Коронавирус
Вести.RuВ московском метро вновь проводятся рейды на наличие СИЗов
В Московском метрополитене вновь проводятся рейды со стороны сотрудников полиции на наличие у пассажиров средств индивидуальной защиты. За отсутствие маски придется заплатить 5 тысяч рублей.
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с чего всё началось
Полиция на всех станциях Московского метрополитена вновь начала массово штрафовать пассажиров без масок, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.ТАСС11:33
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