Общество

ТАССТАССВ московском офисе Фонда борьбы с коррупцией проводят обыски

Следователи проводят обыски в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом ТАСС сообщил адвокат директора этой организации Ивана Жданова Владимир Воронин.
Читать в источнике
Комментировать518

Подробнее о событии

В московском офисе Фонда борьбы с коррупцией проводят обыски

ТАСС07:11

В московский офис ФБК пришли с обысками

Дождь06:55

В Москве начались обыски в офисе ФБК

Московский Комсомолец06:39

В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском

РБК06:22

В офисе ФБК проходит обыск

Коммерсантъ06:17

В московском офисе Фонда борьбы с коррупцией, как сообщают его сотрудники, в эти минуты, проходят обыски

Эхо Москвы07:03

В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском

Ведомости06:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 08:06, Ашберн
Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

RT на русском 07:56
1,2K
Футбол

«Химки» отказались от выхода в российскую премьер-лигу

Единственным клубом, который покинет РПЛ по итогам нынешнего сезона, станет "Оренбург", занявший последнее место в турнирной таблице.
Вести.Ru 04:54
Общество

Мурашко оценил заполняемость «коронавирусных» коек в России

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о заполняемости коек для пациентов с коронавирусом на сегодняшний день.
Невские Новости 05:19
3
Политика

Песков назвал недопустимыми инструкции по освещению митингов в СМИ

В Кремле считают недопустимым инструкции для СМИ о том, как именно надо освещать митинги.
Известия 07:00
11
Религия

Синод РПЦ призвал сохранить особый статус Святой Софии

Возведенный в VI веке памятник византийской архитектуры, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, храм-музей Святой Софии получил статус музея в 1935 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.
Интерфакс 07:04
Шоу-бизнес

Певица Нюша впервые призналась, что увела Игоря Сивова из семьи

Певица рассказала, что Игорь начал свою жизнь в Москве с чистого листа.
Shraibikus News 08:00
43
Общество

Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге

Наряду с представителями руководства «Ренейссанс Констракшн» на стройку прибыл посол Узбекистана (среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны).
РБК 07:42
283
Политика

Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана стало темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.
Российская газета 07:53
2
Политика

NYT: США планируют запретить въезд членам Компартии Китая

New York Times узнала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность запрета въезда в страну для членов Коммунистической партии Китая и их семей.
Телеканал RTVI вчера в 01:57
28
Футбол

Англия планирует вернуть болельщиков на стадионы в октябре

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в октябре власти страны планируют снять запрет на посещение болельщиками стадионов.С октября мы намерены вернуть зрителей на стадионы.
Soccer.ru 07:39
Финансы

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 81,68 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 45,03 копейки — до 81,6821 рубля, курс доллара поднялся на 48,29 копейки — до 71,7139 рубля, следует из данных Банка России.
ПРАЙМ 07:40
Армия и оружие

Украина проведет учения с возможным участием войск НАТО

Профиль 07:21
1
Авто

«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться

Автоновости дня 06:10
6
Армия и оружие

Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции

В пятницу, 17 июля, стало известно о том, что Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции.
Piter.tv 06:21
3,2K
Футбол

Депутаты Госдумы попросят РФС и Минспорт оставить «Оренбург» в РПЛ

Депутат Государственной думы Игорь Сухарев заявил, что он вместе с другими депутатами направит письма министру спорта и президентам РФС и РПЛ с просьбой оставить "Оренбург" в премьер-лиге на следующий сезон.
РИА Новости 06:56
Общество

Рособрнадзор опроверг заявления о слишком сложных ЕГЭ по химии

В Рособрнадзоре сообщили, что экзаменационная модель контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ по химии прошла общественно-профессиональное обсуждение летом-осенью 2019 года, была утверждена и опубликована в ноябре 2019 года.
ТАСС 07:28
197
Происшествия

Экс-министр экологии Татарстана арестован по делу о заказном убийстве

Бывшего министра экологии и природных ресурсов Татарстана и экс-главу Буинского района республики Агляма Садретдинова арестовали.
Российская газета 07:05
30
Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
172
Происшествия

В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей

Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС.
Российская газета 04:17
151
Шоу-бизнес

Маша Распутина посетовала на низкий уровень современной культуры

Распутина придерживается мнения Марии Шукшиной, которая недавно заявила, что современные артисты уничтожают духовность российской молодежи.
Подмосковье Сегодня вчера в 13:20
30
Автоспорт

Квят показал 16-е время в первой практике Гран-при Венгрии

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят показал 16-е время (+2,289).
Газета.Ru 06:53
3
Общество

Аксенов сообщил об упрощении процедуры доставки топлива в Крым

Газета "Коммерсантъ" 16 июля сообщила, что поставщики и перевозчики топлива столкнулись с проблемами при доставке нефтепродуктов в Крым несмотря на то, что грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту, которое должно было стать выгодной ценовой альтернативой перемещению грузов на пароме, было открыто с 1 июля.
ТАСС 06:25
27
Происшествия

Задержанному Александру Гайдуку вменяют мошенничество на 10 млн рублей

Злоумышленника задержали при получении 2 млн рублей, а всего задокументировано получение 10 млн рублей.
Четвертая Власть 06:53
2
Происшествия

В Шереметьево прокомментировали данные о требующих выплаты рабочих

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что там собрались более сотни рабочих, которые требуют выплатить им обещанные сверхурочные.
РИА Новости 05:49
61
Футбол

«Локомотив» обыграл ЦСКА благодаря дублю Миранчука с пенальти

«Локомотив» выиграл у ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России со счётом 2:1. В составе «красно-зелёных» дубль оформил Алексей Миранчук, который дважды реализовал пенальти.
News.ru вчера в 15:30
1
Шоу-бизнес

Агутин признался, что изменял Анжелике Варум

Не обошлось и без любовных драм: певец признался, что его брак с Варум вовсе не такой идеальный, как кажется.
Kleo.ru 06:29
21
Политика

Песков прокомментировал перенос «Бессмертного полка»

Известия 06:54
Политика

Ветераны просят уволить Собчак с «Первого канала»

Российские ветераны потребовали уволить журналистку Ксению Собчак с «Первого канала».
URA.Ru 05:27
Общество

В Европе начали бесплатно раздавать электромобили

В ряде случаев электрокары на самом деле раздают бесплатно.
Evo-rus.com 05:21
17
Общество

Граждане РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное