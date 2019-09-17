Адвокат бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова Дагир Хасавов задержан во вторник по делу о воспрепятствовании правосудию. Об этом ТАСС сообщил его коллега Эдуард Исецкий.

с чего всё началось

В чем конкретно заключается вина Хасавова пока не сообщается. Исецкий предположил, что задержание может быть связано с комментариями по делу, которые адвокат экс-премьера Дагестана разместил в своих социальных сетях.

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