Экономика
РосбалтВ нацпроектах не заметили причин для ускорения экономики России
Как утверждает старший экономист Oxford Economics Евгения Слепцова, стимулирующий эффект нацпроектов на ежегодный рост ВВП составит всего лишь 0,1—0,2 процентного пункта в предстоящие 5 лет, сообщает РБК.
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с чего всё началось
Эффекты не прояснены Минэкономразвития ожидает, что российская экономика ускорится с 1, 3 – 1,7% роста в 2019 – 2020 годах до 3, 1 – 3,3% в 2021 – 2024 годах, в том числе за счет реализации нацпроектов.РБКвчера в 23:00
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Политика
Зеленский назвал дату разведения сил в Петровском
Была согласована и дата отвода сил. Однако разведение неоднократно срывалось, в чем самопровозглашенные республики Донбасса обвиняют Киев.
Политика
Владимир Путин прибыл в Калининград
В Калининград с рабочим визитом вечером в среду, 31 октября 2019 года, прибыл Президент РФ Владимир Путин*.
Происшествия
СК возбудил дело о геноциде из-за убийства детей в Ейске в годы ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового убийства немецкими нацистами воспитанников детского дома в 1942 году в Ейске.
Политика
Глава офиса Зеленского рассказал об усталости президента от критики
Президент Украины Владимир Зеленский за менее чем год на посту уже крайне устал от негатива в свой адрес, заявил руководитель офиса украинского лидера Андрей Богдан.
Политика
Рогозин заявил о завышенных ожиданиях общества от «Роскосмоса»
Большую часть проблем космической отрасли, к которым Рогозин отнес, в частности, непрофессионализм и коррупцию, госкорпорация, по словам ее главы, планирует решить за два-три года.
Здоровье
Каждая десятая шапка в России несет смертельную опасность
Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
Общество
В Нью-Йорке запретили продавать фуа-гра
Городской совет Нью-Йорка запретил с 2022 г. продавать фуа-гра, пишет The New York Times.
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Авто
В России начались продажи Toyota RAV4 нового поколения
Сегодня, 30 октября, в России начинаются продажи нового Toyota RAV4.
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
Происшествия
СК проводит проверку после смерти пятилетнего ребёнка в детсаду в Коми
Следственные органы проводят доследственную проверку по факту смерти пятилетнего ребёнка в детском саду Ухты, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя СУ СК по Коми.
Культура
Иван Охлобыстин рассказал о новом сериале «Полярный»
Политика
Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной
Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.
Экономика
ЦБ и Минфин представили систему добровольных пенсионных накоплений
Банк России и Минфин разработали систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП), сообщили замминистр финансов РФ Алексей Моисеев и первый зампред ЦБ Сергей Швецов, представившие соответствующий законопроект.
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли воссоединилась с детьми на Канарах
Анджелина Джоли даже по пути в супермаркет выглядит так же роскошно, как и на красной дорожке.
Происшествия
СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет РФ предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками госструктур, в том числе и следователями.
Происшествия
Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде
Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
Происшествия
Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
Двадцать пять человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане, 30 пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.
Происшествия
В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Политика
В Крыму ответили на слова Зеленского о реинтеграции полуострова
Глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не тратить время на реинтеграцию Крыма, сообщает «РИА Новости».
Футбол
«Ростов» в Кубке России сыграет со «Спартаком» в серой форме
Стало известно, в какой форме выйдут на поле футболисты «Ростова» и «Спартака» на матч 1/8 финала Кубка России.
Технологии
В Росатоме сообщили о ходе испытаний «противоаварийного» топлива АЭС
Первые экспериментальные тепловыделяющие сборки (ТВС) российского производства на базе толерантного ядерного топлива были в начале нынешнего года загружены для испытаний в исследовательский реактор МИР на предприятии Росатома "Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (НИИАР, Димитровград, Ульяновская область).
Общество
Акционеры совхоза имени Ленина отсудили у Грудинина миллиард рублей
Киберспорт
В Steam появятся игры Electronic Arts
Компании Electronic Arts и Valve достигли соглашения, в результате которого игры EA появятся на торговой площадке Steam, а также будет доступна цифровая подписка EA Access, ранее доступная только в Origin.
Общество
Предприятия не поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю
Ни одно из предприятий, входящих в нацпроект по производительности труда в России, не поддержало переход на четырехдневную рабочую неделю.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Экономика
Ставка по ипотеке в России опустилась до 9,6%
"Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК), предоставленным в рублях, составила 9,68% и практически вернулась к уровню начала года", — отмечает регулятор.
Армия и оружие
Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы
Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Футбол
«Ливерпуль» победил «Арсенал», пропустив пять голов в основное время
Регламентом турнира дополнительное время не предусмотрено, в серии пенальти успешнее оказался "Ливерпуль" (5:4), который и вышел в четвертьфинал.