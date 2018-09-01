с чего всё началось

Поезда остановили из-за упавшего на пути пассажира, сообщала транспортная организация. В 12:52 движение поездов восстановили. Вечером 30 октября пассажир упал на пути под прибывающий поезд на станции «Маяковская» Замоскворецкой линии.

В московском метро погибла упавшая под прибывший поезд женщина

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