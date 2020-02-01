Транспорт
Lenta.ruВ московском метро подорожал проезд
Стоимость разовой поездки в метро, по Московскому центральному кольцу (МЦК) и в пределах «Центральной» зоны Московских центральных диаметров (МЦД) по карте «Тройка» выросла на два рубля и теперь составляет 40 рублей, билет на 90 минут обойдется в 62 рубля (ранее — 59 рублей).
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С 1 февраля повысится цена на разовые поездки в общественном транспорте в Москве
Гарант29 января в 10:15
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