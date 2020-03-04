Финансы

ПРАЙМПРАЙМВ начале торгов вероятно повышение по индексу РТС

Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдаются разнонаправленные изменения. Сегодня в начале торгов вероятно повышение по индексу РТС – внеплановое смягчение денежной политики ФРС США дает основания для восстановления спроса на бумаги развивающихся рынков.
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Армия и оружие

Непал пригласил российских военных подняться на Эверест

Министерство обороны Непала направило приглашение российским коллегам подняться на гору Эверест в составе международной команды с участием Китая, Индии и США.
RT на русском 03:09
Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс

В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Известия вчера в 21:43
Политика

Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку премьера

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства рекомендовал парламентариям принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука.
Lenta.ru 03:17
Политика

Абхазия потребовала от России расследовать второе отравление Бжании

Власти Абхазии потребовали от Генпрокуратуры России возбудить уголовное дело по факту отравления кандидата в президенты республики Аслана Бжании.
Московский Комсомолец 03:01
Шоу-бизнес

Надежда Мейхер-Грановская: «Мало ли чего хотел Константин Меладзе»

Ведущий спросил, общается ли Надежда с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе.
StarHit.ru вчера в 08:00
Происшествия

В Иркутске десять человек отравились салатами из супермаркета

Десять человек были с симптомами острого пищевого отравления были госпитализированы сегодня, четвертого марта, в Иркутскую областную инфекционную больницу.
Российская газета 03:40
Происшествия

Главного свидетеля по делу Хорошавина приговорили к условному сроку

Фото: Ксения Даринская / Sakh.com Вынесен обвинительный приговор бывшему руководителю секретариата губернатора Сахалинской области Вячеславу Горбачеву - главному свидетелю по делу о взяточничестве, возбужденному против экс-губернатора Александра Хорошавина, сообщило агентство "Интерфакс".
Российская газета 01:51
Политика

ЦИК объяснила расходы в 14,8 млрд рублей на голосование по Конституции

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев в ходе заседания комиссии в среду, 4 марта, объяснил необходимость 14,8 млрд рублей на подготовку и проведение голосования по поправкам к Конституции.
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Путин рассказал о связи реальных доходов россиян с нефтяной отраслью

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами граждан.
Газета.Ru 01:59
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Менеджер Little Big покинул группу после новостей о «Евровидении»

АБН вчера в 08:49
Армия и оружие

Турция сообщила о гибели еще одного турецкого военного в Идлибе

Министерство национальной обороны Турции сообщило о гибели еще одного турецкого военного на территории провинции Идлиб.
iReactor вчера в 15:36
Политика

«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»

Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
Известия 02:49
Происшествия

Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом

Апелляционный суд в Каире не стал рассматривать иски семей граждан России, погибших в катастрофе самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа» в 2015 года над Синаем.
REGNUM 01:31
Общество

Тематический парк «Остров мечты» в Москве изменил режим работы

Инвестиции в проект составляют $1,5 млрд. Парк открылся для посетителей 29 февраля.
Интерфакс вчера в 06:35
Футбол

«Боруссия» заплатит 35 миллионов евро за 16-летнего англичанина

16-летний футболист в текущем сезоне провел 34 матча за «Бирмингем» и забил четыре мяча при трех голевых передачах.
Спорт-Экспресс 02:09
Культура

НТВ запустил музыкальное шоу «Маска» с Киркоровым в жюри

Организаторы телевизионного шоу «Маска» на НТВ сообщили состав жюри.
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Единоборства

Магомед Анкалаев вошел в топ-15 рейтинга UFC

Российский боец Магомед Анкалаев, в минувшие выходные записавший в свой актив очередную победу под баннером UFC, занял пятнадцатую строчку в рейтинге полутяжеловесов организации.
FightTime.ru вчера в 12:20
Политика

Путин внес в Госдуму поправки в Конституцию

В профильный комитет Госдумы поступили поправки президента ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции России, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
РИА Новости 02 марта в 08:13
Авто

Автомобилем года в Европе стал Peugeot 208

Победителем европейского конкурса Car of the Year – 2020 признан автомобиль Peugeot 208.
Движок вчера в 05:49
Происшествия

В Самаре возбудили уголовное дело после обрушения стены жилого дома

РИА Новости 03:20
Армия и оружие

В США планируют испытать перехватчик гиперзвукового оружия

Власти Соединенных Штатов планируют провести полетные испытания перехватчика гиперзвукового оружия в середине 2020-х годов, сообщается на сайте РИА Новости.
Страна Советов on-line вчера в 01:19
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
Общество

В Роскачестве назвали мифом снижение цен на электронику перед 8 марта

Отмечается, что вокруг цен на электронику перед 8 марта сформировалось два противоположных мифа: цены снижаются, чтобы поднять спрос на товары, и, напротив, цены растут, поскольку продавцы хотят увеличить прибыль.
REGNUM 00:40
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Шоу-бизнес

Жена Константина Ивлева застукала мужа с любовницей

Экспресс газета 02:32
Наука

БАДы с омега-3 не заменят рыбу в рационе

МедиаПоток 02 марта в 08:31
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
REGNUM вчера в 17:58
Армия и оружие

МИД объяснил правомерность испытания гиперзвуковых ракет

Испытание Россией гиперзвуковых ракет «Циркон» и «Кинжал» не противоречит международным обязательствам, это нормальный этап военного строительства, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
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Мишустин освободил от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения РФ Сергея Краевого.
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Pornhub бесплатно покажет полнометражный фильм без порно

С 4 марта на сайте Pornhub можно будет бесплатно посмотреть фильм Shakedown ("Вымогательство") концептуальной художницы Лейлы Вейнрауб о сексуальных меньшинствах Лос-Анджелеса в нулевых, пишет Variety.
Газета.Ru 03:47
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Специально созданное 23 декабря 1913 года независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединённых Штатов Америки. В ФРС входят 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах, около трёх тысяч коммерческих так называемых банков-членов, назначаемый президентом Совет управляющих, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке и консультационные советы. Основанием для создания является Закон о Федеральном резерве. В управлении ФРС определяющую роль играет государство, хотя форма собственности капитала является частной - акционерная с особым статусом акций.
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Российская горно-металлургическая компания. В настоящее время «Норникель» объединяет группу предприятий, возглавляемую Публичным акционерным обществом «Горно-металлургическая компания «Норильский никель». Ранее основная часть современного «Норильского никеля» была известна как «Норильский горно-металлургический комбинат имени А. П. Завенягина».
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