с чего всё началось

Вагоны в центр идут переполненные. Новая розовая ветка от «Некрасовки» частично разгрузила поток, но этого недостаточно. Власти Москвы делают очередной шаг - в сентябре этого года запустят эксперимент по снижению тарифов на Таганско-Краснопресненской линии метро вне часа пик.

В московском метро снизят оплату за проезд на 50% на фиолетовой линии

Армия и оружие В Британии заявили о военном «предупреждении» России Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express. 182

Политика В КНДР заявили о невозможности осуществить денуклеаризацию КНДР пока не может осуществить денуклеаризацию, как того требуют Соединенные Штаты ми другие страны мира.

Общество Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет «В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек. 77

Здоровье Глава Минздрава рассказал об иммунитете у переболевших коронавирусом Как сообщает ToDay News Ufa, глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что в России на данный момент времени нет случаев, когда у переболевшего коронавирусной инфекцией человека оказался отрицательный тест на антитела. 12

Шоу-бизнес Мирослава Карпович разбогатеет из-за Прилучного Закрутила, мол, роман с женатым и довела пару до развода. «Коварной» Мирославе стали даже угрожать расправой. 2

Футбол «Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова "Спартак" в среду встретится с московским "Локомотивом" в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.

Шоу-бизнес Джоли и Питт нашли компромисс в вопросе опеки над детьми Напоминаем, что Питт и Джоли подали на развод четыре года назад и долгое время вопрос с опекой был острым.

Экономика На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа. 91

Политика Фургал, Пивоваров, Лукашевич – силовики ждали, когда закончится самоизоляция, чтобы всех арестовать За последние дни в России была арестована замглавы Минорнауки Марина Лукашевич, задержаны советник главы «Роскосмоса» – бывший военный корреспондент «Коммерсанта» Иван Сафронов; губернатор Хабаровского края Сергей Фургал; исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров.

Общество Масочный режим ужесточили в Алтайском крае Вечером 9 июля в Барнауле состоялось заседание оперштаба по ситуации с коронавирусом. 15

Здоровье Минздрав России нашел применение новым инфекционным госпиталям Помещения новых инфекционных госпиталей, которые построены на волне распространения коронавируса, будут востребованы для медицинских целей, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко 9 июля в эфире телевизионного канала «Россия 24». 1

Политика Дипломаты пожаловались на запугивание эстонцев «российской угрозой» Посольство России в Эстонии рассказало о запугивании местных жителей «российской угрозой».

Происшествия Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда. 66