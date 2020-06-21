Происшествия
ТАССВ музее современного искусства АРТ4 в Москве проходят обыски
Обыск проходит в музее современного искусства АРТ4 в центре столицы. Об этом сообщил ТАСС руководитель учреждения Игорь Маркин.
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Общество
Беглов рассказал об отмене коронавирусных ограничений в Петербурге
Санкт-Петербург, 21 июня 2020, 14:13 — REGNUM В борьбе с коронавирусом властям Петербурга «приходится балансировать между удобством и безопасностью, но в приоритете всегда здоровье горожан».
REGNUM 07:13
Происшествия
В Киеве под завалами дома могут находиться от двух до шести человек
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что под завалами дома, где произошел взрыв газа, могут находиться от двух до шести человек.
РИА Новости 07:00
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Политика
Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты
Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята.
Коммерсантъ 07:42
Общество
В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель
18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
Известия 10:54
Футбол
«Ростов» намерен добиться переигровки матча с «Сочи»
"Ростов" попробует добиться переигровки гостевого матча 23-го тура российской Премьер-Лиги с "Сочи".
Soccer.ru 10:28
Происшествия
Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы
В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости 10:11
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
Экономика
Серьезные проблемы российского поставщика Boeing опровергли
Акционеры признали, что компания из-за сокращения авиаперевозок на фоне коронавируса действительно столкнулась с серьезными проблемами, однако она адаптирует свою деятельность к новым условиям.
Lenta.ru 19 июня в 14:14
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости 07:40
Политика
Володин раскритиковал противников поправок к Конституции
Россияне, призывающие голосовать против поправок к Конституции РФ или вообще не участвовать в общероссийском голосовании, идут против своего же народа.
Телеканал 360° 08:39
Армия и оружие
Индия вернула Китаю пленных солдат
По сведениям, полученным от бывшего командующего армией генерала Виджая Кумара Сингха, в ответ на освобождение Китаем 10 индийских солдат и офицеров, взятых в плен в результате инцидента в долине Галван в Восточном Ладакхе, индийская сторона вернула пленных солдат китайской стороне, надеясь на нормализацию ситуации.
ИА Красная Весна 07:53
Культура
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Газета.Ru вчера в 13:10
Футбол
РФС и РПЛ выступили с заявлением после случаев с «Ростовом» и «Динамо»
Речи об остановке сезона после случаев выявления коронавируса в московском "Динамо" и "Ростове" не идет, клубы могут доиграть текущий сезон, говорится в совместном заявлении Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 11:06
Общество
Мишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест в вузах, приоритет будет у учебных заведений в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 05:35
Финансы
Рублю предрекли возврат к минимумам середины марта
Эта неделя завершилась умеренным укреплением рубля, благодаря улучшению настроений на финансовых рынках и подъему нефтяных цен.
Российская газета вчера в 23:00
Здоровье
Названы продукты для похудения и уменьшения целлюлита
UfaTime.ru 11:00
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
РИА Новости вчера в 05:23
Политика
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Политика
Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию в Ливии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию в Ливии, подчеркнув отсутствие военного решения и безальтернативность прекращения боевых действий, говорится в комментарии МИД РФ по итогам телефонного разговора.
РИА Новости 10:32
Происшествия
Задержан издатель «Медиазоны» Петр Верзилов
Сотрудники центра «Э» МВД РФ задержали в Москве издателя «Медиазоны», участника арт-группы «Война» Петра Верзилова.
BFM.ru 08:52
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
Политика
Путин посоветовал чиновникам не «выпячивать» свое благосостояние
Президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сказал, что чиновникам неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние, когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно.
Коммерсантъ 08:14
Кино
Как «Челюсти» Спилберга стали главным летним блокбастером
Газета.Ru вчера в 05:07
Политика
Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой
Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 08:30
Политика
Президент Туркмении не приедет на парад Победы
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не приедет на парад Победы в Москву, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.
Газета.Ru 19 июня в 13:55