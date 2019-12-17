Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом

Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя. Об этом сообщил РИА "Новости" директор учреждения Владимир Богдановский.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь исторического музея Челябинска, где хранится упавший в 2013 году метеорит, Айвар Валеев сообщил в фейсбуке
 о загадочном происшествии, буквально подвергшем в шок сотрудников.
Южный Федеральныйвчера в 08:20

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Уфолог объяснил поднятие купола над метеоритом в Челябинске

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Смотритель музея заявила о «самопроизвольном поднятии» купола над челябинским метеоритом

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В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом

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Купол над Челябинским метеоритом поднялся сам по себе: три версии мистического случая

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В Москве под угрозой закрытия оказалась 11-я гинекологическая больница

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Наталья Водянова подставила Яну Рудковскую снимком без фотошопа

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Не секрет, что 24-летний Никита Муров является внуком экс-начальника ФСО Евгения Мурова и сыном председателя правления ПАО "ФСК ЕЭС" Андрея Мурова, а руководит он "Бронка групп" с конца 2017 года.
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Для приквела «Властелина Колец» нашли молодую Галадриэль

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Работодатель обязан до 30 июня 2020 года письменно уведомить каждого работника об изменениях в законодательстве, а также о праве работника сделать выбор между бумажной и электронной трудовой книжкой.
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Все станции Московского метрополитена получили в среду днем анонимное сообщение с угрозой "минирования", проверяются также торговый центр "Европейский" и два районных суда, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Как сообщает РИА Новости, в связи с растущими убытками страховых компаний в следующем году велика вероятность подорожание тарифов ОСАГО.
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Политика

Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
РИА Новости вчера в 21:13
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
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