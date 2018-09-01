с чего всё началось

В московском метро погибла женщина после падения под поезд на станции «Таганская». «Около 12:13 на станции метро «Таганская» Кольцевой линии Московского метрополитена с платформы под прибывающий электропоезд упал человек», — приводит Интерфакс сообщение управления внутренних дел на метрополитене.

Общество Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.

Происшествия Историк Соколов назвал причины убийства аспирантки Ранее News.ru сообщал, что Соколов раскаивается в содеянном. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев.

Политика Вопрос о продаже земли на Украине иностранцам вынесут на референдум «Иностранцы и компании, которые имеют среди основателей иностранцев, получат право покупать украинские земли, украинские земельные участки только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме», — сказал Зеленский.

Общество Владимир Путин наградил Александру Пахмутову орденом Президент России Владимир Путин посетил концерт композитора Александры Пахмутовой в Большом Театре и сообщил о награждении ее орденом Андрея Первозванного.

Политика РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку Президент Боливии Эво Моралес заявил о своей отставке.

Финансы Курс доллара в России резко вырастет При неблагоприятном развитии событий курс доллара рванет вверх и преодолеет планку в 65 рублей.

Шоу-бизнес Рудковская заявила о расставании с Плющенко Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.

Политика На Украине назвали первый шаг для реинтеграции Донбасса Упрощение пересечения линии разграничения должно стать первым шагом Киева для реинтеграции Донбасса, заявил советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо.

Армия и оружие Штурмовики Су-25СМ провели отработку авиаудара на Северном Кавказе Минобороны России опубликовало видео отработки штурмовиками Су-25СМ удара по командному пункту условного противника.

Театры Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".

Культура Назначен новый комиссар павильона РФ на биеннале в Венеции Глава фонда современного искусства V–A–C Тереза Иароччи Мавика назначена комиссаром российского павильона на Венецианской биеннале до 2021 года включительно, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.

Общество Вице-президент РЖД подтвердил решение уйти в отставку Старший вице-президент РЖД Александр Мишарин уйдет из компании, а впоследствии определится с дальнейшими планами.

Происшествия Уголовное дело возбуждено после попытки побега экс-главы ЦСКА После попытки побега бывшего начальника управления Министерства обороны по работе с личным составом, экс-главы ЦСКА Михаила Барышева, арестованного в рамках уголовного дела о получении взяток на 23,5 млн рублей, возбуждено уголовное дело, сообщил следователь во втором Западном военном суде.

Здоровье Названа смертельная доза водки в России В праздники и выходные россияне могут выпить в среднем литр водки — такая доза является смертельно опасной.

Политика Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле Один из создателей сирийской неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, тело бывшего офицера британской разведки Ми-6 было найдено в саду его дома.

Происшествия Выпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку В московской квартире, из окна которой утром 11 ноября выпала женщина с двумя детьми, нашли предсмертную записку.

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Общество Королева Елизавета расплакалась на военном параде в центре Лондона Королева расчувствовалась и заплакала, однако с ней сразу заговорила Кейт Миддлтон. Она помогла Елизавете отвлечься от грустных мыслей.

Экономика Россияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен Тенденцию эксперты связывают с относительно высокими ценами на свежие овощи, пишет издание "Коммерсант", в распоряжении которого есть исследование.

Экономика В Башкирии рассказали о выделении средств на поддержку нацпроектов Федеральная поддержка национальных проектов и программ в Башкирии в текущем году превысит 68 млрд рублей.