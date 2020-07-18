с чего всё началось

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы. Об этом сообщают телеканал РЕН ТВ и «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве 18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию. 95

Технологии В августе Google представят аналог AirDrop на Android Ещё в начале июля Google начала распространять бета-версию технологии обмена данными Nearby Share для мобильных устройств.

Энергетика Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. 7,2K

Политика ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2» Евросоюз выступает против санкций США в отношении европейских компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. 42

Происшествия В Екатеринбурге установят организаторов вечеринки у дома правительства Полиция в Екатеринбурге устанавливает организаторов дискотеки, организованной под окнами правительства Свердловской области во время действия коронавирусных ограничений. 99

Общество ВОЗ вновь зафиксировала рекордный прирост случаев коронавируса в мире За минувшие сутки в мире было выявлено почти 260 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число летальных случаев за 24 часа составило 7360. 134

Здоровье Израильский врач призвал привиться осенью от гриппа из-за коронавируса Врач подчеркнул, что симптомы пациентов с коронавирусной инфекцией и респираторными заболеваниями похожи, в связи с чем людей будет весьма затруднительно разделять в медицинском учреждении. 609

Здоровье Врач объяснил проявление «самого раннего симптома» коронавируса Кардиолог Симон Мацкеплишвили в интервью "Комсомольской правде" связал появление сыпи у зараженных коронавирусом с воздействием инфекции на сосуды. 1

Футбол У московского «Спартака» может появиться свой фарм-клуб в РПЛ Ранее появилась информация, что один из топ-клубов чемпионата России по футболу может оказать финансовую поддержку «Химкам» в обмен на сотрудничество в части обмена игроками.

Автоспорт Российский пилот Шварцман выиграл Гран-при Венгрии в «Формуле-2» Российский пилот Роберт Шварцман стал победителем основной гонки в "Формуле-2" на Гран-при Венгрии.

Технологии В Вашингтонском университете созданы видеокамеры для насекомых Американские инженеры создали миниатюрную камеру с модулем Bluetooth, которую можно прикрепить к животному, чтобы наблюдать за его жизнью на расстоянии ста двадцати метров. 6