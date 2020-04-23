Коронавирус
ИзвестияВ московском транспорте начнут штрафовать за нарушение дистанции
Контролеры и полиция в Москве начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 м в общественном транспорте, за несоблюдение которой будут штрафовать в размере 5 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную ГКУ «Организатор перевозок» в четверг, 23 апреля.
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с чего всё началось
Контролеры в Москве вместе с полицией начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции в общественном транспорте. За несоблюдение дистанции в 1,5 м может грозить штраф в размере 5 тыс. рублей, сообщили ТАСС в четверг в столичном ГКУ "Организатор перевозок".ТАСС13:08
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