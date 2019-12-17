Происшествия
Газета.RuВ музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом
Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя. Об этом сообщил РИА "Новости" директор учреждения Владимир Богдановский.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь исторического музея Челябинска, где хранится упавший в 2013 году метеорит, Айвар Валеев сообщил в фейсбуке о загадочном происшествии, буквально подвергшем в шок сотрудников.Южный Федеральныйвчера в 08:20
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Политика
Владимир Путин до сих пор пользуется устаревшей Windows XP
В результате издание сделало вывод, что на рабочих компьютерах в кремлевском кабинете Путина и его резиденции в Огарино установлена ОС Windows XP.
Космос
Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное
Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
Общество
Пескова спросили об обысках у бизнесмена Гуцериева
Журналисты спросили его о каких-либо деталях относительно следственных действий в отношении бизнесмена.
Политика
Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту
"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца
Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
Общество
Аветисян готов заключить мировое соглашение с Baring Vostok
Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал, что готов заключить мировое соглашение с инвестфондом Baring Vostok.
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
Фигурное катание
Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания
Общество
Собянин — противникам сжигания отходов: с удовольствием оставлю мусор в вашем дворе
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал критику вывоза отходов в регионы в рамках мусорной реформы.
Авто
Названы рублевые цены на Porsche Macan GTS
Porsche Macan GTS немного дороже конкурентов: уходящий Mercedes-AMG GLC 43 4Matic с 390-сильным двигателем стоит 5,2 миллиона рублей, за 387-сильный BMW X3 M40i просят минимум 4,96 миллиона рублей, а 354-сильная Audi SQ5 обойдётся минимум в 4,675 миллиона рублей.
Политика
Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»
Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
Здоровье
В Москве под угрозой закрытия оказалась 11-я гинекологическая больница
Рейдерским захватом называют врачи гинекологической больницы во Втором Щипковском переулке события, которые происходят в клинике с начала месяца.
Общество
Исследование: женщины чаще мужчин берут ипотеку
Женщины берут ипотеку не только чаще мужчин, но и на большее время, следует из исследования.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова подставила Яну Рудковскую снимком без фотошопа
Живую фотографию выложила Наталья Водянова, тогда как Яна Рудковская проделала солидную работу по обработке снимка.
Политика
Россия обсудит соглашение по газу с ЕС и Украиной 19 декабря
Россия, Украина и ЕС 19 декабря проведут трёхсторонние консультации, в ходе которых обговорят параметры будущего соглашения по газу.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк показали охотящихся за артисткой журналистов
Близкие Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов.
Политика
Рада приняла законопроект о депутатской неприкосновенности
Депутаты Верховной рады проголосовали за законопроект, который вносит изменения в законодательство, чтобы ограничить депутатскую неприкосновенность.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Хоккей
Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника
Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников во второй раз в сезоне забросил шайбу, находясь за воротами соперника.
Общество
Внук экс-главы ФСО Мурова просит у Путина монополию на миграционный рынок России. Просто министр Колокольцев не тянет
Не секрет, что 24-летний Никита Муров является внуком экс-начальника ФСО Евгения Мурова и сыном председателя правления ПАО "ФСК ЕЭС" Андрея Мурова, а руководит он "Бронка групп" с конца 2017 года.
Кино
Для приквела «Властелина Колец» нашли молодую Галадриэль
Общество
В России официально ввели электронные трудовые книжки
Работодатель обязан до 30 июня 2020 года письменно уведомить каждого работника об изменениях в законодательстве, а также о праве работника сделать выбор между бумажной и электронной трудовой книжкой.
Политика
В Кремле назвали главное событие 2019 года
Общество
В Кузбассе опровергли данные о выдаче продуктовых карточек шахтерам
Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности транспорту и экологии Андрей Панов опроверг информацию о выдаче продуктовых карточек шахтерам вместо зарплаты, по данным департамента угольной промышленности, социальной напряженности на угольных предприятиях нет.
Происшествия
Все станции московского метро получили сообщения о минировании
Все станции Московского метрополитена получили в среду днем анонимное сообщение с угрозой "минирования", проверяются также торговый центр "Европейский" и два районных суда, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Космос
Ракета «Союз» со спутниками и телескопом стартовала с космодрома Куру
Ракета-носитель "Союз-СТ-А" с пятью европейскими космическими аппаратами стартовала с космодрома Куру во французской Гвиане, сообщает обслуживающая полет компания Arianespace.
Экономика
В России подорожает ОСАГО в 2020 году
Как сообщает РИА Новости, в связи с растущими убытками страховых компаний в следующем году велика вероятность подорожание тарифов ОСАГО.
Политика
Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.