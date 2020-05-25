Финансы
Народные новостиРубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар на старте торгов потерял по отношению к рублю 18 копеек и упал до 71,46 рубля. Евро снижается на 32 копейки, его курс составляет 77,76 рубля. Повышение курса рубля по отношению к иностранным валютам связано с нормализацией рынка углеводородов.
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Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 10:47, Ашберн
Происшествия
В Екатеринбурге сообщили о гибели одного человека из-за урагана
RT на русском 10:39
Хоккей
Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок
Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок. Форвард «Рейнджерс» признался, что это произошло в Петербурге.
Спорт день за днем вчера в 02:41
Футбол
Леонид Федун перенес коронавирус и выписан из больницы
Как стало известно sport-express.ru, владелец «Спартака» Леонид Федун выписан из больницы, где 64-летний бизнесмен проходил курс лечения в связи с коронавирусной инфекцией.
Спорт уик-энд 09:19
Происшествия
Арестованных генералов МВД уволили со службы
Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам.
Lenta.ru 09:51
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Шоу-бизнес
Лев Лещенко раскритиковал «заботу» Пригожина об артистах
Народный артист России считает заботу Пригожина о положении артистов чрезмерной.
REGNUM 10:11
Шоу-бизнес
У актрисы Дарьи Мороз обнаружили коронавирус
Известия 07:08
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета вчера в 15:39
Общество
Планирующим отпуск россиянам напомнили о риске коронавируса
Места размещения и транспорт должны быть подготовлены по этим правилам, заявила Попова.
Российская газета 10:40
Общество
ФСИН назвала число заразившихся коронавирусом в России заключенных
14 мая ведомство сообщало, что инфекцию лабораторно подтвердили у 617 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 145 человек из числа подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
РБК 09:13
Общество
В Петербурге закрасили новое граффити с Бродским
Граффити с изображением Иосифа Бродского появилось напротив его музея-квартиры накануне, в день 80-летия поэта.
Культуромания 10:06
Общество
Песков выписался из больницы после лечения от коронавируса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник выписался из больницы, где лечился от коронавируса.
РИА Новости 10:38
Общество
Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
Общество
У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
Армия и оружие
Появились данные об убитом в Ливии наемнике ЧВК Вагнера
Наемник частной военной компании (ЧВК) Вагнера, убитый ливийскими правительственными силами ранее в мае, имел позывной Хунгуз и являлся выходцем из Бурятии или Хакасии.
Lenta.ru 09:22
Общество
Филипп Киркоров задолжал за свой особняк миллионы рублей
Российский певец Филипп Киркоров задолжал за строительство своего загородного дома более семи миллионов рублей.
Lenta.ru 10:22
Гаджеты
Huawei выпустит флагманский процессор Kirin 1020
После ввода санкций компания TSMC отказалась от сделки. Huawei, наплевав на санкции, решил все-таки запустить в производство Kirin 1020.
Piter.tv 03:22
Общество
Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии
Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
Общество
Прожившую всю жизнь в московской клинике девочку забрали в новую семью
Пятилетнюю девочку, которая всю жизнь прожила в московской клинике «Мать и дитя», забрали новые родители.
Lenta.ru 00:20
Происшествия
Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве
Алексей Барышников, захвативший заложников в отделении Альфа-банка в Москве, арестован до 23 июля, сообщает московское управление Следственного комитета России.
Ведомости 10:09
Здоровье
Количество зараженных в Ульяновской области коронавирусом перевалило за 2 тысячи. Заболеваемость возросла еще на 6 %
Положительным оказался тест на коронавирус 372 ульяновцев старше 65 лет (18,14% всех случаев заражения).
Первый ульяновский портал 09:58
Общество
Чернышенко заявил о сохранении ограничений для въезжающих в страну
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что предпосылок для разрешения выездных туристических потоков из страны пока нет, так как ограничительные меры поддерживают все страны мира.
Известия 09:46
Футбол
Джикия и братья Миранчуки помогли больницам Дагестана
Metaratings 04:05
Происшествия
В Башкирии разъяснили ситуацию с медсестрами, «запертыми в морге»
Напомним, что ранее СМИ Башкирии сообщили, что медсестры Архангельской центральной районной больницы, которые работали с больными COVID-19, были заперты в морге.
REGNUM вчера в 10:37
Кино
Джейсону Стейтему нашли подходящую роль в киновселенной Marvel
We Got This Covered пишет о том, что Marvel рассматривает британского актера Джейсона Стейтема на роль Сорвиголовы в Кинематографической вселенной.
Российская газета вчера в 09:10
Происшествия
Пензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование
По версии следствия, 30 апреля 2019 года министр в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал свою знакомую с применением действий насильственного характера.
Российская газета 08:22
Культура
Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»
Победителями 11-го сезона шоу «Танцы со звездами» стала пара Ивана Стебунова и Инны Свечниковой.
Культуромания 07:35