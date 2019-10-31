Экономика
РосбалтВ нацпроектах не заметили причин для ускорения экономики России
Как утверждает старший экономист Oxford Economics Евгения Слепцова, стимулирующий эффект нацпроектов на ежегодный рост ВВП составит всего лишь 0,1—0,2 процентного пункта в предстоящие 5 лет, сообщает РБК.
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с чего всё началось
Эффекты не прояснены Минэкономразвития ожидает, что российская экономика ускорится с 1, 3 – 1,7% роста в 2019 – 2020 годах до 3, 1 – 3,3% в 2021 – 2024 годах, в том числе за счет реализации нацпроектов.РБКвчера в 23:00
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Отложенный эффект. В РАН посоветовали ждать роста экономики от нацпроектов через 10 лет
Национальная служба новостей07:56
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В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Lenta.ru 05:56
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Физики рассказали, как найти «кротовую нору» в центре Млечного Пути
Международная группа ученых выяснила, как взаимодействуют объекты, расположенные по разные стороны от "кротовой норы" в центре Млечного Пути.
Москва 24 28 октября в 03:16
Футбол
«Ливерпуль» победил «Арсенал», пропустив пять голов в основное время
Регламентом турнира дополнительное время не предусмотрено, в серии пенальти успешнее оказался "Ливерпуль" (5:4), который и вышел в четвертьфинал.
Интерфакс-Спорт вчера в 18:01
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Экономика
Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
На 1 октября коэффициент обслуживания беззалоговых ссуд составил 8,9% — это максимум с начала года.
РБК 05:42
Экономика
Счетная палата РФ выявила миллиардные нарушения в работе Роснедр по УрФО
Счетная палата РФ опубликовала результаты проверок деятельности Федерального агентства по недропользованию по УрФО за 2017-2019 годы, согласно которым ведомство допускало нарушения при проведении аукционов на право пользования недр, уплаты доходов и исчислении стартового размера разового платежа.
Правда УрФО 07:54
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
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Горячая жена футболиста стала президентом украинского клуба
Ирина Морозюк на своей странице в "Инстаграме" сообщила, что стала президентом любительской футбольной команды "Лион", которая базируется в её родном городе Львове.
Life.ru вчера в 10:56
Происшествия
Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье
В министерстве обороны РФ опровергли, что распространенная в СМИ видеозапись с издевательствами над солдатом имеет отношение к рядовому Рамилю Шамсутдинову, который 25 октября расстрелял сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае.
Российская газета 06:03
Политика
Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском вчера в 15:05
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Гаджеты
Xiaomi представит смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп
Компания Xiaomi анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, в котором будет камера на 108 Мп. Дата презентации пока неизвестна.
Ореанда-Новости вчера в 12:28
Киберспорт
В Steam появятся игры Electronic Arts
Компании Electronic Arts и Valve достигли соглашения, в результате которого игры EA появятся на торговой площадке Steam, а также будет доступна цифровая подписка EA Access, ранее доступная только в Origin.
Inc-news.ru 29 октября в 14:14
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Lenta.ru вчера в 16:50
Авто
В России весной 2020 года начнут собирать внедорожник Haval H5
В России весной 2020 года на заводе в Тульской области начнут собирать рамный внедорожник Haval H5.
UfaTime.ru вчера в 15:11
Политика
В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
Донецк готов к проведению взаимного обмена заключенными с Киевом по формуле «52 на 85», заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
Взгляд.ру 07:49
Политика
Путин допустил ужесточение наказания врачей за ошибки
Президент России Владимир Путин не исключил ужесточения наказания для медиков за ошибки при назначении инвалидности.
Lenta.ru 06:16
Гаджеты
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
Баскетбол
«Финикс» победил «Голден Стэйт», Карри сломал руку
«Финикс» в регулярном матче чемпионата НБА на выезде победил «Голден Стэйт» — 121:110.
Спорт-Экспресс 01:11
Политика
НАТО не намерено учитывать мнение России о вступлении Украины в альянс
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия «не имеет голоса» в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс.
RT на русском вчера в 23:59
Общество
Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью
Gazeta.SPb вчера в 17:46
Транспорт
Опубликовано расписание поездов через Крымский мост
В интернете опубликовано расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.
Российская газета 04:24
Армия и оружие
Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади
Пентагон опубликовал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости вчера в 17:32
Политика
Лавров назвал решение Дании по газопроводу ответственным подходом
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что разрешение Дании на прокладку газопровода «Северный поток — 2» является ответственным подходом и что данное решение продиктовано интересами Европы.
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Здоровье
В Роскачестве разрешили есть мороженое при простуде
Сотрудники Роскачества рассказали, почему можно кушать мороженое даже при простуде.
УтроNews 02:27
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В Нью-Йорке запретили продавать фуа-гра
Городской совет Нью-Йорка запретил с 2022 г. продавать фуа-гра, пишет The New York Times.
Ведомости 04:58
Политика
Путин призвал руководителей «не плакаться, как им тяжело»
"Если ты взялся, понимаешь, в каком состоянии ты взял учреждение, либо область, либо город, если уж взялся за это, не надо плакаться по поводу того, как тебе тяжело, а нужно решать задачи, которые перед тобой стоят", - отметил президент.
DP.RU 07:42
Политика
Рада разрешила арестовать депутата Дубневича
Депутаты Верховной Рады дали согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата от депутатской группы «За будущее» Ярослава Дубневича.
Украина.ру 05:40