Недвижимость

РБКРБКЧисло сделок с новостройками в России снизилось на треть за год

Регионы с наибольшей долей сделок с эскроу-счетами в первом полугодии 2020 года Таблица: ЦИАН Росстат ранее вычислил регионы России с самыми дешевыми квартирами в новостройках. Наиболее низкие цены на новое жилье зафиксированы в Дагестане и Калмыкии, сообщили в статистическом ведомстве.
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В России резко упали продажи новостроек

Росбалт05:09

Количество сделок на первичном рынке недвижимости РФ упало на треть

ИА Красная Весна02:08

По числу жилищных сделок Саратовская область - предпоследняя в ПФО

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 07:47

В России обвалились продажи новостроек

Lenta.ruвчера в 22:15

На первичном жилищном рынке России число сделок снизилось на 37%

Вестник СЗФОвчера в 10:57

В начале 2020 года продажи новостроек в России упали на 37 %

Невские Новости01:20

Число сделок с новостройками в России снизилось на треть за год

РБКвчера в 07:29
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Футбол

Баринов обсудил с Семаком переход из «Локомотива» в «Зенит»

Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Баринов заявил, что обсуждал переход с тренером петербургского «Зенита» Сергеем Семаком.
Mockva.ru 04:58
Политика

Тихановская призвала мэров организовать митинги по всей Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала еще одно видеообращение.
Коммерсантъ 05:09
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Политика

Лукашенко высказался о призывах к забастовкам в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал призывы устраивать забастовки в Белоруссии, подчеркнув, что трудовые коллективы являются основой страны.
RT на русском 04:58
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Политика

Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства.
РБК 04:17
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Культура

Раскрыта причина смерти актера из фильма «Битва за Севастополь»

Lenta.ru вчера в 19:03
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Гаджеты

В России рекордно подешевел iPhone 11 Pro

В России рекордно подешевел смартфон iPhone 11 Pro.
UfaTime.ru 01:16
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Экономика

В России предлагают ввести новую выплату для граждан с низким доходом

Экономист отмечает, что гражданам, у которых на счету менее 30 000 рублей, необходимо в заявительном порядке выплачивать помощь в два прожиточных минимума.
Evo-rus.com 02:28
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Шоу-бизнес

Анна Седокова продемонстрировала свое сексуальное тело на отдыхе

Девушка представила на снимке свое загорелое тело. Она лежит в откровенном купальнике телесного цвета на голом торсе мужчины.
Слово и Дело вчера в 22:49
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Общество

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБК вчера в 07:17
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Армия и оружие

ВС США заявили о задержании Ираном судна в международных водах

Тегеран задержал либерийский танкер около Оманского залива. ВС США заявили о задержании Ираном судна в международных водах.
Piter.tv вчера в 00:55
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Общество

Мирные акции протеста возобновились сегодня в Белоруссии

Эхо Москвы 04:03
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Армия и оружие

Два стратегических бомбардировщика РФ перемещены к границе с США

Ранее российские истребители МиГ-31 Восточного военного округа поднимались для перехвата американского беспилотного стратегического бомбардировщика Global Hawk над Чукотским морем.
Газета.Ru 11 августа в 11:27
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Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:54
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Происшествия

ФСИН обратилась в прокуратуру из-за побоев у фигуранта дела Фургала

Москва, 14 августа 2020, 12:03 — REGNUM Прокуратура выяснит обстоятельства получения побоев фигурантом дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Андреем Кареповым.
REGNUM 05:03
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Шоу-бизнес

Звезда сериала «Мажор» Александр Обласов опубликовал фото со свадьбы

Сегодня Александр Обласов трогательно поздравил любимую с годовщиной со дня бракосочетания и опубликовал фото с торжества.
StarHit.ru вчера в 20:30
Происшествия

СК назвал мотив убийства главы центра «Э» МВД Ингушетии

Начальник Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев был убит в ноябре 2019 года для того, чтобы вызвать страх у силовиков и посеять панику среди гражданских.
RT на русском 03:56
5
Общество

Глава МИД Чехии не комментирует инцидент с российским дипломатом

Дипломат после произошедшего инцидента покинул Чехию. Реакцию российского посольства в Чехии ТАСС пока получить не удалось.
ТАСС 03:49
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Единоборства

Хабиб назвал дату поединка против Гэтжи

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что его поединок против Джастина Гэтжи запланирован на 24 октября в Абу-Даби.
Газета.Ru 04:28
Политика

Рабочие завода МАЗ в Минске вышли на забастовку

Дождь вчера в 08:30
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Политика

Лукашенко намерен выступить перед белорусами со срочным обращением

Белорусский президент Александр Лукашенко собирается выступить перед народом.
ПолитРоссия вчера в 17:11
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Технологии

Роскачество дало рекомендации по блокировке телефонных мошенников

Мошеннические звонки можно заблокировать, сообщает ToDay News Ufa. Соответствующие рекомендации выпустило Роскачество.
ToDay News Ufa 12 августа в 03:26
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Политика

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru вчера в 10:21
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Общество

Собянин опроверг введение ограничений в Москве в сентябре

Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг слухи о возвращении 15 сентября ограничений в Москве в связи с коронавирусом.
Ведомости вчера в 09:58
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Культура

Оперный певец отказался от звания лауреата премии от Лукашенко

Солист Большого театра Белоруссии Илья Сильчуков объявил, что в знак протеста против насилия над протестующими отказался от звания лауреата президентской премии.
Интерфакс 02:48
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Происшествия

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости вчера в 08:54
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Шоу-бизнес

Дочь Легкоступовой опровергла информацию СМИ о травмах певицы

Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль рассказала о "крайне тяжелом состоянии" матери, добавив, что информация СМИ о проломленной голове у артистки не соответствует действительности.
Радио Sputnik вчера в 06:34
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Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук покинула пост главного редактора журнала HELLO!

Вокруг ТВ 04:36
Армия и оружие

США наступают на Россию через Польшу

Еженедельник Звезда 11 августа в 22:20
Религия

Православные верующие отмечают Медовый спас и начало Успенского поста

ТАСС вчера в 17:05
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Происшествия

Муж, который поймал падающую из окна жену, умер в реанимации Бердска

Вести.Ru 03:02
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