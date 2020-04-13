Из-за низкой нагрузки в период всеобщей самоизоляции в столичном метрополитене временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях. Об этом сообщает пресс-служба московской подземки. Речь идет о наименее востребованных вестибюлях на станциях, где пассажиропоток уменьшился за последние недели в разы.

В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях

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