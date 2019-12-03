Транспорт

Lenta.ruLenta.ruВ московском метро подорожает проезд

Стоимость одной поездки в метро Москвы подорожает на два рубля с 1 февраля 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы к заседанию президиума столичного правительства.
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Стоимость безлимитных проездных в Москве в 2020 году не изменится

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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 13:41, Ашберн
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