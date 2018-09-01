Происшествия
RT на русскомВ московском метро погибла женщина
В московском метро погибла женщина после падения под поезд на станции «Таганская». «Около 12:13 на станции метро «Таганская» Кольцевой линии Московского метрополитена с платформы под прибывающий электропоезд упал человек», — приводит Интерфакс сообщение управления внутренних дел на метрополитене.
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с чего всё началось
О том, что на Кольцевой линии Московского метрополитена остановили движение поездов по часовой стрелке, ранее сообщалось на официальной странице метрополитена в Twitter.РБК04:29
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