Контролеры в Москве вместе с полицией начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции в общественном транспорте. За несоблюдение дистанции в 1,5 м может грозить штраф в размере 5 тыс. рублей, сообщили ТАСС в четверг в столичном ГКУ "Организатор перевозок".

с чего всё началось

Контролеры и полиция в Москве начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 м в общественном транспорте, за несоблюдение которой будут штрафовать в размере 5 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную ГКУ «Организатор перевозок» в четверг, 23 апреля.

В московском транспорте начнут штрафовать за нарушение дистанции

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