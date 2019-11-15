Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ московском парке нашли тело женщины с ножевыми ранениями

В парке «Лосиный Остров» на востоке Москвы обнаружено тело женщины со множественными ножевыми ранениями. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по столице.
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«По данным следствия, вечером 14 ноября 2019 года на территории парка «Лосиный Остров» в городе Москве было обнаружено тело 45-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных ран в области туловища», — заявила
 пресс-служба.
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