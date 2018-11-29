Коронавирус
ИзвестияВ московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях
Из-за снижения пассажиропотока в метрополитене будут временно закрыты отдельные входы и выходы на 20 станциях. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает пресс-служба столичного метро.
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В Москве из-за низкой нагрузки закроют некоторые вестибюли 20 станций метро
Говорит Москвавчера в 16:34
Из-за низкой нагрузки будут закрыты некоторые вестибюли двадцати станций Московского метро
Комсомольская правдавчера в 16:20
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Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
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В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами
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Соглашение ОПЕК + по сокращению добычи нефти было необходимо, заявил гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков в интервью "Ъ".
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Bloomberg: Apple выпустит четыре новых iPhone
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РИА Новости вчера в 12:48
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Попова назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом
Среди новых пациентов с коронавирусом более чем у 40% заболевание протекает бессимптомно, сообщила 13 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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В Москве перепрофилируют для больных коронавирусом еще 24 стационара
Чтобы всем подцепившим коронавирус COVID-19 москвичам хватало мест в столичных больницах, в городе перепрофилируют для таких пациентов еще 24 стационара, поскольку пока ситуация на сегодняшний день говорит о том, что в ближайшее время понадобятся дополнительные койки.
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Роскачество проверило консервированную кукурузу
Эксперты Роскачества проверили консервированную кукурузу 33 торговых марок по 47 показателям качества и безопасности.
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Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице
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Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 12 апреля в 12:23
Энергетика
Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть
Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
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Мясные заводы Северной Америки прекратили работу из-за коронавируса
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