налогов нет, заявил Песков

Предметных разговоров или решений по поводу освобождения малоимущих россиян от части налогов не существует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Житель Мурманска убил свою жену в отеле в Доминикане

Житель Мурманска убил свою жену в отеле в Доминикане, где супруги отдыхали. Об этом сообщил портал «Регион online» в четверг, 26 декабря.
Известия вчера в 19:15
Футбол

«Локомотив» проявляет интерес к защитнику «Ганновера»

Московский «Локомотив» может подписать защитника «Ганновера» Вальдемара Антона, сообщает «Чемпионат».
LiveSport.ru 03:11
Экономика

Совет по инвестициям Крыма утвердил проект строительства игорной зоны

Совет по улучшению инвестиционного климата Республики Крым одобрил проект создания игорной зоны в поселке Кацивели на южном берегу Крыма, который был представлен компанией "Управляющая компания инфраструктурных проектов", сообщила ТАСС в среду заместитель председателя Совета министров - министр финансов республики Ирина Кивико.
ТАСС вчера в 09:41
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Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии

В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
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Масштабные поставки Су-57 в войска начнутся в 2020 году

Первые масштабные поставки истребителя пятого поколения Су-57 в Военно-космические силы начнутся уже в следующем году.
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В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

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Мнучин объяснил «исчезновение» $1,5 трлн наличными

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Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС Арсланова

Суд в Москве арестовал имущество заместителя глав Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Известия 01:10
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