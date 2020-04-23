Коронавирус

РБКРБКВ Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте

В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
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с чего всё началось

За нарушение социальной дистанции в общественном транспорте Москвы начнут штрафовать

Контролеры в Москве вместе с полицией начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции в общественном транспорте. За несоблюдение дистанции в 1,5 м может грозить штраф в размере 5 тыс. рублей, сообщили ТАСС в четверг в столичном ГКУ "Организатор перевозок".
ТАССвчера в 12:37

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В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте

РБКвчера в 15:40

В Москве начнут штрафовать за несоблюдение дистанции в транспорте

RT на русскомвчера в 13:11

В Москве начнут штрафовать за несоблюдение дистанции в транспорте

Москва 24вчера в 14:07

В московском транспорте начнут штрафовать за нарушение социальной дистанции

ТВ Центрвчера в 13:16

В московском транспорте начали штрафовать за несоблюдение дистанции

РИА Новостивчера в 14:38

Москвичей накажут за нарушение социальной дистанции в общественном транспорте

Вечерняя Москвавчера в 12:53

За нарушение социальной дистанции в общественном транспорте Москвы начнут штрафовать

ТАССвчера в 12:37
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