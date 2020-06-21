Происшествия
ТАССВ музее современного искусства АРТ4 в Москве проходят обыски
Обыск проходит в музее современного искусства АРТ4 в центре столицы. Об этом сообщил ТАСС руководитель учреждения Игорь Маркин.
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Армия и оружие
Неизвестную подлодку обнаружили вблизи территориальных вод Японии
Аргументы и Факты вчера в 03:15
Происшествия
В Москве ранили ножом мужчину, заступившегося за девушку
В Москве мужчина заступился за девушку и получил ножевое ранение, сообщили в ГСУ СК России по Москве.
РИА Новости 14:21
Экономика
В Минтруде рекомендовали получить госпомощь при потере работы
Эксперт Минфина по финансовой грамотности Ольга Дайнеко посоветовала людям, потерявшем работу на фоне пандемии коронавируса, постараться обратиться за государственной социальной помощью.
Известия 00:03
Происшествия
В Якутии произошла утечка дизтоплива на электростанции
РИА Новости 13:45
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета 11:59
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
Общество
Россиянам готовят новую выплату в 10 тысяч рублей от ПФР
Известно, что представители Совета Федерации направили правительству РФ предложение о введении новой единовременной выплаты (10 тысяч рублей), которую распределит Пенсионный фонд.
ToDay News Ufa 04:53
Происшествия
Британская полиция признала нападение в Рединге терактом
"Национальное контртеррористическое управление полиции теперь может подтвердить, что нападение на людей с ножом, произошедшее в Рединге вчера вечером (20 июня), было признано терактом", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:33
Происшествия
Задержанный Верзилов был допрошен по «московскому делу»
"Медиазона" уточнила, что Петр Верзилов был допрошен по "московскому делу" не в качестве подозреваемого.
Интерфакс 15:54
Происшествия
Под колеса подмосковной электрички попали мальчик и девочка
В подмосковном Расторгуеве двое детей попали под электричку, следовавшую из Москвы в Ожерелье.
Вести.Ru 13:45
Футбол
Солигорский «Шахтер» сыграл вничью с «Рухом» и вырвался на 2-е место в таблице
«Шахтер» из Солигорска дома сыграл вничью с «Рухом» в матче 14-го тура чемпионата Белоруссии.
Матч ТВ 15:07
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform вчера в 12:54
Футбол
Локомотив — Оренбург 1:0
Вести.Ru 11:03
Политика
В Инстаграме Юрий Дудь назвал голосование по Конституции «позором»
За час пост блогера набрал более 300 тысяч лайков Журналист в своем профиле в Инстаграм опубликовал пост, в котором голосование по поправкам к Конституции назвал «позором».
КМВ Новости 19 июня в 13:11
Общество
В ВОЗ рассказали о вступлении мира в новую опасную фазу COVID-19
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир вступил в новую опасную фазу распространения коронавируса.
Известия 19 июня в 12:17
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о попытке актера покончить с собой
Актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, не пытался покончить жизнь самоубийством после аварии.
РБК 06:28
Экономика
Пенсионерам пересчитают выплаты за два года
Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы.
СургутИнтерНовости 14:05
Общество
Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам
Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
RT на русском вчера в 10:49
Политика
США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями
Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли 22 и 23 июня в Австрии обсудит с замглавы МИД России Сергеем Рябковым будущее договоров о контроле над вооружениям.
Газета.Ru вчера в 02:40
Происшествия
Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы
В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости 10:11
Политика
Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой
Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 08:30
Общество
В Германии установили памятник Ленину
Известия вчера в 18:25
Кино
Хью Джекман сыграет главную роль в фильме «Феррари»
Культуромания вчера в 12:52
Кино
Джон Фавро раскрыл пасхалку с участием Марка Хэмилла в «Мандалорце»
Создатели сериала «Мандалорец» рассказали о пасхалке с Марком Хэммилом, исполнившим роль Люка Скайуокера в серии фильмов «Звездные войны».
Дни24 вчера в 10:52
Происшествия
На American Airlines подали в суд за расовую дискриминацию
Коллективный иск был подан пассажирами против авиакомпании American Airlines за расовую дискриминацию, сообщает телеканал NBC News.
Вести.Ru 13:02
Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
Авто
Купе-кроссовер Mazda CX-4 оказался в два раза популярнее Mazda CX-5
Новые автомобили 00:37
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли назвала причину развода с Брэдом Питтом
В новом интервью для журнала Vogue голливудская кинодива Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питом.
RuNews24.ru вчера в 02:36
Общество
В Одессе усилят карантинные меры с 22 июня
Карантинные мероприятия усилят в Одессе с 22 июня. Официальный документ опубликован 21 июня на официальном сайте города.
Известия 14:41