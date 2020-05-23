Общество
ИнтерфаксВ московском зоопарке умер аллигатор, якобы принадлежавший Гитлеру
В московском зоопарке скончался миссисипский аллигатор Сатурн. Зоосад сообщает, что животное скончалось от старости: ему было около 84 лет, что считается крайне почтенным возрастом. В дикой природе продолжительность жизни представителей этого вида – 30-50 лет.
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Происшествия
Задержан захватчик отделения банка в центре Москвы
Полицейские задержали злоумышленника, захватившего отделение Альфа-банка в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:34
Политика
Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте.
RT на русском 09:02
Армия и оружие
NI прокомментировал возрождение российских «морских монстров»
The National Interest отмечает, что Россия планирует построить новый экраноплан "Чайка-2", который будет использоваться для высокоскоростной транспортировки пассажиров и грузов в морских прибрежных районах.
Российская газета 04:19
Политика
Стали известны детали атаки на офис Медведчука в Киеве
В Нацкорусе утверждают, что данная акция не станет последней.
Новостной фронт 08:49
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева анонсировала съемки нового проекта «На даче»
В микроблоге Instagram в разделе сторис ведущая Лариса Гузеева рассказала о том, что она принимает участие в новом проекте «На даче».
OAnews 21 мая в 05:05
Хоккей
СКА отдаст Карпова и Каблукова в «Металлург»
Нева Спорт вчера в 07:50
Авто
В продаже появился аналог Jeep Wrangler с двигателем от Haval F7
В подкапотном пространстве установлен турбированный мотор от Haval F7, мощностью в 230 л.с. Пару составят 8-ми ступенчатая АКПП от «ZF» и полноприводная система.
ГЛАС.RU вчера в 03:29
Общество
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
РИА Новости вчера в 18:23
Экономика
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
Политика
В России назвали дату снятия ограничений в регионах
По словам директора Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимира Кутырева, к началу июня в субъектах России могут снять ограничения.
The Penza Post вчера в 23:00
Футбол
Правительство Испании разрешило возобновить футбольный сезон с 8 июня
Мадрид, 23 мая 2020, 16:02 — REGNUM Сезон 2019/20 в чемпионате Испании по футболу возобновится 8 июня.
REGNUM 09:02
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
Происшествия
В авиакатастрофе в Пакистане выжили трое пассажиров
В авиакатастрофе в Пакистане выжили три человека, сообщает телеканал Geo.
Ведомости вчера в 12:00
Здоровье
23 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области
22 мая в Амурской области подтверждено 23 новых случая COVID-2019: 14 - в Благовещенске, семь - в Свободном, по одному - в Магдагачах и Благовещенском районе.
Телепорт вчера в 02:51
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета вчера в 07:16
Путешествия
В АТОР рассказали о возможности возобновления поездки за границу
В АТОР рассказали об условиях для возможности возобновления поездки за границу.
Дни24 07:13
Политика
В МИДе оценили выход США из Договора по открытому небу
Выход США из Договора по открытому небу (ДОН) подрывает фундаментальное соглашение, которое укрепляло безопасность в Европе более 20 лет.
РБК 21 мая в 13:57
Политика
Лукашенко поставил задачу создать белорусскую ракету
RT на русском вчера в 05:36
Общество
В Московской области перестал действовать пропускной режим
Накануне губернатор региона Андрей Воробьев обратился к жителям и заявил, что с 23 мая для передвижений по Подмосковью больше не нужны цифровые пропуска, но их наличие необходимо для поездок в Москву.
Известия вчера в 23:00
Общество
«Северный поток» освобожден от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии BNA освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии.
Комсомольская правда 20 мая в 20:24
Происшествия
В Екатеринбурге полиция устроила рейд на «Таганский ряд»
Уральский меридиан 06:05
Общество
Доктор Мясников похвастался поддержкой американских читателей
Врач Александр Мясников, известный зрителям как доктор Мясников из телепередачи «О самом главном», в своем Telegram-канале рассказал, почему в свое время решил покинуть США.
Lenta.ru 08:02
Шоу-бизнес
Манукян ответил на критику совместного клипа с Бузовой
Блогер Давид Манукян отреагировал на критику его совместного видео с Бузовой.
News.ru вчера в 06:01
Политика
Посольство упрекнуло США за грант на анализ «российской дезинформации»
Внешний враг Российские дипломаты выразили сожаление, что перед лицом тяжелейшего испытания, когда умирают тысячи граждан, США направляют усилия на поиск внешнего врага.
РИА Новости 04:35
Гаджеты
Xiaomi представит линейку телевизоров Redmi X
Руководство фирмы 26 мая представит не только линейку телевизоров Redmi X, но и новый смартфон — Redmi 10X.
HotGeo 20 мая в 06:56
Футбол
Защитник «Баварии» Эрнандес может перейти в «Ньюкасл»
Эрнандес, который перешел в «Баварию» из «Атлетико» за 80 миллионов евро, пока не может закрепиться в основном составе мюнхенцев.
Metaratings 06:39
Происшествия
В астраханском доме престарелых произошла вспышка коронавируса
Коронавирусная инфекция подтвердилась у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов, они госпитализированы.
ТАСС 08:31
Шоу-бизнес
Пригожин сообщил о «чудовищном» положении артистов из-за пандемии
Москва, 23 мая 2020, 13:25 — REGNUM Многие российские артисты оказались в чудовищном положении из-за пандемии коронавируса, заявил «Вечерней Москве» продюсер Иосиф Пригожин.
REGNUM 06:25