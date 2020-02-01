Транспорт
КоммерсантъВ Москве на 3% подорожал проезд в общественном транспорте
В Москве подорожала стоимость проезда в общественном транспорте. Тариф по карте «Тройка», а также по разовому билету вырос на 2 руб. В среднем стоимость увеличилась на 3%. В сообщении департамента транспорта Москвы говорится, что это ниже прогнозируемого уровня инфляции в 3,7%.
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С 1 февраля повысится цена на разовые поездки в общественном транспорте в Москве
Гарант29 января в 10:15
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