Происшествия

ТАССТАССВ музее современного искусства АРТ4 в Москве проходят обыски

Обыск проходит в музее современного искусства АРТ4 в центре столицы. Об этом сообщил ТАСС руководитель учреждения Игорь Маркин.
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В музее современного искусства АРТ4 в Москве проходят обыски

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Сегодня же следователи приезжали с обыском в московский музей современного искусства АРТ4

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Пётр Верзилов
Российский художник
Российский художник-акционист и медиаменеджер. Издатель интернет-СМИ «Медиазона», до 2009 года один из наиболее активных участников арт-группы «Война».
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