Недвижимость
РБКЧисло сделок с новостройками в России снизилось на треть за год
Регионы с наибольшей долей сделок с эскроу-счетами в первом полугодии 2020 года Таблица: ЦИАН Росстат ранее вычислил регионы России с самыми дешевыми квартирами в новостройках. Наиболее низкие цены на новое жилье зафиксированы в Дагестане и Калмыкии, сообщили в статистическом ведомстве.
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По числу жилищных сделок Саратовская область - предпоследняя в ПФО
СаратовБизнесКонсалтингвчера в 07:47
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Футбол
Баринов обсудил с Семаком переход из «Локомотива» в «Зенит»
Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Баринов заявил, что обсуждал переход с тренером петербургского «Зенита» Сергеем Семаком.
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Политика
Тихановская призвала мэров организовать митинги по всей Белоруссии
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала еще одно видеообращение.
Коммерсантъ 05:09
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Лукашенко высказался о призывах к забастовкам в Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал призывы устраивать забастовки в Белоруссии, подчеркнув, что трудовые коллективы являются основой страны.
RT на русском 04:58
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Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства.
РБК 04:17
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Раскрыта причина смерти актера из фильма «Битва за Севастополь»
Lenta.ru вчера в 19:03
Гаджеты
В России рекордно подешевел iPhone 11 Pro
В России рекордно подешевел смартфон iPhone 11 Pro.
UfaTime.ru 01:16
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В России предлагают ввести новую выплату для граждан с низким доходом
Экономист отмечает, что гражданам, у которых на счету менее 30 000 рублей, необходимо в заявительном порядке выплачивать помощь в два прожиточных минимума.
Evo-rus.com 02:28
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Анна Седокова продемонстрировала свое сексуальное тело на отдыхе
Девушка представила на снимке свое загорелое тело. Она лежит в откровенном купальнике телесного цвета на голом торсе мужчины.
Слово и Дело вчера в 22:49
Общество
Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца
Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБК вчера в 07:17
Армия и оружие
ВС США заявили о задержании Ираном судна в международных водах
Тегеран задержал либерийский танкер около Оманского залива. ВС США заявили о задержании Ираном судна в международных водах.
Piter.tv вчера в 00:55
Общество
Мирные акции протеста возобновились сегодня в Белоруссии
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Армия и оружие
Два стратегических бомбардировщика РФ перемещены к границе с США
Ранее российские истребители МиГ-31 Восточного военного округа поднимались для перехвата американского беспилотного стратегического бомбардировщика Global Hawk над Чукотским морем.
Газета.Ru 11 августа в 11:27
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей
Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:54
Происшествия
ФСИН обратилась в прокуратуру из-за побоев у фигуранта дела Фургала
Москва, 14 августа 2020, 12:03 — REGNUM Прокуратура выяснит обстоятельства получения побоев фигурантом дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Андреем Кареповым.
REGNUM 05:03
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Мажор» Александр Обласов опубликовал фото со свадьбы
Сегодня Александр Обласов трогательно поздравил любимую с годовщиной со дня бракосочетания и опубликовал фото с торжества.
StarHit.ru вчера в 20:30
Происшествия
СК назвал мотив убийства главы центра «Э» МВД Ингушетии
Начальник Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев был убит в ноябре 2019 года для того, чтобы вызвать страх у силовиков и посеять панику среди гражданских.
RT на русском 03:56
Общество
Глава МИД Чехии не комментирует инцидент с российским дипломатом
Дипломат после произошедшего инцидента покинул Чехию. Реакцию российского посольства в Чехии ТАСС пока получить не удалось.
ТАСС 03:49
Единоборства
Хабиб назвал дату поединка против Гэтжи
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что его поединок против Джастина Гэтжи запланирован на 24 октября в Абу-Даби.
Газета.Ru 04:28
Политика
Рабочие завода МАЗ в Минске вышли на забастовку
Дождь вчера в 08:30
Политика
Лукашенко намерен выступить перед белорусами со срочным обращением
Белорусский президент Александр Лукашенко собирается выступить перед народом.
ПолитРоссия вчера в 17:11
Технологии
Роскачество дало рекомендации по блокировке телефонных мошенников
Мошеннические звонки можно заблокировать, сообщает ToDay News Ufa. Соответствующие рекомендации выпустило Роскачество.
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Политика
В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко
Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru вчера в 10:21
Общество
Собянин опроверг введение ограничений в Москве в сентябре
Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг слухи о возвращении 15 сентября ограничений в Москве в связи с коронавирусом.
Ведомости вчера в 09:58
Культура
Оперный певец отказался от звания лауреата премии от Лукашенко
Солист Большого театра Белоруссии Илья Сильчуков объявил, что в знак протеста против насилия над протестующими отказался от звания лауреата президентской премии.
Интерфакс 02:48
Происшествия
СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber
Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости вчера в 08:54
Шоу-бизнес
Дочь Легкоступовой опровергла информацию СМИ о травмах певицы
Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль рассказала о "крайне тяжелом состоянии" матери, добавив, что информация СМИ о проломленной голове у артистки не соответствует действительности.
Радио Sputnik вчера в 06:34
Армия и оружие
США наступают на Россию через Польшу
Еженедельник Звезда 11 августа в 22:20