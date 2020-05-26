Финансы

КомпанияКомпанияВ начале недели рубль укрепился по отношению к доллару и евро

В понедельник, 25 мая, на открытии торгов на Московской бирже рубль демонстрирует рост по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Так, курс доллара по сравнению с уровнем предыдущего закрытия упал на 18 копеек, достигнув отметки в 71,46 рубля.
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Курс доллара упал до 71 рубля в начале торгов

Газета.Ru03:10

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Ru03:25

Доллар снизился к рублю на торгах Мосбиржи 26 мая

Экономика сегодня03:19

Почему рубль укрепляется, несмотря на экономический спад, вызванный пандемией

ТАСС08:00

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:01

Курс доллара: у рубля появился неожиданный фактор поддержки

Expert.ru01:22

Доллар и евро начали торги на «Московской бирже» снижением

Финмаркет03:20
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Политика

В Германии назвали Россию победительницей в случае выхода США из ДОН

Если США выйдут из Договора по открытому небу, победителем в этой ситуации станет только Россия, которая 90% своих наблюдательных полетов совершала в Европе, пишет Die Welt.
Взгляд.ру 14:18
Общество

Grand Theft Auto VI, вероятно, выйдет не раньше апреля 2023 года

Игромания.ру 15:26
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Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%

С 1 августа накопительные пенсии увеличат на 9,13%. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России во вторник, 26 мая.
Известия 10:47
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Космос

Российский спутник спровоцировал панику в Австралии

Российский спутник спровоцировал настоящую панику в Австралии, хотя пролетел над ней еще 4 дня назад.
РЕН ТВ 02:44
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Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов.
Известия 16:08
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Кино

На съемках «Довода» настоящий самолет врезался в здание

На съемках фильма "Довод" настоящий самолет врезался в здание и взорвался по задумке режиссера Кристофера Нолана, сообщает Cinema Blend со ссылкой на слова актера Джона Дэвида Вашингтона.
РИА Новости 13:52
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В Тамбовской области мужчина убил 101-летнего ветерана войны

В Тамбовской области мужчина убил 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Тело погибшего обнаружили в его доме в селе Тулиновка.
Вести.Ru 14:45
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Политика

Михаил Игнатьев подал в суд на президента Путина

29 января президент России Владимир Путин уволил Игнатьева с поста главы республики с формулировкой «в связи с утратой доверия».
REGNUM 15:58
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Общество

В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом

В Москве за последние сутки скончались еще 73 пациента с подтвержденным коронавирусом, сообщили во вторник, 26 мая, в оперштабе.
Известия 15:00
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Кино

Зрителей возмутила отредактированная версия фильма «Назад в будущее 2»

Поклонники фильма "Назад в будущее 2" (1989 год) стали возмущаться в твиттере, когда один из зрителей заметил, что в картине, которую недавно транслировали на стриминговой платформе Netflix, был вырезан целый эпизод, сообщает NME.
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Футбол

Клубы Серии А согласовали возобновление чемпионата 13 июня

Полноценное возобновление состоится 20 июня, когда команды проведут игры 27-го тура Серии А. Отмечается, что окончательное решение по этому вопросу будет известно 29 мая по итогам встречи руководства итальянской лиги с Министерством спорта страны.
Матч ТВ 15:43
Политика

Власти США намерены провести саммит G7 в очном формате в конце июня

Президент США Дональд Трамп намерен провести саммит «большой семерки» (G7) в очном формате в конце июня, заявила во вторник, 26 мая, пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
Известия 15:47
Здоровье

Врачи попросили у Путина ввести мораторий на уголовные дела против них

Врачи и юристы написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили ввести мораторий на уголовное преследование медиков, чьи действия подпадают под несколько статей Уголовного кодекса и приходятся на период с 21 марта 2020 года до конца пандемии коронавируса.
РБК 13:50
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Происшествия

Жительница Подмосковья устраивала развратные стримы в присутствии сына

В Московской области проверяю мать, которую сын упрашивал не вести развратные стримы через сеть, сообщает Telegram-канал «Подъем».
Московский Комсомолец 12:37
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Авто

Составлен рейтинг самых надежных пятилетних кроссоверов

Дни24 24 мая в 05:20
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Происшествия

«МВД превратилось в кузницу отморозков». Эксперты о пытках и изнасиловании в Кагарлыке

Вместо реформы МВД — "муляжи американской полиции" Произошедшее в Кагарлыке напоминало многим другой жуткий случай: во Врадиевке в 2013 году милиционеры совершили групповое изнасилование местной жительницы и попытались ее убить.
Украина.ру 10:40
Экономика

Fitch ухудшило прогноз падения ВВП России в 2020 году

Москва, 26 мая 2020, 16:58 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило свой прогноз по снижению ВВП России в 2020 году с прежних 3,3% до 5%. Об этом говорится в опубликованном 26 мая пресс-релизе агентства.
REGNUM 09:58
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Технологии

Один из немногих продавцов eSIM перестал подключать абонентов

В октябре 2019 года Easy4 получил разрешение ФСБ продавать услуги связи с использованием технологии электронной сим-карты (eSIM) в России, а также идентифицировать абонентов по электронной подписи через госуслуги, писали «Ведомости». eSIM — это чип, встроенный в планшет, смартфон или «умные» часы на этапе производства и заменяющий обычную сим-карту.
РБК 17:02
Общество

Росстат сообщил о росте числа безработных в апреле на 23%

В апреле число безработных в РФ выросло на 23% по сравнению с мартом текущего года -- до 4,6 млн человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 14:09
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Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров

Известия вчера в 14:25
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Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье

27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39
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Общество

Власти Москвы рассказали о порядке выдачи пропусков иностранцам

Иностранные граждане смогут получить цифровой пропуск для въезда и передвижения по Москве через работодателей.
Известия 16:33
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Общество

Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru 12:04
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ 08:01
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Общество

Джоан Роулинг начала публиковать в сети новую книгу для детей

Британская писательница Джоан Роулинг опубликовала в сети первые две части новой повести «Икабог» (The Ickabog).
RT на русском 14:18
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова опровергла примирение с Джиганом

Модель Оксана Самойлова прокомментировала новости о своем воссоединении с Джиганом.
iReactor 03:19
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Авто

В РФ подорожали автомобили с пробегом

Например, трехлетняя LADA Granta, средний ценник которой по итогам четырех месяцев 2020 года почти не изменился (346 600 руб.), в Уфе подорожала на 14% – с 292 200 рублей в январе до 333 700 в апреле.
Автоновости дня 10:04
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Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»

Как пишет датская газета Jyllands-Posten, трубопровод привел к конфликту между Россией, США и Германией.
Вестник Кавказа 11:02
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Общество

Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы

Денежные средства на дополнительные выплаты медработникам за май текущего года поступили в регионы России, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 15:58
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Всем подписчикам PS Plus раздадут «Call of Duty: WWII»

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