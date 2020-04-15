Общество
Вести.RuВ московском транспорте введут автоматическую проверку пропусков
Отмечается, что решение по переводу проверки пропусков полностью в автоматический режим было принято по поручению столичного мэра. Оно нужно для того, чтобы избежать нарушения социальной дистанции и исключить личный фактор. Вводить автоматический режим проверки будут поэтапно.
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Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Культура
В Петербурге стартовал фестиваль «Светлая сторона»
В Северной столице стартовал фестиваль "Светлая сторона".
Piter.tv 15:13
Армия и оружие
Группа боевиков, которых готовили на базе США, сдалась сирийской армии
Двадцать семь боевиков, сдавшихся сирийским военным, сообщили, что прошли подготовку на американской военной базе в районе лагеря "Рукбан", заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
РИА Новости 15:04
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском 13 апреля в 08:42
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в Петербурге
Компания «АльфаСтрахование» опубликовала список самых угоняемых автомобилей в Санкт-Петербурге по итогам 2019 года.
Тарантас Ньюс вчера в 08:21
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 06:08
Шоу-бизнес
Бабкину перевели из Коммунарки, пишут СМИ
РИА Новости 15:33
Экономика
Туроператоры не смогли воспользоваться антикризисным фондом
Всего 35 туркомпаний из 535, зарегистрированных в госреестре, решили воспользоваться средствами Фонда персональной ответственности (ФПО), рассказал "Газете.Ru" директор "Турпомощи" Александр Осауленко.
Газета.Ru 17:08
Экономика
Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса
Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 09:31
Шоу-бизнес
Стало известно, как Джиган лечится в реабилитационном центре
Курс лечения длится от нескольких недель до нескольких месяцев. В отличие от рехаба в Майами, на этот раз за Джиганом следят строго.
Lisa.ru 13:30
Происшествия
Дело экс-замминистра культуры Пирумова поступило в суд
Уголовное дело о хищениях в отношении бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова поступило в суд Санкт-Петербурга.
RT на русском 16:20
Гаджеты
Apple представила новый iPhone SE
Ведомости 11:35
Общество
У 668 членов экипажа авианосца «Шарль де Голль» выявлен коронавирус
По итогам тестирования экипажа французского авианосца "Шарль де Голль" коронавирус обнаружен у 668 человек, сообщили в Министерстве вооруженных сил республики.
Российская газета 17:32
Происшествия
В российском доме престарелых умер постоялец с коронавирусом
В Вяземском доме престарелых в Смоленской области, в котором коронавирус диагностировали у 83 человек, умер пожилой постоялец.
Lenta.ru 13:17
Авто
Марка Renault сократит рынки присутствия
Автоновости дня 00:52
Общество
Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
Экономика
Торговые сети стали утилизировать больше продуктов в период пандемии
Ритейлеры не успевают реализовать товары, закупленные в марте в период ажиотажного спроса.
Пятый канал вчера в 19:32
Происшествия
В Москве задержан стрелок с Окской улицы
Сотрудники полиции сумели задержать 47-летнего мужчину, открывшего стрельбу в своей квартире на юго-востоке Москвы.
Российская газета 15:31
Общество
В немецком зоопарке из-за нехватки еды одних животных скормят другим
В зоопарке немецкого города Ноймюнстер наблюдается дефицит пищи из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Новый День 06:32
Политика
Мария Захарова ответила на русофобское заявление генсека НАТО
Мария Захарова ответила на русофобское заявление генсека НАТО Представитель российского внешнеполитического ведомства сравнила Североатлантический Альянс с детской машинкой на садящихся батарейках.
Экспресс газета 17:31
Шоу-бизнес
Муж Надежды Бабкиной растрогал поклонников признанием в Сети
Гражданский супруг Надежды Бабкиной, которая до сих пор остается в больнице в тяжелом состоянии, рассказал о поддержке, которую чувствует со стороны друзей.
Городовой 06:25
Культура
В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»
В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
РИА Новости вчера в 07:54
Политика
Путин объявил благодарность губернатору Подмосковья
Президент подписал распоряжение о поощрении, объявив благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву.
Российская газета 16:28
Авто
Стартовала сборка кроссоверов Byton c 48-дюймовой приборной панелью
Компания Byton выпустила в Китае пробную партию электрических кроссоверов M-Byte с 48-дюймовой приборной панелью.
Автоновости дня 03:20
Здоровье
США может продлить социальное дистанцирование до 2022 года
США возможно придется продлить меры по социальному дистанцированию, такие как домашний карантин и закрытие школ, до 2022 года.
Афиша Daily 00:20
Здоровье
Пандемию коронавируса за неделю мог предотвратить Китай
Сотрудник Калифорнийского университета Цзо-Фенг Чжан заявил, что пандемию, которая затронула более двух миллионов человек по всему миру, можно было сдержать, если бы власти КНР сообщили о вспышке коронавируса в китайском городе Ухань почти на неделю раньше, пишет Associated Press.
Live24 12:30
Космос
Астронавтов миссии «Аполлон-13» спасли наручные часы
Спасательная шлюпка После взрыва астронавты переместились в лунный модуль, использовав его как спасательную шлюпку.
Grazia 08:39
Общество
Калининградские власти продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Калининградской области из-за угрозы распространения коронавируса продлевается еще на неделю, до 26 апреля, сообщил губернатор Антон Алиханов.
РИА Новости 09:46