Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях

Из-за снижения пассажиропотока в метрополитене будут временно закрыты отдельные входы и выходы на 20 станциях. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает пресс-служба столичного метро.
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Московское метро закроет 24 выхода в город на своих станциях

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Вестибюли 20 станций Московского метро закроют с 14 апреля из-за низкой нагрузки

ТАССвчера в 16:25

Метро Москвы закроет вестибюли 20 станций из-за низкой нагрузки

Газета.Ruвчера в 16:59

Вестибюли 20 станций Мосметро будут закрыты из-за низкой загрузки

Москва 24вчера в 16:54

В Москве из-за низкой нагрузки закроют некоторые вестибюли 20 станций метро

Говорит Москвавчера в 16:34

В московском метро временно закроют некоторые вестибюли станций

РБКвчера в 18:18

Из-за низкой нагрузки будут закрыты некоторые вестибюли двадцати станций Московского метро

Комсомольская правдавчера в 16:20
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Космос

Россия решила создать научную базу на Луне в 2025 году

Россия решила запустить посадочную станцию на Луну в августе 2025 года.
VSE42.RU вчера в 23:19
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Общество

Подмосковные абоненты «Мегафона» получили платную подписку вместо пропусков

Абоненты «Мегафона», которые отправляли sms на номер 0250 для получения электронного пропуска для перемещения по региону, автоматически подключали на свой номер платную справочно-информационно-развлекательную sms-услугу.
Ведомости вчера в 14:51
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Общество

МЧС и Росгвардия получили право штрафовать за несоблюдение режима ЧС

Сотрудники полиции, МЧС и Росгвардии получили право составлять протоколы за ненадлежащее поведение во время действия режима ЧС.
Рифей-Пермь вчера в 10:00
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Общество

«Известия»: 27% работодателей планируют снизить сотрудникам зарплаты

Более четверти опрошенных работодателей (27%) заявили о планах снизить своим работникам зарплаты в ближайшие полгода, еще 37% планируют сократить число сотрудников.
ТАСС вчера в 19:33
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева потеряла третьего ребенка

Известная телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о рождении долгожданной дочери Маши в прямом эфире с Тиной Канделаки.
OAnews 02:02
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Армия и оружие

В Черное море зашел американский эсминец Porter

В акваторию Черного моря вошел американский эсминец USS Porter.
Вести.Ru вчера в 16:43
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Армия и оружие

Эксперт сравнил российский танк Т-90М «Прорыв» с зарубежными аналогами

Российский эксперт сравнил танк Т-90М "Прорыв" с зарубежными аналогами.
Piter.tv 01:40
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Энергетика

Сделку по нефти сочли провалом России

По словам топ-менеджера, без сделки к лету мировые хранилища оказались бы переполнены, и России все равно пришлось бы остановить скважины и продавать нефть за 15-20 долларов за баррель.
Lenta.ru вчера в 07:18
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Политика

Препарат от коронавируса разработали в России

В России разработали препарат от коронавируса. Об этом 13 апреля сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Вечерняя Москва вчера в 11:47
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Политика

Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной» «Новой газеты». По его мнению, это «общеизвестный факт».
Ведомости вчера в 13:12
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Футбол

УЕФА планирует доигрывать еврокубки одноматчевыми противостояниями

Лига Чемпионов и Лига Европы будут доигрываться после завершения чемпионатов, а 1/4 и 1/2 финала должны будут пройти на нейтральных полях одним матчем, чтобы их возможно было доиграть за две недели.
Soccer.ru вчера в 16:40
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Энергетика

Американские нефтяные компании приостанавливают добычу нефти

Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса.
Газета.Ru 01:39
Экономика

Белгородский малый бизнес стал самым активным в России в нерабочий период

Для сравнения в Тамбовской Ленинградской, Иркутской областях, республиках Алтай и Калмыкия показатель увеличился с 10,2 до 11,9 п. п. В Москве с 6 по 12 апреля работали 26,9 % предприятий малого бизнеса против 24,1 % неделей ранее.
Бел.Ру 01:54
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Армия и оружие

Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео

Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета вчера в 05:40
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Происшествия

В Хабаровском крае завели уголовное дело на нарушителя карантина

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жительницы Советско-Гаванского района Хабаровского края, которая подозревается в нарушении карантина по коронавирусу и заражении людей, сообщил журналистам зампредседателя правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев.
РИА Новости 01:25
Общество

В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами

РИА Новости вчера в 10:22
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Энергетика

Глава «Газпром нефти» назвал сделку ОПЕК+ необходимой

Соглашение ОПЕК + по сокращению добычи нефти было необходимо, заявил гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков в интервью "Ъ".
Коммерсантъ 01:48
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Гаджеты

Bloomberg: Apple выпустит четыре новых iPhone

Осенью Apple выпустит четыре новых модели iPhone с поддержкой 5G, сообщает Bloomberg на источники, знакомые с планами компании.
Дождь вчера в 15:28
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Общество

В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом

Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике.
ТАСС вчера в 17:03
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Политика

Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости вчера в 12:48
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Здоровье

Попова назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом

Среди новых пациентов с коронавирусом более чем у 40% заболевание протекает бессимптомно, сообщила 13 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия вчера в 16:29
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Общество

В Москве перепрофилируют для больных коронавирусом еще 24 стационара

Чтобы всем подцепившим коронавирус COVID-19 москвичам хватало мест в столичных больницах, в городе перепрофилируют для таких пациентов еще 24 стационара, поскольку пока ситуация на сегодняшний день говорит о том, что в ближайшее время понадобятся дополнительные койки.
Комсомольская правда вчера в 19:25
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Политика

Байдена обвинили в сексуальных домогательствах

Вашингтон, 11 апреля 2020, 20:05 — REGNUM Обвинения в сексуальных домогательствах предъявили претенденту на президентский пост от демократов США Джо Байдену, сообщает 11 апреля Business Insider.
REGNUM 11 апреля в 13:05
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Общество

Роскачество проверило консервированную кукурузу

Эксперты Роскачества проверили консервированную кукурузу 33 торговых марок по 47 показателям качества и безопасности.
ТАСС 01:11
Экономика

Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице необходимо увеличить, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Вести.Ru вчера в 05:02
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Общество

В Россию доставили штамм коронавируса из США для создания вакцины

РИА Новости 01:35
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Политика

Лидер Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу в Праге

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 12 апреля в 12:23
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Энергетика

Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть

Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
REGNUM 00:13
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Общество

Инфекционист назвал жесткий карантин опасным

Заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров уверен, что жесткий карантин может быть опасен.
Газета.Ru 01:52
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Общество

Мясные заводы Северной Америки прекратили работу из-за коронавируса

Мясные заводы, на которых были зафиксированы случаи заражения коронавирусом, прекратили забой скота и поставки мяса в американские торговые сети.
ИА Красная Весна вчера в 08:35
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