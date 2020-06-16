Транспорт

РИА НовостиРИА НовостиВ московском метро проведут эксперимент по снижению стоимости проезда

Власти Москвы планируют провести эксперимент по снижению стоимости проезда в метро. Об этом заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал в колонке на едином транспортном портале. По его словам, пилотный проект уже согласовали с Сергеем Собяниным.
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с чего всё началось
Если работодатели по возможности изменят режим работы сотрудников так, чтобы рабочий день для них начинался с 6 утра до полудня, это поможет снизить нагрузку на общественный транспорт, добавил
 Максим Ликсутов.
Вечерняя Москва04:41

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В московском метро проведут эксперимент по снижению стоимости проезда

РИА Новости07:14

В сентябре на одной из линий метро Москвы снизят стоимость проезда вне утреннего часа пик

ТАСС04:36

В Москве проведут эксперимент по снижению стоимости проезда в метро

РБК05:48

Стоимость проезда могут снизить на одной из линий столичного метро

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Стоимость проезда могут снизить в московском метро в утреннее время

Вечерняя Москва04:41

Стоимость поездки вне часа пик утром на одной из линий метро в Москве снизят в сентябре

Агентство Москва04:39

На одной из загруженных линий московского метрополитена подешевеет проезд

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Максим Ликсутов
Российский чиновник
Российский государственный деятель и управленец, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
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