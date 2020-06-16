Транспорт
РИА НовостиВ московском метро проведут эксперимент по снижению стоимости проезда
Власти Москвы планируют провести эксперимент по снижению стоимости проезда в метро. Об этом заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал в колонке на едином транспортном портале. По его словам, пилотный проект уже согласовали с Сергеем Собяниным.
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с чего всё началось
Если работодатели по возможности изменят режим работы сотрудников так, чтобы рабочий день для них начинался с 6 утра до полудня, это поможет снизить нагрузку на общественный транспорт, добавил Максим Ликсутов.Вечерняя Москва04:41
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