Происшествия
РБКВ московском метро погибла упавшая под прибывший поезд женщина
Поезда остановили из-за упавшего на пути пассажира, сообщала транспортная организация. В 12:52 движение поездов восстановили. Вечером 30 октября пассажир упал на пути под прибывающий поезд на станции «Маяковская» Замоскворецкой линии.
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с чего всё началось
О том, что на Кольцевой линии Московского метрополитена остановили движение поездов по часовой стрелке, ранее сообщалось на официальной странице метрополитена в Twitter.РБК04:29
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