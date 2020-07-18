с чего всё началось

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы. Об этом сообщают телеканал РЕН ТВ и «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Футбол Кафельников не верит в победу «Спартака» над «Зенитом» в матче Олимп - КР Российский теннисист Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом", передает "СЭ".

Происшествия В Екатеринбурге установят организаторов вечеринки у дома правительства Полиция в Екатеринбурге устанавливает организаторов дискотеки, организованной под окнами правительства Свердловской области во время действия коронавирусных ограничений. 89

Политика Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы суда. 126

Технологии Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S Как стало известно, Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition, при этом Xbox One S пока еще остается на конвейере. 21

Фигурное катание Скончавшаяся в Москве фигуристка Александровская болела эпилепсией Погибшая фигуристка Екатерина Александровская с января текущего года лечилась от эпилепсии.

Автоспорт Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии по автогонкам в классе "Формула-1".

Футбол Газизов опроверг слухи, что «Спартак» получит €40—50 млн на трансферы Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал слухи, согласно которым красно-белым будет выделено €40—50 млн на покупку новых игроков.

Общество Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках С 1 января 2021 года россияне смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками. 302

Авто АвтоВАЗ повысил цены на внедорожник Chevrolet Niva в РФ Российский концерн "АвтоВАЗ" сообщил о подорожании всех комплектаций Lada Niva - цена увеличилась на 1,1-1,3% по сравнению с прежним прайсом, что в денежном эквиваленте соответствует 9 тыс. рублей. 96

Общество Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца. 11

Общество Генсек ООН: половину богатств мира поделили между собой 26 человек Нью-Йорк, США, 18 июля 2020, 18:16 — REGNUM Половину всех богатств мира присвоили себе 26 человек, сообщил 18 июля генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе публичной лекции. 123

Здоровье Нурлатцы начнут считать количество чипсов По мнению диетолога Ивана Алименко есть чипсы нужно, контролируя их количество. (Нурлат, 18 июля, "Нурлат-информ") Как стало известно от портала evo-rus.com, специалист по рациональному питанию и снижению веса считает, что при сознательном употреблении чипсы не вредны для здоровья. 34

Здоровье В Северной Осетии терапевты будут регулярно осуществлять обход населения В Северной Осетии планируют внедрить проект «Здравствуй, я ваш доктор», в рамках которого участковые терапевты и педиатры будут регулярно осуществлять обход населения.

Политика Мишустин и Пашинян обсудили рост товарооборота Встречу в Минске провели и главы правительств Армении и России Никол Пашинян и Михаил Мишустин, передает телеканал «МИР 24» 8