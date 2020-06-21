Обыск проходит в музее современного искусства АРТ4 в центре столицы. Об этом сообщил ТАСС руководитель учреждения Игорь Маркин.

В музее современного искусства АРТ4 в Москве проходят обыски

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