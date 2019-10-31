Эффекты не прояснены Минэкономразвития ожидает, что российская экономика ускорится с 1, 3 – 1,7% роста в 2019 – 2020 годах до 3, 1 – 3,3% в 2021 – 2024 годах, в том числе за счет реализации нацпроектов.

с чего всё началось

Как утверждает старший экономист Oxford Economics Евгения Слепцова, стимулирующий эффект нацпроектов на ежегодный рост ВВП составит всего лишь 0,1—0,2 процентного пункта в предстоящие 5 лет, сообщает РБК.

В нацпроектах не заметили причин для ускорения экономики России

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