Финансы
ПРАЙМВ начале торгов вероятно повышение по индексу РТС
Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдаются разнонаправленные изменения. Сегодня в начале торгов вероятно повышение по индексу РТС – внеплановое смягчение денежной политики ФРС США дает основания для восстановления спроса на бумаги развивающихся рынков.
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Комментарии
Армия и оружие
Непал пригласил российских военных подняться на Эверест
Министерство обороны Непала направило приглашение российским коллегам подняться на гору Эверест в составе международной команды с участием Китая, Индии и США.
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс
В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Политика
Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку премьера
Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства рекомендовал парламентариям принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука.
Политика
Абхазия потребовала от России расследовать второе отравление Бжании
Власти Абхазии потребовали от Генпрокуратуры России возбудить уголовное дело по факту отравления кандидата в президенты республики Аслана Бжании.
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская: «Мало ли чего хотел Константин Меладзе»
Ведущий спросил, общается ли Надежда с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе.
Происшествия
В Иркутске десять человек отравились салатами из супермаркета
Десять человек были с симптомами острого пищевого отравления были госпитализированы сегодня, четвертого марта, в Иркутскую областную инфекционную больницу.
Происшествия
Главного свидетеля по делу Хорошавина приговорили к условному сроку
Фото: Ксения Даринская / Sakh.com Вынесен обвинительный приговор бывшему руководителю секретариата губернатора Сахалинской области Вячеславу Горбачеву - главному свидетелю по делу о взяточничестве, возбужденному против экс-губернатора Александра Хорошавина, сообщило агентство "Интерфакс".
Политика
ЦИК объяснила расходы в 14,8 млрд рублей на голосование по Конституции
Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев в ходе заседания комиссии в среду, 4 марта, объяснил необходимость 14,8 млрд рублей на подготовку и проведение голосования по поправкам к Конституции.
Экономика
Путин рассказал о связи реальных доходов россиян с нефтяной отраслью
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами граждан.
Армия и оружие
Турция сообщила о гибели еще одного турецкого военного в Идлибе
Министерство национальной обороны Турции сообщило о гибели еще одного турецкого военного на территории провинции Идлиб.
Политика
«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»
Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
Происшествия
Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом
Апелляционный суд в Каире не стал рассматривать иски семей граждан России, погибших в катастрофе самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа» в 2015 года над Синаем.
Общество
Тематический парк «Остров мечты» в Москве изменил режим работы
Инвестиции в проект составляют $1,5 млрд. Парк открылся для посетителей 29 февраля.
Футбол
«Боруссия» заплатит 35 миллионов евро за 16-летнего англичанина
16-летний футболист в текущем сезоне провел 34 матча за «Бирмингем» и забил четыре мяча при трех голевых передачах.
Культура
НТВ запустил музыкальное шоу «Маска» с Киркоровым в жюри
Организаторы телевизионного шоу «Маска» на НТВ сообщили состав жюри.
Единоборства
Магомед Анкалаев вошел в топ-15 рейтинга UFC
Российский боец Магомед Анкалаев, в минувшие выходные записавший в свой актив очередную победу под баннером UFC, занял пятнадцатую строчку в рейтинге полутяжеловесов организации.
Политика
Путин внес в Госдуму поправки в Конституцию
В профильный комитет Госдумы поступили поправки президента ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции России, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
Авто
Автомобилем года в Европе стал Peugeot 208
Победителем европейского конкурса Car of the Year – 2020 признан автомобиль Peugeot 208.
Армия и оружие
В США планируют испытать перехватчик гиперзвукового оружия
Власти Соединенных Штатов планируют провести полетные испытания перехватчика гиперзвукового оружия в середине 2020-х годов, сообщается на сайте РИА Новости.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Общество
В Роскачестве назвали мифом снижение цен на электронику перед 8 марта
Отмечается, что вокруг цен на электронику перед 8 марта сформировалось два противоположных мифа: цены снижаются, чтобы поднять спрос на товары, и, напротив, цены растут, поскольку продавцы хотят увеличить прибыль.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Шоу-бизнес
Жена Константина Ивлева застукала мужа с любовницей
Наука
БАДы с омега-3 не заменят рыбу в рационе
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Армия и оружие
МИД объяснил правомерность испытания гиперзвуковых ракет
Испытание Россией гиперзвуковых ракет «Циркон» и «Кинжал» не противоречит международным обязательствам, это нормальный этап военного строительства, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения РФ Сергея Краевого.
Кино
Pornhub бесплатно покажет полнометражный фильм без порно
С 4 марта на сайте Pornhub можно будет бесплатно посмотреть фильм Shakedown ("Вымогательство") концептуальной художницы Лейлы Вейнрауб о сексуальных меньшинствах Лос-Анджелеса в нулевых, пишет Variety.