Следователи проводят обыски в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом ТАСС сообщил адвокат директора этой организации Ивана Жданова Владимир Воронин.

В московском офисе Фонда борьбы с коррупцией проводят обыски

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