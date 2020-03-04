Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдаются разнонаправленные изменения. Сегодня в начале торгов вероятно повышение по индексу РТС – внеплановое смягчение денежной политики ФРС США дает основания для восстановления спроса на бумаги развивающихся рынков.

В начале торгов вероятно повышение по индексу РТС

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