Общество
ИнтерфаксВ московском зоопарке умер аллигатор, якобы принадлежавший Гитлеру
В московском зоопарке скончался миссисипский аллигатор Сатурн. Зоосад сообщает, что животное скончалось от старости: ему было около 84 лет, что считается крайне почтенным возрастом. В дикой природе продолжительность жизни представителей этого вида – 30-50 лет.
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Игры
Final Fantasy XIV стала временно бесплатной на PS4
Cyber.sports.ru вчера в 04:40
Авто
Volkswagen начнет выпускать три новых модели в РФ
Согласно обязательствам в Специального инвестиционного контракта, который был подписан Volkswagen Group с Минпромторгом РФ, как три новые модели до 2028 года компания начнет выпускать в России.
SpeedMe 21 мая в 23:30
Энергетика
Путин поручил проработать тарифы РЖД на транспортировку нефти
Москва, 23 мая 2020, 12:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об установке специальных тарифов «Транснефти» и РЖД на транспортировку нефти на срок действия соглашения ОПЕК +.
REGNUM 05:00
Общество
В Петербурге заведующая отделением больницы умерла от коронавируса
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования близким и коллегам заведующей первым кардиологическим отделением городской больницы №26 Галины Литвиновой, скончавшейся от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 12:42
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
Игры
Вышел обновленный шутер Saints Row The Third Remastered
NewInform вчера в 12:49
Футбол
«Барселона» назвала шесть неприкасаемых футболистов
Каталонская «Барселона» сформировала список из футболистов, которые точно не покинут команду в летнее трансферное окно.
Евро-футбол.ру 07:24
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru вчера в 13:09
Авто
ГАЗ запатентовал «ГАЗели» нового поколения
"Группа ГАЗ" оформила охранные документы на внешний вид "ГАЗелей" следующего поколения, которые будут обозначаться приставкой NN (Next Next или New Next).
Российская газета 02:00
Энергетика
Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар
Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу.
Lenta.ru вчера в 13:00
Общество
В Москве скончались ещё 59 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 59 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение.
RT на русском 16:32
Происшествия
В Петербурге скончалась девушка, к которой отказалась ехать «скорая»
«Скорая помощь», которую вызвала 30-летняя жительница Петербурга, отказалась приехать по ее адресу, сославшись на загруженность.
Росбалт 09:53
Политика
Рябков оценил последствия выхода США из Договора об открытом небе
Союзники США после выхода Штатов из Договора по открытому небу могут найти способ делиться информацией, но это будет иметь проблемы с политической и юридической точек зрения, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в субботу в телепрограмме "Большая игра" на Первом канале.
РИА Новости 11:29
Политика
Путин запретил голосовать совершившим преступления средней тяжести
Закон об ограничении участия в выборах лиц, совершивших преступления средней тяжести, подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
ИА Красная Весна 10:21
Хоккей
Профсоюз игроков НХЛ утвердил формат плей-офф из 24 команд
"Исполнительный комитет профсоюза игроков НХЛ (NHLPA) утвердил формат плей-офф из 24 команд для определения победителя Кубка Стэнли 2020 года", - отмечено в заявлении Профсоюза.
Газета.Ru вчера в 23:50
Происшествия
Виновнику массового убийства в Житомире избирают меру пресечения
Суд Житомира избирает меру пресечения для арендатора ставка, который на неделе расстрелял группу нацгвардейцев, Анатолию Захаренко.
ANNA-News 11:19
Армия и оружие
С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б» с военным спутником
О старте ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б», состоявшегося с космодрома Плесецк, проинформировали журналистов в Министерстве обороны страны.
RuNews24.ru вчера в 10:38
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 15:25
Общество
Прокуратура проверит данные о нехватке оборудования во временном госпитале в «Крокусе»
Прокуратура Московской области проверит информацию о нехватке медицинского оборудования во временном госпитале "Крокус Экспо", открытом для лечения пациентов с коронавирусом, а также о невыплате зарплаты медикам.
ТАСС 14:46
Футбол
Глушаков: «Может быть, я еще сыграю в футболке „Спартака“»
Sport24.ru 15:45
Наука
Ученые нашли «ахиллесову пяту» у коронавирусной инфекции
По словам ведущего автора исследования, коронавирусная инфекция действует так же. Благодаря этому ученым и удалось найти ее слабое место.
Актуальные Новости 03:41
Энергетика
Выбрали момент: США закупились российской нефтью
В ближайшие три недели американские нефтеперерабатывающие заводы получат более шести миллионов баррелей российской нефти.
РИА Новости 01:00
Общество
В Ростовской области не разрешили работу автосалонов с 25 мая
Согласно новым поправкам, с 25 мая в регионе смогут возобновить работу магазины, которые торгуют непродовольственными товарами, если в их ассортименте есть товары из списка первой необходимости.
Южный автомобиль вчера в 13:18
Происшествия
СК выясняет обстоятельства загрязнения Москвы-реки
«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России организована доследственная проверка по факту загрязнения акватории Москвы-реки в районе города Красногорска Московской области», — говорится в сообщении.
RT на русском 15:44
Общество
В России за сутки выявили 9434 новых случая коронавируса
За сутки в России зарегистрировали 9434 новых случаев коронавируса в 85 регионах.
Онлайн Тамбов.ру 03:55
Кино
Фанаты Зака Снайдера добились показа его версии «Лиги справедливости»
Поклонники кинокомикса «Лига справедливости» все же смогут увидеть оригинальную версию Зака Снайдера, заявили в компании Warner Media, 21 мая передает телеканал CNN.
ИА Красная Весна вчера в 12:02
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов уже мечтает о пятом ребенке
Буквально несколько дней назад Эмин Агаларов объявил о своем разводе с Аленой Гавриловой. У супругов есть общая 2-летняя дочь Афина.
Paparazzi.ru 15:27
Общество
Кадыров опубликовал видеообращение
Газета.Ru 15:35