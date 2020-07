Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы суда.

Как стало известно, Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition, при этом Xbox One S пока еще остается на конвейере.