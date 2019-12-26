На станции "Новокузнецкая" в московском метрополитене пассажирка нанесла удар ножом женщине, после совершенного она попыталась убежать. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя МВД Ирина Волк.

В московском метро пассажирка напала с ножом на женщину

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