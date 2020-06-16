с чего всё началось

Власти Москвы планируют провести эксперимент по снижению стоимости проезда в метро. Об этом заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал в колонке на едином транспортном портале. По его словам, пилотный проект уже согласовали с Сергеем Собяниным.

В московском метро проведут эксперимент по снижению стоимости проезда

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