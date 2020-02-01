Транспорт

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве на 3% подорожал проезд в общественном транспорте

В Москве подорожала стоимость проезда в общественном транспорте. Тариф по карте «Тройка», а также по разовому билету вырос на 2 руб. В среднем стоимость увеличилась на 3%. В сообщении департамента транспорта Москвы говорится, что это ниже прогнозируемого уровня инфляции в 3,7%.
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В Москве подорожал проезд в общественном транспорте

Вести.Ru20:13

В Москве подорожал проезд в общественном транспорте

Известия19:23

С 1 февраля повысится цена на разовые поездки в общественном транспорте в Москве

Гарант29 января в 10:15

В Москве подорожал проезд в городском транспорте и пригородных электричках

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Москва 2416:00

Проезд в метро дорожает с 1 февраля

Mockva.ru16:27

Проезд в общественном транспорте столицы подорожал с 1 февраля

Вечерняя Москва16:37
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В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
RT на русском 10:20
Общество

С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия

С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
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«Манчестер Юнайтед» согласовал переход нигерийца из Китая Игало

"Манчестер Юнайтед" договрился с клубом китайской Суперлиги "Шанхай Шеньхуа" о трансфере нигерийского футболиста Одиона Игало.
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В Тюмени губернатор региона Александр Моор проводит оперативный штаб, темой которого стали предупреждение завоза и распространения инфекции коронавируса в области.
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Армия и оружие

Ополченцев Донбасса обвинили в «издевательствах» над украинским флагом

Украинские военные заявили, что ополченцы Донбасса «издеваются» над флагом Украины, повесив его в перевернутом виде на одном флагштоке с российским триколором.
Взгляд.ру 13:13
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Елена Степаненко впервые прокомментировала свой развод с Петросяном

Инфо24 13:44
Общество

Роскомнадзор возбудил дела против Facebook и Twitter

Роскомнадзор возбудил административное производство против Facebook и Twitter.
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Политика

Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа

Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.
Газета.Ru 18:29
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«Локомотив» отдаст Смолова в испанскую «Сельту»

News.ru вчера в 12:44
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Роспотребнадзор призвал ограничить участие в массовых мероприятиях

Россиянам рекомендуется ограничить участие в массовых мероприятиях, чтобы минимизировать риск заражения гриппом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 10:06
Футбол

Боатенг перешел из «Фиорентины» в «Бешикташ» на правах аренды

Sports.ru 16:31
Происшествия

Полицейский вертолет разбился в Японии

Lenta.ru 19:58
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
Политика

В партии Медведчука пригрозили свержением Зеленского

Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович допустил свержение украинской власти, если политическая сила президента Украины Владимира Зеленского - "Слуга народа" - совершат еще один шаг для узаконивания продажи земли.
Газета.Ru 16:49
Армия и оружие

Польша купила у США истребители F-35

Поставки истребителей в Польшу запланированы на 2024 г. В 2018 г. Польша также договорилась купить у США зенитно-ракетные комплексы Patriot за $4,75 млрд.
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Политика

США ввели ограничения на въезд в отношении граждан шести стран

Президент США Дональд Трамп принял решение ввести ограничения на въезд в страну для граждан шести стран, включая Киргизию.
РБК 16:29
Шоу-бизнес

Барановская ужаснула подписчиков фото без макияжа

Российская телеведущая и писатель Юлия Барановская опубликовала селфи без макияжа на своей официальной странице в социальной сети Instagram, чем вызвала неоднозначную реакцию фолловеров.
NewInform вчера в 07:35
Спорт

Дело о сексуальных домогательствах тренера к биатлонистке до сих пор не закрыто. Подробности нам рассказала сама спортсменка

В апреле 2018 года 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева рассказала СМИ о неоднократных домогательствах к ней тренера Сергея Тутмина.
Матч ТВ 03:30
Наука

Химики синтезировали молекулу с самым большим ароматическим кольцом

Исследователи из Оксфордского университета создали молекулу с самой большой ароматической системой, содержащей 162 электрона.
News.ru 15:09
Происшествия

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения СКК в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения кровли спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Санкт-Петербурге, при котором погиб рабочий.
RT на русском 14:40
Гаджеты

Apple отчиталась о рекордной в истории выручке за квартал

Американская компания Apple рассказала о прибыли за квартал, который закончился 28 декабря прошлого года, составляющая 91,8 млрд долларов.
ToDay News Ufa 29 января в 03:19
Происшествия

В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров

Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.
ТАСС вчера в 05:19
Киберспорт

Вышла игра Warcraft III: Reforged

Игра Warcraft III: Reforged стала доступна для скачивания, официальный релиз ремастера легендарной стратегии состоялся в ночь на 29 января.
Sibnet Новости 28 января в 18:27
Хоккей

Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
Вести.Ru вчера в 00:55
Здоровье

Число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 10 тысяч

В пресс-службе Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китайской Народной Республики сообщили, что количество зараженных новым типом коронавируса превысило 10 тысяч.
ФедералПресс 19:47
Кино

Опубликован тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»

В сети появился тизер-трейлер новой части легендарного «Форсажа». Детали сюжета девятого «Форсажа» пока не раскрывается.
Inc-news.ru 29 января в 15:04
Фигурное катание

Тренер извинился перед фигуристкой после обвинений в изнасиловании

РЕН ТВ 19:08
Футбол

«Вест Хэм» купит полузащитника «Халла» за 20 миллионов фунтов

«Вест Хэм» купит полузащитника «Халла» Джаррода Боуэна. Сумма сделки составит 20 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports.
Спорт-Экспресс 03:18
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В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru 10:37
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Опубликовано видео демонтажа СКК с каски погибшего рабочего

За час до своей гибели сварщик снимал процесс работы по демонтажу Петербургского спортивно-концертного комплекса на видеокамеру, прикрепленную к его каске.
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