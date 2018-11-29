Из-за снижения пассажиропотока в метрополитене будут временно закрыты отдельные входы и выходы на 20 станциях. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает пресс-служба столичного метро.

В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях

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