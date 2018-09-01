Происшествия

РБКРБКВ московском метро погибла упавшая под прибывший поезд женщина

Поезда остановили из-за упавшего на пути пассажира, сообщала транспортная организация. В 12:52 движение поездов восстановили. Вечером 30 октября пассажир упал на пути под прибывающий поезд на станции «Маяковская» Замоскворецкой линии.
Читать в источнике
Комментировать26
с чего всё началось
О том, что на Кольцевой линии Московского метрополитена остановили движение поездов по часовой стрелке, ранее сообщалось
 на официальной странице метрополитена в Twitter.
РБК04:29

Подробнее о событии

Движение поездов на Кольцевой линии метро ввели в график

РИАМО05:52

На Кольцевой линии восстановили движение по часовой стрелке

Москва 2405:17

Упавшая в метро на пути женщина погибла

Интерфакс04:55

Упавший на рельсы на станции метро «Таганская» пассажир погиб

ТАСС05:21

Движение на Кольцевой линии метро восстановлено после инцидента с пассажиром

Вечерняя Москва05:13

В московском метро погибла упавшая под прибывший поезд женщина

РБК04:55

Движение поездов на Кольцевой линии метро ввели в график

Агентство Москва05:48
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:00, Ашберн
Политика

Путин объяснил сокращение расходов на оборону России

Россия прошла пик модернизации военной техники и дальше такой объем работ не требуется, заявил президент России Владимир Путин, комментируя снижение расходов на оборону.
Lenta.ru 05:24
Космос

«Хаббл» получил удивительное изображение отражательной туманности

Популярная механика 04:15
Музыка

Шнуров допустил появление группы «Ленинград-2»

Мойка78 02:18
Футбол

«Рубин» оценил удаление Александра Зуева лайком в исполнении судьи

Казанский репортер вчера в 05:38
Происшествия

Выпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку

В московской квартире, из окна которой утром 11 ноября выпала женщина с двумя детьми, нашли предсмертную записку.
Известия 03:34
Политика

The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России

Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
RT на русском вчера в 20:55
Гаджеты

ОС Windows 10 запустили на калькуляторе

Пользователь соцсети Twitter продемонстрировал возможность запуска операционной системы Windows 10 на обыкновенном калькуляторе.
Rusargument 09 ноября в 08:07
Авто

Skoda 11 ноября представит новое поколение Octavia

Компания Skoda подготовила к дебюту новое поколение модели Skoda Octavia. Официальная презентация новинки состоится сегодня в Праге.
Letnews.ru 04:57
Происшествия

Кремль назвал убийство студентки в Петербурге актом безумия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будут ли наказаны руководство СПбГУ и полиция, своевременно не отреагировавшие на жалобы в адрес доцента вуза Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
РИА Новости 06:22
Общество

Россия оказалась в числе самых пьющих стран мира

В числе стран, где высоко потребление алкогольных напитков, вошла и Россия, оказавшись на седьмом месте рейтинга.
REGNUM 01:31
Политика

Кремль заявил об отсутствии запроса на убежище от Моралеса

В Кремль не поступало просьб об убежище от ушедшего в отставку президента Боливии Эво Моралеса.
РБК 06:40
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева поделилась редким семейным фото с мужем и дочерью

Поклонники активно комментируют данный снимок. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе прошлого года стала мамой во второй раз.
Летидор вчера в 03:11
Происшествия

Все материалы по делу Голунова оказались засекречены

По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
Политика

Юморист Максим Галкин смеется над политикой России и Путиным

Стоит напомнить, что Максим Галкин ведет несколько шоу на федеральном канале.
U74.Ru вчера в 01:10
Происшествия

Расчленившему студентку доценту хотят снизить срок

Русская Планета 03:41
Футбол

Матч между «Динамо» и «Шахтером» завершился расистским скандалом

Vprognoze.ru 04:43
Экономика

Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора

Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), номер два в российском списке Forbes Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании — кипрской Fletcher Group Holdings, выяснил РБК.
РБК 04:54
Шоу-бизнес

Букмекеры начали принимать ставки на то, что Меган Маркл беременна

Газета.Ru вчера в 14:15
Происшествия

Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине

На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru вчера в 18:58
Общество

FT: семья Асада купила 19 апартаментов в «Москва-сити»

Родственники президента Сирии Башара Асада в разные годы купили не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории «Москва-сити», 18 из них – в комплексе «Город столиц», еще один – в башне «Федерация».
Ведомости 04:37
Кино

Американские зрители выбрали лучший фильм и актеров года

Блокбастер «Мстители: Финал» удостоен премии People’s Choice Awards, присуждаемой по итогам зрительского голосования, в категории «лучший фильм года», сообщает THR.
Аргументы и Факты 06:15
Кино

«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории кинокомиксов

Мойка78 09 ноября в 07:38
Политика

В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня

В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
Lenta.ru 09 ноября в 16:09
Происшествия

Под Тулой стажера полиции заподозрили в убийстве человека

В Тульской области произошел вооруженный конфликт с участием стажера полиции В УМВД по Тульской области сообщили, что инцидент произошел 10 ноября в Алексинском районе: стажер полиции и его брат вступили в конфликт с полутора десятками человек.
Российская газета 06:14
Политика

Песков назвал сумму похищенных при строительстве Восточного средств

На строительство космодрома Восточный был выделен 91 млрд рублей, похищено 11 млрд рублей, из которых удалось вернуть государству только 3,5 млрд рублей.
BFM.ru 06:53
Политика

РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

Как стало известно, лидерами по уровню доверия оказались Крым, Чечня, а также Брянская и Липецкая области.
Газета.Ru вчера в 15:59
Политика

Даты встречи в нормандском формате пока нет, заявил Песков

Даты проведения саммита в нормандском формате по-прежнему неизвестны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:21
Политика

Песков рассказал, как Путин защищается от вирусов

Президент Владимир Путин выполняет превентивные процедуры, чтобы заранее максимально застраховаться от каких-то вирусов или иных заболеваний, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 06:37
Наука

Найдена связь между качеством сна и тревожностью

Naked Science вчера в 09:58
Происшествия

Бывшая жена Цеповяза вышла из комы

Вести.Ru 05:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное