Транспорт

Комсомольская правдаКомсомольская правдаВ московском метро снизят оплату за проезд на 50% на фиолетовой линии

Вагоны в центр идут переполненные. Новая розовая ветка от «Некрасовки» частично разгрузила поток, но этого недостаточно. Власти Москвы делают очередной шаг - в сентябре этого года запустят эксперимент по снижению тарифов на Таганско-Краснопресненской линии метро вне часа пик.
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с чего всё началось
В Москве на Таганско-Краснопресненской линии метро планируется провести эксперимент по снижению тарифов на проезд на 30% или 50% вне часа пик, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью телеканалу «Москва-24
».
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