В понедельник, 25 мая, на открытии торгов на Московской бирже рубль демонстрирует рост по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Так, курс доллара по сравнению с уровнем предыдущего закрытия упал на 18 копеек, достигнув отметки в 71,46 рубля.

В начале недели рубль укрепился по отношению к доллару и евро

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