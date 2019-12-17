с чего всё началось

Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя. Об этом сообщил РИА "Новости" директор учреждения Владимир Богдановский.

В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом

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