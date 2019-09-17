Происшествия
РБКВ московском суде задержали адвоката экс-премьера Дагестана
В чем конкретно заключается вина Хасавова пока не сообщается. Исецкий предположил, что задержание может быть связано с комментариями по делу, которые адвокат экс-премьера Дагестана разместил в своих социальных сетях.
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с чего всё началось
Адвокат бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова Дагир Хасавов задержан во вторник по делу о воспрепятствовании правосудию. Об этом ТАСС сообщил его коллега Эдуард Исецкий.ТАСС13:24
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 19:20, Вашингтон
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Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
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Мост обрушился в Псковской области
Как отмечают в администрации, мост через реку Неведрянка построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии.
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Пенс заявил о готовности США «защищать союзников»
Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Соединённые Штаты находятся в боевой готовности для защиты своих союзников после нападения беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
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СМИ узнали зарплату Кокорина по новому контракту с «Зенитом»
Ранее президент «Зенита» Александр Медведев заявил, что новый контракт с Кокориным заключен до конца текущего сезона с возможностью продления еще на год.
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50 священников РПЦ выступили в защиту фигурантов «московского дела»
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Общество
В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра
Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.
REGNUM вчера в 08:10
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Суд изъял имущество бывшего главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский городской суд поддержал иск Генпрокуратуры России об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.
RT на русском 09:52
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM вчера в 10:13
Происшествия
В США отправили в тюрьму пытавшихся проникнуть в «Зону 51» голландцев
Суд в Неваде приговорил двух граждан Нидерландов к лишению свободы сроком на 10 дней за попытку незаконного проникновения на секретную базу «Зона 51», пишет Las Vegas Review-Journal.
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Лимиты ЕС вынудили «Газпром» нарастить транзит газа через Украину
Ruposters.ru вчера в 07:03
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Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК
Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.
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В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
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Арсен Венгер отрицает переговоры со «Спартаком»
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США и их союзники активировали «пакт Рио» из-за ситуации в Венесуэле
«Соединённые Штаты и наши партнеры прибегают к Межамериканскому договору о взаимной помощи («пакту Рио»), который сделает возможными дальнейшие коллективные действия по противодействию угрозе, создаваемой бывшим режимом Николаса Мадуро для венесуэльского народа и региона», — сообщили в Госдепе.
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ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
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Футбол
«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева
«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
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Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами
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Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
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