Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВ московском метро ударили ножом полицейского

На станции метро «Савеловская» в Москве пьяный мужчина ударил ножом полицейского. Об этом в субботу, 19 октября, сообщает ТАСС. Нападение произошло в подземном переходе метро.
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Пьяный мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро

ТАСС04:14

Пьяный мужчина ударил ножом полицейского на «Савеловской»

Москва 2404:31

В переходе метро «Савеловская» пьяный мужчина ранил ножом полицейского

Интерфакс04:03

Мужчина ранил полицейского ножом в подуличном переходе станции «Савеловская»

Вечерняя Москва04:06

Пьяный мужчина ударил полицейского ножом в московском метро

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Полицейского ударили ножом в переходе метро «Савеловская» в Москве

Коммерсантъ04:52

Пьяный мужчина напал на полицейского около метро «Савеловская»

Molnet.ru04:24
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