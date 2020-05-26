Финансы
КомпанияВ начале недели рубль укрепился по отношению к доллару и евро
В понедельник, 25 мая, на открытии торгов на Московской бирже рубль демонстрирует рост по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Так, курс доллара по сравнению с уровнем предыдущего закрытия упал на 18 копеек, достигнув отметки в 71,46 рубля.
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Политика
В Германии назвали Россию победительницей в случае выхода США из ДОН
Если США выйдут из Договора по открытому небу, победителем в этой ситуации станет только Россия, которая 90% своих наблюдательных полетов совершала в Европе, пишет Die Welt.
Взгляд.ру 14:18
Общество
Grand Theft Auto VI, вероятно, выйдет не раньше апреля 2023 года
Игромания.ру 15:26
Экономика
Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%
С 1 августа накопительные пенсии увеличат на 9,13%. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России во вторник, 26 мая.
Известия 10:47
Космос
Российский спутник спровоцировал панику в Австралии
Российский спутник спровоцировал настоящую панику в Австралии, хотя пролетел над ней еще 4 дня назад.
РЕН ТВ 02:44
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов.
Известия 16:08
Кино
На съемках «Довода» настоящий самолет врезался в здание
На съемках фильма "Довод" настоящий самолет врезался в здание и взорвался по задумке режиссера Кристофера Нолана, сообщает Cinema Blend со ссылкой на слова актера Джона Дэвида Вашингтона.
РИА Новости 13:52
Происшествия
В Тамбовской области мужчина убил 101-летнего ветерана войны
В Тамбовской области мужчина убил 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Тело погибшего обнаружили в его доме в селе Тулиновка.
Вести.Ru 14:45
Политика
Михаил Игнатьев подал в суд на президента Путина
29 января президент России Владимир Путин уволил Игнатьева с поста главы республики с формулировкой «в связи с утратой доверия».
REGNUM 15:58
Общество
В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом
В Москве за последние сутки скончались еще 73 пациента с подтвержденным коронавирусом, сообщили во вторник, 26 мая, в оперштабе.
Известия 15:00
Кино
Зрителей возмутила отредактированная версия фильма «Назад в будущее 2»
Поклонники фильма "Назад в будущее 2" (1989 год) стали возмущаться в твиттере, когда один из зрителей заметил, что в картине, которую недавно транслировали на стриминговой платформе Netflix, был вырезан целый эпизод, сообщает NME.
РИА Новости 24 мая в 23:46
Футбол
Клубы Серии А согласовали возобновление чемпионата 13 июня
Полноценное возобновление состоится 20 июня, когда команды проведут игры 27-го тура Серии А. Отмечается, что окончательное решение по этому вопросу будет известно 29 мая по итогам встречи руководства итальянской лиги с Министерством спорта страны.
Матч ТВ 15:43
Политика
Власти США намерены провести саммит G7 в очном формате в конце июня
Президент США Дональд Трамп намерен провести саммит «большой семерки» (G7) в очном формате в конце июня, заявила во вторник, 26 мая, пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
Известия 15:47
Здоровье
Врачи попросили у Путина ввести мораторий на уголовные дела против них
Врачи и юристы написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили ввести мораторий на уголовное преследование медиков, чьи действия подпадают под несколько статей Уголовного кодекса и приходятся на период с 21 марта 2020 года до конца пандемии коронавируса.
РБК 13:50
Происшествия
Жительница Подмосковья устраивала развратные стримы в присутствии сына
В Московской области проверяю мать, которую сын упрашивал не вести развратные стримы через сеть, сообщает Telegram-канал «Подъем».
Московский Комсомолец 12:37
Авто
Составлен рейтинг самых надежных пятилетних кроссоверов
Дни24 24 мая в 05:20
Происшествия
«МВД превратилось в кузницу отморозков». Эксперты о пытках и изнасиловании в Кагарлыке
Вместо реформы МВД — "муляжи американской полиции" Произошедшее в Кагарлыке напоминало многим другой жуткий случай: во Врадиевке в 2013 году милиционеры совершили групповое изнасилование местной жительницы и попытались ее убить.
Украина.ру 10:40
Экономика
Fitch ухудшило прогноз падения ВВП России в 2020 году
Москва, 26 мая 2020, 16:58 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило свой прогноз по снижению ВВП России в 2020 году с прежних 3,3% до 5%. Об этом говорится в опубликованном 26 мая пресс-релизе агентства.
REGNUM 09:58
Технологии
Один из немногих продавцов eSIM перестал подключать абонентов
В октябре 2019 года Easy4 получил разрешение ФСБ продавать услуги связи с использованием технологии электронной сим-карты (eSIM) в России, а также идентифицировать абонентов по электронной подписи через госуслуги, писали «Ведомости». eSIM — это чип, встроенный в планшет, смартфон или «умные» часы на этапе производства и заменяющий обычную сим-карту.
РБК 17:02
Общество
Росстат сообщил о росте числа безработных в апреле на 23%
В апреле число безработных в РФ выросло на 23% по сравнению с мартом текущего года -- до 4,6 млн человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 14:09
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Известия вчера в 14:25
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39
Общество
Власти Москвы рассказали о порядке выдачи пропусков иностранцам
Иностранные граждане смогут получить цифровой пропуск для въезда и передвижения по Москве через работодателей.
Известия 16:33
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru 12:04
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Общество
Джоан Роулинг начала публиковать в сети новую книгу для детей
Британская писательница Джоан Роулинг опубликовала в сети первые две части новой повести «Икабог» (The Ickabog).
RT на русском 14:18
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова опровергла примирение с Джиганом
Модель Оксана Самойлова прокомментировала новости о своем воссоединении с Джиганом.
iReactor 03:19
Авто
В РФ подорожали автомобили с пробегом
Например, трехлетняя LADA Granta, средний ценник которой по итогам четырех месяцев 2020 года почти не изменился (346 600 руб.), в Уфе подорожала на 14% – с 292 200 рублей в январе до 333 700 в апреле.
Автоновости дня 10:04
Политика
Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»
Как пишет датская газета Jyllands-Posten, трубопровод привел к конфликту между Россией, США и Германией.
Вестник Кавказа 11:02
Общество
Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
Денежные средства на дополнительные выплаты медработникам за май текущего года поступили в регионы России, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 15:58
Киберспорт
Всем подписчикам PS Plus раздадут «Call of Duty: WWII»
ГЛАС.RU вчера в 13:31