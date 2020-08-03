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Вести.Ru
Вести.Ru

В московском метро вновь проводятся рейды на наличие СИЗов

В Московском метрополитене вновь проводятся рейды со стороны сотрудников полиции на наличие у пассажиров средств индивидуальной защиты. За отсутствие маски придется заплатить 5 тысяч рублей.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Пассажиров метро Москвы вновь массово штрафуют за отсутствие масок

Полиция на всех станциях Московского метрополитена вновь начала массово штрафовать пассажиров без масок, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.
ТАСС11:33
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Московская полиция вновь штрафуют пассажиров без масок в метро

Эхо Москвы13:34
Вести.Ru

В московском метро вновь проводятся рейды на наличие СИЗов

Вести.Ru11:46
BFM.ru

В Европе ужесточается масочный режим

BFM.ru14:29
Мослента

В московском метро вновь начали штрафовать за отсутствие маски

Мослента12:27
Общественная служба новостей

Пассажиров метро Москвы вновь массово штрафуют за отсутствие масок

Общественная служба новостей12:51
Комсомольская правда

Пассажиров московского метро вновь начали штрафовать за отсутствие масок

Комсомольская правда13:02
ТАСС

Пассажиров метро Москвы вновь массово штрафуют за отсутствие масок

ТАСС11:33

Житель Нидерландов в 53 года выглядит на 25

Житель Нидерландов Эдсон Брандао, которому исполнилось 53 года выглядит значительно моложе своих лет и он поделился своим секретом изданию Unilad, рассказав о своем образе жизни и подходе к правильному питанию.
Житель Нидерландов в 53 года выглядит на 25
Ёлдаш10:35
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Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс08:32
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«Газпром» обжалует штраф Польши из-за «Северного потока-2»

«Газпром» намерен в суде обжаловать штраф польской антимонопольной службы UOKiK на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2», сообщили в компании.
Коммерсантъ12:47
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Китайский разработчик ИИ подал иск к Apple на $1,4 млрд

REUTERS / Mike Segar Shanghai Zhizhen сообщила в социальной сети, что потребовала в иске в качестве компенсации ущерба 10 млрд юаней ($1,43 млрд), а также, чтобы Apple прекратила производство, использование, продажу и импорт продуктов, которые нарушают её патенты.
3DNews08:33
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Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву и Кокорину и огласил новый

Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву и огласил новый вердикт, в котором реальный срок заключения Кокорина остался без изменений, а Мамаева оправдали по статье "Хулиганство".
Газета.Ru11:21
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Роспотребнадзор предупредил о заболеваниях из-за роста КТ-диагностики

Увеличение числа компьютерных томографий приводит к дополнительному облучению населения и может потенциально вызывать радиационно-индуцированные заболевания, выяснили учёные Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены имени Рамзаева.
RT на русском06:43
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МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян

МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Газета.Ru10:40
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Спрос на туры в Абхазию обгоняет Турцию

Активизацию бронирований подтверждают и в АЛЕАНе, по словам коммерческого директора этого туроператора Оксаны Булах, 3 августа до 12 часов было реализовано в несколько раз больше туров, чем до этого продавалось за целый день.
ТурДом08:05
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В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным

Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
Коммерсантъ10:16
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