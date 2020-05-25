Финансы

Народные новостиНародные новостиРубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар на старте торгов потерял по отношению к рублю 18 копеек и упал до 71,46 рубля. Евро снижается на 32 копейки, его курс составляет 77,76 рубля. Повышение курса рубля по отношению к иностранным валютам связано с нормализацией рынка углеводородов.
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Стоимость доллара и евро снова снизилась

Телеканал 360°08:15

Официальный курс доллара снизился до 71,6 рубля

Московский Комсомолец06:56

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ru03:22

Рубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи

Известия05:17

Курс доллара снизился на открытии МосБиржи

News.ru03:19

Курс евро упал до 77 рублей

Газета.Ru03:15

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,53 руб

ТАСС03:03
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На торгах 25 мая евро и доллар подешевели

КП - Беларусь04:28
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Происшествия

В Екатеринбурге сообщили о гибели одного человека из-за урагана

RT на русском 10:39
Хоккей

Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок

Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок. Форвард «Рейнджерс» признался, что это произошло в Петербурге.
Спорт день за днем вчера в 02:41
1
Футбол

Леонид Федун перенес коронавирус и выписан из больницы

Как стало известно sport-express.ru, владелец «Спартака» Леонид Федун выписан из больницы, где 64-летний бизнесмен проходил курс лечения в связи с коронавирусной инфекцией.
Спорт уик-энд 09:19
3
Происшествия

Арестованных генералов МВД уволили со службы

Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам.
Lenta.ru 09:51
15
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
1,2K
Шоу-бизнес

Лев Лещенко раскритиковал «заботу» Пригожина об артистах

Народный артист России считает заботу Пригожина о положении артистов чрезмерной.
REGNUM 10:11
Шоу-бизнес

У актрисы Дарьи Мороз обнаружили коронавирус

Известия 07:08
66
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье

27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета вчера в 15:39
9
Общество

Планирующим отпуск россиянам напомнили о риске коронавируса

Места размещения и транспорт должны быть подготовлены по этим правилам, заявила Попова.
Российская газета 10:40
Общество

ФСИН назвала число заразившихся коронавирусом в России заключенных

14 мая ведомство сообщало, что инфекцию лабораторно подтвердили у 617 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 145 человек из числа подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
РБК 09:13
Общество

В Петербурге закрасили новое граффити с Бродским

Граффити с изображением Иосифа Бродского появилось напротив его музея-квартиры накануне, в день 80-летия поэта.
Культуромания 10:06
154
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Известия 00:39
1,4K
Общество

Песков выписался из больницы после лечения от коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник выписался из больницы, где лечился от коронавируса.
РИА Новости 10:38
6
Общество

Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
467
Общество

У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19

Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
86
Армия и оружие

Появились данные об убитом в Ливии наемнике ЧВК Вагнера

Наемник частной военной компании (ЧВК) Вагнера, убитый ливийскими правительственными силами ранее в мае, имел позывной Хунгуз и являлся выходцем из Бурятии или Хакасии.
Lenta.ru 09:22
669
Общество

Волонтеры в Москве с 26 мая смогут посещать приюты для животных

РИА Новости 09:30
24
Общество

Филипп Киркоров задолжал за свой особняк миллионы рублей

Российский певец Филипп Киркоров задолжал за строительство своего загородного дома более семи миллионов рублей.
Lenta.ru 10:22
Гаджеты

Huawei выпустит флагманский процессор Kirin 1020

После ввода санкций компания TSMC отказалась от сделки. Huawei, наплевав на санкции, решил все-таки запустить в производство Kirin 1020.
Piter.tv 03:22
32
Общество

Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии

Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
34
Общество

Прожившую всю жизнь в московской клинике девочку забрали в новую семью

Пятилетнюю девочку, которая всю жизнь прожила в московской клинике «Мать и дитя», забрали новые родители.
Lenta.ru 00:20
119
Происшествия

Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве

Алексей Барышников, захвативший заложников в отделении Альфа-банка в Москве, арестован до 23 июля, сообщает московское управление Следственного комитета России.
Ведомости 10:09
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Здоровье

Количество зараженных в Ульяновской области коронавирусом перевалило за 2 тысячи. Заболеваемость возросла еще на 6 %

Положительным оказался тест на коронавирус 372 ульяновцев старше 65 лет (18,14% всех случаев заражения).
Первый ульяновский портал 09:58
Общество

Чернышенко заявил о сохранении ограничений для въезжающих в страну

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что предпосылок для разрешения выездных туристических потоков из страны пока нет, так как ограничительные меры поддерживают все страны мира.
Известия 09:46
1
Футбол

Джикия и братья Миранчуки помогли больницам Дагестана

Metaratings 04:05
8
Футбол

Ибрагимович получил травму на тренировке и может выбыть на долгий срок

Soccer.ru 09:45
Происшествия

В Башкирии разъяснили ситуацию с медсестрами, «запертыми в морге»

Напомним, что ранее СМИ Башкирии сообщили, что медсестры Архангельской центральной районной больницы, которые работали с больными COVID-19, были заперты в морге.
REGNUM вчера в 10:37
246
Кино

Джейсону Стейтему нашли подходящую роль в киновселенной Marvel

We Got This Covered пишет о том, что Marvel рассматривает британского актера Джейсона Стейтема на роль Сорвиголовы в Кинематографической вселенной.
Российская газета вчера в 09:10
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Происшествия

Пензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование

По версии следствия, 30 апреля 2019 года министр в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал свою знакомую с применением действий насильственного характера.
Российская газета 08:22
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Культура

Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»

Победителями 11-го сезона шоу «Танцы со звездами» стала пара Ивана Стебунова и Инны Свечниковой.
Культуромания 07:35
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