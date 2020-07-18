Происшествия
РБКВ московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы. Об этом сообщают телеканал РЕН ТВ и «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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"Не может быть!": соседи в ужасе от смерти скандальной блогерши Анны Амбарцумян
Комсомольская правда11:25
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