Регионы с наибольшей долей сделок с эскроу-счетами в первом полугодии 2020 года Таблица: ЦИАН Росстат ранее вычислил регионы России с самыми дешевыми квартирами в новостройках. Наиболее низкие цены на новое жилье зафиксированы в Дагестане и Калмыкии, сообщили в статистическом ведомстве.

Число сделок с новостройками в России снизилось на треть за год

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