Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ московском метро вновь проводятся рейды на наличие СИЗов

В Московском метрополитене вновь проводятся рейды со стороны сотрудников полиции на наличие у пассажиров средств индивидуальной защиты. За отсутствие маски придется заплатить 5 тысяч рублей.
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с чего всё началось

Пассажиров метро Москвы вновь массово штрафуют за отсутствие масок

Полиция на всех станциях Московского метрополитена вновь начала массово штрафовать пассажиров без масок, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.
ТАСС11:33

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В московском метро вновь начали штрафовать за отсутствие маски

Мослента12:27

Пассажиров метро Москвы вновь массово штрафуют за отсутствие масок

Общественная служба новостей12:51

Полиция начала массово штрафовать пассажиров без масок в метро

Газета.Ru11:30

На станциях московского метрополитена рейд против забывших маски жителей и гостей столицы

Фонтанка.Ру11:39

Пассажиров метро Москвы вновь массово штрафуют за отсутствие масок

ТАСС11:33

В московском метро вновь проводятся рейды на наличие СИЗов

Вести.Ru11:46

Источник: в московском метро массово штрафуют за отсутствие масок

BFM.ru12:18
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«Правильно сделали»: Прядкин – о наказании Карпина

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В Москве задержали напавшего на сотрудника Росгвардии в Парке Горького

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Происшествия

Экс-глава «ВСМПО-Ависмы» Воеводин стал фигурантом уголовного дела

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Коммерсантъ 11:36
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Происшествия

33 носителя коронавируса обнаружены на норвежском круизном лайнере

Коронавирус обнаружен у 33 членов команды норвежского круизного лайнера Руаль Амундсен, прибывшего в в порт Тромсе с архипелага Свальбард.
ИА Красная Весна 01 августа в 11:22
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Кино

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Политика

Reuters: хакеры из РФ взломали электронную почту экс-министра Британии

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Армия и оружие

В США заявили о завершении переговоров об отправке военных в Польшу

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Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса

Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
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В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными

В России теперь нельзя пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки, передает ТАСС.
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