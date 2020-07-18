с чего всё началось

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы. Об этом сообщают телеканал РЕН ТВ и «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Экономика Совфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам В Совете Федерации ФС РФ одобрили закон об отсрочке платежей по долгам пенсионерам и бизнесу, сообщает Федеральное агентство новостей. 210

Футбол «Вильярреал» подтвердил уход Касорлы, игрок может перейти в клуб Хави Испанское издание AS сообщает, что полузащитник может перейти в катарский «Аль-Садд», где главным тренером является бывший игрок «Барселоны» Хави.

Авто Российская компания ГАЗ запатентовала переднюю панель для новой ГАЗели Как сообщает ToDay News Ufa, на снимке легко заметить, что по сравнению с нынешней «ГАЗель Next» модель получила абсолютно новый дизайн, а также современную «двухъярусную» архитектуру. 15

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве 18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию. 91

Общество Мэр Москвы выразил надежду на то, что День города в сентябре состоится Если ситуация не ухудшится, и мы останемся в том же тренде по снижению заболеваемости, то вероятность, что День города состоится по расписанию, очень высокая, можно так сказать.

Культура Киркоров стал лауреатом награды Президента Республики Беларусь Российский певец Филипп Киркоров стал лауреатом награды Президента Республики Беларусь «Через искусство — к миру и взаимопониманию». 39

Финансы Биржевой курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая В пятницу, 17 июля, курс евро на Московской бирже впервые с 4 мая поднимался выше уровня 82 руб./€. В ходе торгов он поднимался до отметки 82,09 руб./€, что на 60 коп. выше закрытия торгов предыдущего дня. 116

Общество ВОЗ сообщила о рекордном суточном приросте случаев коронавируса Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось на рекордные 237 743 и превысило 13,6 млн, всего скончались более 585 тыс. пациентов с COVID-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу, 17 июля. 22

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 1K

Игры Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео В субботу, 18 июля, стало известно о том, что учредитель The Game Awards Джефф Кили сравнил геймпад DualSense для PlayStation 5 с предыдущим. 8

Общество В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога Освободить автовладельцев от уплаты налога на транспорт при длительном простое автомобиля (более 6 месяцев) предложил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. 302

Игры Создатели Cyberpunk 2077 хотят превзойти The Witcher 3: Wild Hunt Создатели хотят превзойти популярную игру по качеству геймплея и рейтингам у игроков, хотя, как отмечает дизайнер проекта, это будет очень сложно, поскольку игра стала настоящим хитом. 20

Происшествия ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей. 3,3K