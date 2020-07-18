Происшествия

РБКРБКВ московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы. Об этом сообщают телеканал РЕН ТВ и «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось
Девушка выступала в качестве эксперта на ток-шоу на телевидении, а также вела
 блог в социальной сети Instagram, подписчиками которого являются 367 тыс. человек.
РБК08:57

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«Ленивая смерть» в шаге от Путина? Профессор озвучил сенсационный «диагноз»

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Панин ответил на слухи о причастности к разводу Асмус и Харламова

Российский актёр Алексей Панин прокомментировал сообщения о своей причастности к разводу звезды Comedy Club Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
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Бывший нападающий «Зенита» Халк может вернуться в команду

Петербургский "Зенит" заинтересован в подписании контракта с нападающим Халком, сообщает бразильское издание UOL Esporte.
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Авто

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Если ситуация не ухудшится, и мы останемся в том же тренде по снижению заболеваемости, то вероятность, что День города состоится по расписанию, очень высокая, можно так сказать.
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В пятницу, 17 июля, курс евро на Московской бирже впервые с 4 мая поднимался выше уровня 82 руб./€. В ходе торгов он поднимался до отметки 82,09 руб./€, что на 60 коп. выше закрытия торгов предыдущего дня.
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В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400

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Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
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Игры

Создатели Cyberpunk 2077 хотят превзойти The Witcher 3: Wild Hunt

Создатели хотят превзойти популярную игру по качеству геймплея и рейтингам у игроков, хотя, как отмечает дизайнер проекта, это будет очень сложно, поскольку игра стала настоящим хитом.
Evo-rus.com вчера в 09:09
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Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
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