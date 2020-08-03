Полиция на всех станциях Московского метрополитена вновь начала массово штрафовать пассажиров без масок, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

В Московском метрополитене вновь проводятся рейды со стороны сотрудников полиции на наличие у пассажиров средств индивидуальной защиты. За отсутствие маски придется заплатить 5 тысяч рублей.

В московском метро вновь проводятся рейды на наличие СИЗов

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