Транспорт
Lenta.ruВ московском метро подорожает проезд
Стоимость одной поездки в метро Москвы подорожает на два рубля с 1 февраля 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы к заседанию президиума столичного правительства.
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ГИБДД с октября 2020 года исключит «площадку» из экзамена на права
Госавтоинспекция планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках с октября следующего года.
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Посольство США назвало заявление МИДа по Уилану «фактически неверным»
Посольство США ответило на заявление МИД России о том, что все жалобы на издевательства и угрозу для жизни гражданина Пола Уилана, который находится в СИЗО из-за обвинений в шпионаже, являются симуляцией.
Футбол
Черчесов заявил, что был бы рад матчу против Украины на Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что был бы рад провести поединок против команды Украины на чемпионате Европы-2020.
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Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
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Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
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Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
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ГИБДД намерена пересадить автомобилистов на общественный транспорт
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В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
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