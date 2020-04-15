Общество

Вести.RuВести.RuВ московском транспорте введут автоматическую проверку пропусков

Отмечается, что решение по переводу проверки пропусков полностью в автоматический режим было принято по поручению столичного мэра. Оно нужно для того, чтобы избежать нарушения социальной дистанции и исключить личный фактор. Вводить автоматический режим проверки будут поэтапно.
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Проверка электронных пропусков в метро только усугубила вирусную угрозу

Коммерсантъ16:20

В Москве проверять пропуска будут через карты «Тройка» и «Стрелка»

РБК13:49

Проверка пропусков в общественном транспорте будет проходить автоматически

Москва 2413:04

В Москве введут автоматические проверки пропусков на транспорте

RT на русском13:04

Пропуска в московском транспорте будут проверяться автоматически

Интерфакс13:04

Проверять наличие цифровых пропусков у пассажиров в транспорте Москвы будут с помощью «Троек» и соцкарт

Агентство Москва12:52

Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве

РИА Новости12:50
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
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Культура

В Петербурге стартовал фестиваль «Светлая сторона»

В Северной столице стартовал фестиваль "Светлая сторона".
Piter.tv 15:13
Армия и оружие

Группа боевиков, которых готовили на базе США, сдалась сирийской армии

Двадцать семь боевиков, сдавшихся сирийским военным, сообщили, что прошли подготовку на американской военной базе в районе лагеря "Рукбан", заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
РИА Новости 15:04
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Политика

Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском 13 апреля в 08:42
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Авто

Названы самые угоняемые автомобили в Петербурге

Компания «АльфаСтрахование» опубликовала список самых угоняемых автомобилей в Санкт-Петербурге по итогам 2019 года.
Тарантас Ньюс вчера в 08:21
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Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

РБК 13:01
1K
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 06:08
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Шоу-бизнес

Бабкину перевели из Коммунарки, пишут СМИ

РИА Новости 15:33
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Экономика

Туроператоры не смогли воспользоваться антикризисным фондом

Всего 35 туркомпаний из 535, зарегистрированных в госреестре, решили воспользоваться средствами Фонда персональной ответственности (ФПО), рассказал "Газете.Ru" директор "Турпомощи" Александр Осауленко.
Газета.Ru 17:08
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Экономика

Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса

Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 09:31
Шоу-бизнес

Стало известно, как Джиган лечится в реабилитационном центре

Курс лечения длится от нескольких недель до нескольких месяцев. В отличие от рехаба в Майами, на этот раз за Джиганом следят строго.
Lisa.ru 13:30
6
Происшествия

Дело экс-замминистра культуры Пирумова поступило в суд

Уголовное дело о хищениях в отношении бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова поступило в суд Санкт-Петербурга.
RT на русском 16:20
Гаджеты

Apple представила новый iPhone SE

Ведомости 11:35
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Общество

У 668 членов экипажа авианосца «Шарль де Голль» выявлен коронавирус

По итогам тестирования экипажа французского авианосца "Шарль де Голль" коронавирус обнаружен у 668 человек, сообщили в Министерстве вооруженных сил республики.
Российская газета 17:32
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Происшествия

В российском доме престарелых умер постоялец с коронавирусом

В Вяземском доме престарелых в Смоленской области, в котором коронавирус диагностировали у 83 человек, умер пожилой постоялец.
Lenta.ru 13:17
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Авто

Марка Renault сократит рынки присутствия

Автоновости дня 00:52
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Общество

Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропусков

ТВ Центр 03:57
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Общество

Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников

Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
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Экономика

Торговые сети стали утилизировать больше продуктов в период пандемии

Ритейлеры не успевают реализовать товары, закупленные в марте в период ажиотажного спроса.
Пятый канал вчера в 19:32
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Происшествия

В Москве задержан стрелок с Окской улицы

Сотрудники полиции сумели задержать 47-летнего мужчину, открывшего стрельбу в своей квартире на юго-востоке Москвы.
Российская газета 15:31
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Общество

В немецком зоопарке из-за нехватки еды одних животных скормят другим

В зоопарке немецкого города Ноймюнстер наблюдается дефицит пищи из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Новый День 06:32
17
Политика

Мария Захарова ответила на русофобское заявление генсека НАТО

Мария Захарова ответила на русофобское заявление генсека НАТО Представитель российского внешнеполитического ведомства сравнила Североатлантический Альянс с детской машинкой на садящихся батарейках.
Экспресс газета 17:31
Шоу-бизнес

Муж Надежды Бабкиной растрогал поклонников признанием в Сети

Гражданский супруг Надежды Бабкиной, которая до сих пор остается в больнице в тяжелом состоянии, рассказал о поддержке, которую чувствует со стороны друзей.
Городовой 06:25
9
Культура

В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»

В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
РИА Новости вчера в 07:54
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Политика

Путин объявил благодарность губернатору Подмосковья

Президент подписал распоряжение о поощрении, объявив благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву.
Российская газета 16:28
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Авто

Стартовала сборка кроссоверов Byton c 48-дюймовой приборной панелью

Компания Byton выпустила в Китае пробную партию электрических кроссоверов M-Byte с 48-дюймовой приборной панелью.
Автоновости дня 03:20
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Здоровье

США может продлить социальное дистанцирование до 2022 года

США возможно придется продлить меры по социальному дистанцированию, такие как домашний карантин и закрытие школ, до 2022 года.
Афиша Daily 00:20
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Здоровье

Пандемию коронавируса за неделю мог предотвратить Китай

Сотрудник Калифорнийского университета Цзо-Фенг Чжан заявил, что пандемию, которая затронула более двух миллионов человек по всему миру, можно было сдержать, если бы власти КНР сообщили о вспышке коронавируса в китайском городе Ухань почти на неделю раньше, пишет Associated Press.
Live24 12:30
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Космос

Астронавтов миссии «Аполлон-13» спасли наручные часы

Спасательная шлюпка После взрыва астронавты переместились в лунный модуль, использовав его как спасательную шлюпку.
Grazia 08:39
Общество

Калининградские власти продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Калининградской области из-за угрозы распространения коронавируса продлевается еще на неделю, до 26 апреля, сообщил губернатор Антон Алиханов.
РИА Новости 09:46
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