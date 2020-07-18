Происшествия
РБКВ московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы. Об этом сообщают телеканал РЕН ТВ и «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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"Не может быть!": соседи в ужасе от смерти скандальной блогерши Анны Амбарцумян
Комсомольская правда11:25
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Осужденная Караулова вышла замуж за своего адвоката Елисеева
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Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
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Кафельников не верит в победу «Спартака» над «Зенитом» в матче Олимп - КР
Российский теннисист Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом", передает "СЭ".
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В Екатеринбурге установят организаторов вечеринки у дома правительства
Полиция в Екатеринбурге устанавливает организаторов дискотеки, организованной под окнами правительства Свердловской области во время действия коронавирусных ограничений.
Известия 08:37
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Собянин рассчитывает на проведение Дня города в сентябре
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Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину
Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы суда.
РИА Новости 08:05
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Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S
Как стало известно, Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition, при этом Xbox One S пока еще остается на конвейере.
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Астрофизики поймали сигнал, который шел до Земли 10 миллиардов лет
Запустивший сигнал гамма-всплеск произошел всего через 3,8 миллиарда лет после Большого взрыва.
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Ранее синоптики выпустили предупреждение об аномальной жаре 18-19 июля.
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В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
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Скончавшаяся в Москве фигуристка Александровская болела эпилепсией
Погибшая фигуристка Екатерина Александровская с января текущего года лечилась от эпилепсии.
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Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии по автогонкам в классе "Формула-1".
Российская газета 11:40
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Газизов опроверг слухи, что «Спартак» получит €40—50 млн на трансферы
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал слухи, согласно которым красно-белым будет выделено €40—50 млн на покупку новых игроков.
RT на русском 10:18
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Иммунолог рассказал о затухании эпидемии коронавируса в России
Затухание эпидемии коронавирусной инфекции в России произойдет после сентября естественным путем.
ToDay News Ufa 05:09
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Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте полностью потушили
Собор святого Петра и Павла в Нанте (XV-XVI века) является одним из крупнейших готических церквей во Франции.
Газета.Ru 12:56
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46-летняя Мария Порошина впервые показала отца своего пятого ребенка
46-летняя многодетная мать Мария Порошина впервые показала отца своего пятого ребенка.
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Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
С 1 января 2021 года россияне смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
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АвтоВАЗ повысил цены на внедорожник Chevrolet Niva в РФ
Российский концерн "АвтоВАЗ" сообщил о подорожании всех комплектаций Lada Niva - цена увеличилась на 1,1-1,3% по сравнению с прежним прайсом, что в денежном эквиваленте соответствует 9 тыс. рублей.
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Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана
Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Аргументы и Факты вчера в 15:13
Общество
Генсек ООН: половину богатств мира поделили между собой 26 человек
Нью-Йорк, США, 18 июля 2020, 18:16 — REGNUM Половину всех богатств мира присвоили себе 26 человек, сообщил 18 июля генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе публичной лекции.
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«Вильярреал» подтвердил уход Касорлы, игрок может перейти в клуб Хави
Полузащитник «Вильярреала» Санти Касорла покинет клуб по окончании сезона.
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По мнению диетолога Ивана Алименко есть чипсы нужно, контролируя их количество. (Нурлат, 18 июля, "Нурлат-информ") Как стало известно от портала evo-rus.com, специалист по рациональному питанию и снижению веса считает, что при сознательном употреблении чипсы не вредны для здоровья.
Нурлат-информ 04:42
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
РИА Новости вчера в 11:44
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В Северной Осетии терапевты будут регулярно осуществлять обход населения
В Северной Осетии планируют внедрить проект «Здравствуй, я ваш доктор», в рамках которого участковые терапевты и педиатры будут регулярно осуществлять обход населения.
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Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
Говорит Москва вчера в 10:26
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Мишустин и Пашинян обсудили рост товарооборота
Встречу в Минске провели и главы правительств Армении и России Никол Пашинян и Михаил Мишустин, передает телеканал «МИР 24»
МИР 24 вчера в 15:58
Происшествия
Суд арестовал спикера горсовета Петрозаводска по делу о взятке
Спикер петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук арестован на два месяца по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Следственного комитета по Карелии.
РИА Новости 12:44
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Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Expert.ru вчера в 10:09