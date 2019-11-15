с чего всё началось

В парке «Лосиный Остров» на востоке Москвы обнаружено тело женщины со множественными ножевыми ранениями. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по столице.

В московском парке нашли тело женщины с ножевыми ранениями

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