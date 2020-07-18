Происшествия

РБКРБКВ московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы. Об этом сообщают телеканал РЕН ТВ и «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Читать в источнике
Комментировать318
с чего всё началось
Девушка выступала в качестве эксперта на ток-шоу на телевидении, а также вела
 блог в социальной сети Instagram, подписчиками которого являются 367 тыс. человек.
РБК08:57

Подробнее о событии

Экстрасенс Амбарцумян перед смертью жаловалась на угрозы коллекторов

Московский Комсомолец13:28

Тело девушки обнаружено в номере пятизвездочного отеля в центре Москвы

Агентство Москва03:55

В Москве в отеле найдена мертвой известная блогерша-психиатр

Газета.Ru10:19

В элитном московском отеле нашли труп известной блогерши

РИА Новости07:07

СМИ: Психотерапевт-экстрасенс Анна Амбарцумян найдена мертвой в столичном отеле

Вечерняя Москва04:43

"Не может быть!": соседи в ужасе от смерти скандальной блогерши Анны Амбарцумян

Комсомольская правда11:25

Погибшая в элитном отеле оказалась известным психиатром-экстрасенсом

РЕН ТВ04:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 16:10, Ашберн
Происшествия

Две бомбы взорвались в Дамаске возле мечети, один человек погиб

ТАСС 14:01
2
Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 10:29
95
Шоу-бизнес

Анастасия Стоцкая опубликовала фото красавца-сына в его день рождения

Фотография появилась в личном Instagram-аккаунте звезды в честь дня рождения сына: юному Александру исполнилось 9 лет.
Летидор вчера в 04:15
4
Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
4,6K
Технологии

В августе Google представят аналог AirDrop на Android

Ещё в начале июля Google начала распространять бета-версию технологии обмена данными Nearby Share для мобильных устройств.
The GEEK 10:58
Энергетика

Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM вчера в 01:27
7,2K
Происшествия

Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте полностью потушили

Газета.Ru 12:56
728
Политика

ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»

Евросоюз выступает против санкций США в отношении европейских компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Коммерсантъ вчера в 18:24
42
Происшествия

В Екатеринбурге установят организаторов вечеринки у дома правительства

Полиция в Екатеринбурге устанавливает организаторов дискотеки, организованной под окнами правительства Свердловской области во время действия коронавирусных ограничений.
Известия 08:37
99
Общество

ВОЗ вновь зафиксировала рекордный прирост случаев коронавируса в мире

За минувшие сутки в мире было выявлено почти 260 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число летальных случаев за 24 часа составило 7360.
Известия 15:44
134
Армия и оружие

Минобороны РФ сообщило о сроках завершения внезапной проверки войск

Начатая в российских войсках внезапная проверка боеготовности завершится 21 июля, сообщили в Министерстве обороны России.
Народные новости вчера в 07:58
2,3K
Футбол

Первым летним новичком ПФК ЦСКА станет нападающий

Bobsoccer 02:34
Здоровье

Израильский врач призвал привиться осенью от гриппа из-за коронавируса

Врач подчеркнул, что симптомы пациентов с коронавирусной инфекцией и респираторными заболеваниями похожи, в связи с чем людей будет весьма затруднительно разделять в медицинском учреждении.
Evo-rus.com 08:16
609
Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
166
Политика

Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину

РИА Новости 08:05
128
Здоровье

Врач объяснил проявление «самого раннего симптома» коронавируса

Кардиолог Симон Мацкеплишвили в интервью "Комсомольской правде" связал появление сыпи у зараженных коронавирусом с воздействием инфекции на сосуды.
РИА Новости 12:47
1
Общество

В Новосибирском зоопарке родились 16 редких голубоглазых манулов

Родились 16 редких голубоглазых детенышей манулов. Вес новорожденного животного всего 100 граммов.
Atas.info 12:52
1
Футбол

У московского «Спартака» может появиться свой фарм-клуб в РПЛ

Ранее появилась информация, что один из топ-клубов чемпионата России по футболу может оказать финансовую поддержку «Химкам» в обмен на сотрудничество в части обмена игроками.
ИА Красная Весна вчера в 17:29
Авто

АвтоВАЗ заменил поставщика сидений для автомобилей Lada

Avtovesti.com 15:42
18
Происшествия

В столичном СИЗО обнаружили call-центр мошенников

В московском СИЗО «Матросская тишина» обнаружили call-центр мошенников.
Известия 04:47
71
Шоу-бизнес

Игорь Николаев вызвал негодование полетом в отпуск на частном самолете

Певец Игорь Николаев вместе с молодой супругой и 4-летней дочерью отправился на частном самолете отдыхать.
Народные новости 13:16
13
Автоспорт

Российский пилот Шварцман выиграл Гран-при Венгрии в «Формуле-2»

Российский пилот Роберт Шварцман стал победителем основной гонки в "Формуле-2" на Гран-при Венгрии.
Российская газета 15:54
Политика

Ким Кардашьян призвала американцев помочь Еревану в конфликте с Баку

Московский Комсомолец 00:12
78
Политика

Глава Пентагона призвал к укреплению НАТО для сдерживания России

Министр обороны США Марк Эспер заявил о необходимости укреплять НАТО для сдерживания России.
RT на русском 14:55
1
Единоборства

Бойцу Петру Яну за победу в титульном поединке UFC подарили Mercedes

После боя Яну был вручен в качестве подарка автомобиль марки Mercedes. Подарок был сделан руководителем РМК Игорем Алтушкиным.
CT news вчера в 15:05
5
Шоу-бизнес

Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей

Муж покойной Надежды Румянцевой, Вилли Хштоян, выставил на продажу дом их семейный дом.
Культуромания 11:20
10
Общество

Субсидии сделали электрокары почти бесплатными в Германии и Франции

Субсидии, сделавшие некоторые автомобили почти бесплатными для покупателей, немедленно повлекли за собой ажиотаж на двух крупнейших авторынках Европы, сообщает Bloomberg.
Motor вчера в 10:16
34
Технологии

В Вашингтонском университете созданы видеокамеры для насекомых

Американские инженеры создали миниатюрную камеру с модулем Bluetooth, которую можно прикрепить к животному, чтобы наблюдать за его жизнью на расстоянии ста двадцати метров.
ToDay News Ufa вчера в 10:17
6
Футбол

Халк может вернуться в «Зенит» в декабре

Свободная Пресса 10:27
4
Авто

Toyota презентовала обновленную Toyota Camry

Дебютировала обновленная Toyota Camry для североамериканского рынка. Старт реализации новинки намечен на осень текущего года.
Новые автомобили вчера в 06:48
25
Главное