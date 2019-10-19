Происшествия
Lenta.ruВ московском метро ударили ножом полицейского
На станции метро «Савеловская» в Москве пьяный мужчина ударил ножом полицейского. Об этом в субботу, 19 октября, сообщает ТАСС. Нападение произошло в подземном переходе метро.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 05:17, Ашберн
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
Игры
«Она вернула мне веру в игры по Star Wars»: первые отзывы критиков о Fallen Order
Недавно ЕА собрала журналистов со всего мира, дав им возможность три часа лично опробовать Star Wars Jedi: Fallen Order — третий проект издательства по франшизе в рамках текущего договора с Disney и первую крупнобюджетную сюжетную игру по вселенной со времён The Force Unleashed II.
Армия и оружие
Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии
Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии.
Культура
Пригожин ответил Кормухиной на обвинение Гагариной
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался об иске рок-певицы Ольги Кормухиной.
Происшествия
В результате пожара в Ростове погибли пятеро детей
В Ростове в результате пожара в жилом доме погибли семь человек, из которых пятеро — дети.
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Хоккей
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Рейнджерс» Панарина
Российские хоккеисты "Вашингтона" Александр Овечкин и Дмитрий Орлов стали авторами результативных передач.
Общество
Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей Forbes
Возглавляют рейтинг компании из США. Первые пять строчек списка заняли Alphabet, Microsoft, Red Hat, Apple и SAP.
Политика
Савченко заявила, что Порошенко врал про конфликт в Донбассе
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что бывший президент Украины Петр Порошенко врал про выполнение минских соглашений.
Футбол
Дзюба и Слуцкий пошутили друг над другом в инстаграме
Форвард Зенита Артем Дзюба и главный тренер Витесса Леонид Слуцкий обменялись шутками в инстаграме.
Фигурное катание
Фигурист Алиев стал вторым в короткой программе на Skate America
Музыка
Чем запомнился второй этап слепых прослушиваний шоу «Голос»
Происшествия
Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии
Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Происшествия
Следовавший в Москву самолёт запросил экстренную посадку в Красноярске
Самолёт, следовавший из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу красноярского международного аэропорта.
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
Общество
В России захотели запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов в России.
Гаджеты
Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11 для своих смартфонов
Ряд смартфонов Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11. Вначале обновление досталось китайским пользователям.
Происшествия
В Севастополе задержан директор департамента архитектуры
Директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.
Здоровье
Несколько травматологов уволились из челябинской больницы
Несколько врачей травматологов уволились из травмпункта челябинской городской больницы № 6, оставшиеся специалисты с трудом стравляются с нагрузкой, сообщает 74.ru со ссылкой на одного из сотрудников медучреждения.
Экономика
Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов
Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов Государство распродало большинство квот на вылов краба с начальной ценой более 125 млрд руб. Как выяснил "Ъ", около трети ресурса могла получить РРПК Глеба Франка, которая в итоге консолидирует 15% добычи краба в РФ.
Происшествия
Россиянка выпрыгнула из окна после восьми часов изнасилований
Политика
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете "Известия".
Здоровье
В США более 30 человек скончались от вейпинга
Число летальных случаев в связи с заболеваниями из-за вейпинга в США превысило 30, число заболевших приближается к 1,5 тысяче, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).
Общество
Концерт Little Big в Калининграде отменяют из-за активиста
Концерт российской музыкальной группы Little Big в Калининграде могут отметить из-за активиста благотворительного фонда, который призвал запретить музыкальное шоу.
Армия и оружие
В Минобороны назвали цель создания Военно-строительной компании
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина, является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
Спорт
Биатлонистка Подчуфарова решила выступать за Словению
Шоу-бизнес
Алла Пугачева оставила комментарий под фото сына Ксении Собчак
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана 3-летний Платон растет разносторонне развитым ребенком.